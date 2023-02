ทึ่ง! นักเรียน ม.4 ทำหนังผีในวิชาการแสดง ด้วยกล้อง DSLR ของโรงเรียน เขียนบทและกำกับการแสดงโดย คุณครูผู้สอน แต่ดีจนกัมพูชานำไปออกอากาศ

SCENE13 กลัว / กล้า / อาถรรพ์ ถือเป็นผลงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ในวิชาการแสดง หลังจากเรียนแล้วอยากทำหนังจริง อยากลองทำในสิ่งที่คิดว่าจะไม่มีโอกาส จึงตัดสินใจทำภาพยนตร์ที่นักเรียนเป็นผู้แสดงกันเอง ถ่ายด้วยกล้อง DSLR ของโรงเรียน เขียนบทและกำกับการแสดงโดย คุณครูผู้สอน หลังจากปล่อย Teaser ได้รับการติดต่อให้ไปฉายจริงในช่องทีวีที่ประเทศกัมพูชาแล้ว

ดร.ศศิลิยา มณเทียรวิเชียรฉาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม กล่าวว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานในวิชาการแสดง ซึ่งเป็นหนึ่งวิชาเลือกที่โรงเรียนเปิดสอน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการทดลองเลือกวิชาที่สนใจด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ฝึกทักษะและลงมือปฎิบัติ จะทำให้ได้คำตอบเบื้องต้นว่า เป็นสิ่งตนเองชื่นชอบหรือไม่ชอบ การที่นักเรียนได้ค้นพบตัวตนตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน นักเรียนจะมีเวลามาเตรียมพร้อมเส้นทางของตนเองในการเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

“นักเรียนจะรู้เลยว่า ถ้าเลือกเรียนสายนิเทศหรือเลือกอาชีพสายนี้ จะต้องเจอกับอะไรบ้าง ใช่ที่ต้องการจริงรึเปล่า แต่ถ้าไปรู้ตอนเข้าเรียในมหาวิทยาลัยแล้ว อยากเปลี่ยนจะช้าเกินไป นอกเหนือจากวิชา การแสดง ทางโรงเรียนยังเปิดสอนวิชาต่าง ๆ โดยสำรวจจากความสนใจของนักเรียนและหาผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ มาสอน เช่น ธุรกิจการบิน ยูทูบเบอร์ ติ๊กต๊อกเกอร์ นักออกแบบ และอาชีพอื่น ๆ อีกมากมาย เพราะเราเชื่อเรื่องความแตกต่างรายบุคคลและมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้เด็กแต่ละคนไปสุดทางในแบบฉบับของตัวเอง ตาม Motto ของโรงเรียน คือ Be the best in your way”

คุณฌาธาม วรโชติวาทินทร์ ครูสอนวิชาการแสดง โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม กล่าวว่า เราเห็นถึงความตั้งใจและนักเรียนมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วจริง ๆ จึงอยากจะสร้างอะไรสักอย่างให้พวกเขา รู้สึกโชคดีมากที่โรงเรียนสนับสนุน มีทีมงานมืออาชีพจากในวงการมาช่วย บวกกับทีมโสตฯ ในโรงเรียน ขนไฟ ขนสโมคมาเอง เพื่อให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่อุปกรณ์เราพอจะทำได้ เมื่อเด็ก ๆ ได้รับโอกาสและมีผลตอบรับที่ดี

“ตอนแรกที่มาสอนนเด็กทั้ง 14 คน ก็เข้าใจว่าเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เข้ามาลองผิดลองถูกค้นหาตนเอง แต่พอได้รู้จักนักเรียนก็พบว่าทุกคนมีความตั้งใจมาก และมีพัฒนาการที่ดี น่าจะหาทางให้ผลงานของเด็ก ๆ ได้รับการสนับสนุนมากกว่าในโรงเรียน จึงปรึกษากับผู้บริหารก็ให้การสนับสนุนเต็มที่ รวมถึงสมาคมผู้ปกครองฯ จึงเป็นภาพที่เราเห็นในวันดี รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจแทนนักเรียน ที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้กับครูที่อยู่ในวงการต่าง ๆ เพื่อค้นพบความชอบและความถนัดของตนเอง”

คุณสฤษดิ์ เวชสุภาพร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตพัฒนา และนักธุรกิจไทยในประเทศกัมพูชาผู้นำภาพยนตร์ SCENE13 กลัว / กล้า / อาถรรพ์ ไปฉายในช่องฟรีทีวี ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการสมคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตพัฒนา เห็นความตั้งใจของนักเรียน ครู และผู้บริหารเองที่ให้สนับสนุนผลงานของนักเรียน ขณะที่ตนมีธุรกิจสื่อในประเทศกัมพูชา ประกอบกับคนในประเทศดังกล่าวก็ชื่นชอบหนังผี จึงสนใจนำผลงานของไปออกอากาศเพื่อให้กำลังใจกับทุกคนว่าผลงานที่ตั้งใจทำมีคนมองเห็นคุณค่า

“หลังจากนำหนังไปให้ทีมงานทำเป็นเวอร์ชั่นภาษาขแมร์ น่าจะออนแอร์ได้ประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทำให้ผลงานหนักเรียนไปไกลกว่าการปล่อยบนยูทูบ และอาจมีผู้สนใจให้การสนับสนุนผลงานเพิ่มเติม”

ตัวแทนนักเรียนการแสดง ผู้แสดงภาพยนตร์ SCENE13 กลัว / กล้า / อาถรรพ์ กล่าวว่า ตอนแรกคิดว่าผลงานการแสดงของพวกเราจะเผยแพร่เฉพาะในโรงเรียน แสดงกันเอง ดูกันเอง แต่พอได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียนและสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตพัฒนาให้หนังของพวกเราได้ไปฉายที่ต่างประเทศ และได้รับความสนใจจากพี่สื่อมวลชนก็รู้สึกดีใจมาก

“การที่โรงเรียนให้โอกาสพวกเราได้เรียนรู้กับครูที่มีความสามารถแและให้การสนับสนุนทุกทาง ทำให้พวกเรารู้สึกว่า การที่นักเรียนอย่างพวกเราสนใจสิ่งไหน โรงเรียนก็พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ อย่างเช่นในวิชานี้ ทำให้มั่นใจและอยากพัฒนาตนเองต่อเพื่อก้าวสู่อาชีพนักแสดง”

คุณกพล ทองพลับ หรือ พี่ป๋อง นักจัดการรายการวิทยุสยองขวัญ กล่าวปิดท้ายว่า เมื่อได้รับชมตัวอย่างภาพยนตร์ รู้สึกทึ่งว่าเป็นผลงานนักเรียนที่แสดงกันครั้งแรก เห็นถึงความตั้งใจของทุกคน ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน ครู หรือโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนนักเรียนได้ช่วยกันทำหนังขึ้นมาจริง ๆ มีพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ