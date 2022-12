“เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก” มท.จับมือสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมออกร้านค้าชุมชน ลดค่าครองชีพ ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565” 2-11 ธ.ค.ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มีพระดำริในการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565 ภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก” ในรูปแบบออนกราวน์ (On-ground) เต็มรูปแบบระหว่างวันที่ 2 – 11 ธ.ค.เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการการดำเนินภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืน ยังจัดแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและนวัตกรรมในการทำงานของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ “การเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัย” เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย “การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดอุทกภัย” ซึ่งเป็นภารกิจที่มูลนิธิฯ ดำเนินการเองเป็นหลัก และ“การฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย” เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข และมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีการออกร้านค้าในโครงการส่วนพระองค์และร้านพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ากิตติมศักดิ์และร้านเครือข่ายที่ยกขบวนสินค้าราคาพิเศษมาร่วมออกร้าน รวมทั้งสิ้นกว่า 100 ร้าน และยังมีตลาดย้อนยุคที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดังมาเพิ่มสีสัน ความสนุกสนานให้กับงานฯ ในปีนี้ ชมการปรุงอาหารจากรถประกอบอาหาร “รถเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ช่วยด้วยใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ที่นำเมนูสูตรประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิฯ มาเปิดโอกาสให้ได้ชิมและร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิฯ การช้อปสินค้าจากร้านพึ่งพา ทั้งผลิตภัณฑ์ยั่งยืนจากชุมชนที่ประสบอุทกภัย และสินค้าที่ระลึกที่เปิดตัวครั้งแรกในงานฯ ได้แก่ ชุดน้ำชา (Snack Tray) ลายกล้วยไม้โสมสวลี ผลิตภัณฑ์ของร้าน “PAfé สุขที่ได้แบ่งปัน” และการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากทีมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ

ด้านนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565 “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก” ในครั้งนี้ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เป็นส่วนหนึ่งในการร่วม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ด้วยการออกร้านค้าชุมชน กระทรวงมหาดไทย – สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ซึ่งภายในร้านมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และจัดจำหน่ายสินค้าบริโภค “ช่วยลดค่าครองชีพไม่ต่ำกว่า 50%” โดยคัดสรรสินค้าข้าวสาร-อาหารแห้งที่จำเป็นในครัวเรือน ลดราคา 50% หรือมากกว่าทุกรายการสินค้า มีสินค้าที่น่าสนใจหลายรายการ ได้แก่

1.ข้าวหอมมะลิ ถุง 5 กิโลกรัม ราคาปกติ 220 บาท ขาย 110 บาท 2.ไข่ไก่ 1 แผง 30 ฟอง ราคาปกติ 140 บาท ขาย 70 บาท 3.น้ำพริกปลาร้าบองท่าตูม กระปุก 220 กรัม ราคาปกติ 120 บาท ขาย 60 บาท 4.ไชโป๊หวานแม่กิมฮวย 200 กรัม ราคาปกติ 45 บาท ขาย 20 บาท 5.น้ำพริกปลาทูน่ากรอบ กระป๋อง 30 กรัม ราคาปกติ 25 บาท ขาย 10 บาท 6.น้ำมันหอยตราเด็กสมบูรณ์ ขวด 350 กรัม ราคาปกติ 35 บาท ขาย 15 บาท 7.น้ำมันพืชตราองุ่น ขวด 1 ลิตร ราคาปกติ 70 บาท ขาย 35 บาท 8.ซอสปรุงรสตราภูเขาทอง ขวดละ 500 มิลลิลิตร ราคาปกติ 33 บาท ขาย 15 บาท 9.น้ำตาลตราษฎา ถุงละ 1 กิโลกรัม ราคาปกติ 23 บาท ขาย 10 บาท 10.นมถั่วเหลืองไวตามิลค์ กล่อง 200 มิลลิลิตร แพ็ค 4 กล่อง ราคาปกติ 37 บาท ขาย 15 บาท

“โดยเชิญชวนทุกท่านร่วมพกถุงผ้ามาจับจ่ายใช้สอย ในบริเวณร้านค้าชุมชน กระทรวงมหาดไทย-สมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพลาสติก สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศไทยและโลกใบเดียวนี้ของพวกเราทุกคน ทั้งนี้ เงินทุกบาททุกสตางค์ทั้งหมด สมทบทุนมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อร่วมสนองพระนโยบายขององค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ในด้านการยกระดับการทำงานของมูลนิธิฯ ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 ในปีนี้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์ และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย (Center of Excellence in Flood Relief and Management) บรรเทาทุกข์ เสริมสร้างความปลอดภัย และความสุขที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป” นางวันดี กล่าว