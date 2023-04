กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ชี้ปัญหาขยะ ต้องเร่งจัดการ เสริมศักยภาพเครือข่ายชุมชน-โรงเรียนปลอดขยะ Zero waste มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดการขยะที่ต้นทาง Zero Waste เพื่อสนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้ ขยายผลและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ รวมไปถึงการถอดบทเรียน ปรับมุมมองวิธีคิดสู่การมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายวรพล กล่าวว่า ปัญหาโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นวาระระดับโลก ส่งผลกระทบไม่เฉพาะต่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม แต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ ปัญหาขยะมูลฝอย ถือเป็นปัจจัยสำคัญ 1 ใน 6 ด้าน ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน ในหลายท้องถิ่นประสบปัญหาการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ประชาชนขาดจิตสำนึกไม่มีส่วนร่วมในการลด คัดแยก และทิ้งขยะ ส่วนกลางทาง เป็นปัญหาในการเก็บขนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำได้ไม่ทั่วถึง หรือบางพื้นที่ไม่มีงบประมาณบริการจัดเก็บขยะ และสุดท้ายปลายทาง พบปัญหาด้านการกำจัดขยะอย่างไม่ถูกต้อง เกิดการสะสมของขยะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ดังนั้น การจัดการขยะอย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญ สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ทำให้อุณหภูมิของโลกไม่เพิ่มขึ้นสูงจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศของโลก

โดยสส. ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้นำแนวคิด Zero Waste การจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยใช้หลัก 3Rs มาเผยแพร่ให้แก่ชุมชนและโรงเรียน ผ่านโครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste มาตั้งแต่ปี 2552 โดยในปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ จำนวน 39 ศูนย์ และศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ 18 ศูนย์เป็นการขยายผลและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำให้ได้ตามเป้าหมาย Net Zero ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065

สำหรับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดการขยะที่ต้นทาง Zero Waste ในครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ “ก้าวใหม่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคมไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”“การจัดการขยะ ตอบโจทย์ลดโลกร้อน ขายคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้” และ “การต่อยอด Zero Waste สู่โครงการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : TVER)”

รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำและการสร้างทีม Zero Waste มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้บุคลากรประจำศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 300 คน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มความมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตนเองสู่สังคม ต่อยอดกิจกรรมและนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์เรียนรู้ให้ทันสมัย ร่วมผนึกกำลังผลักดันประเทศไทยให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำหรือ Low Carbon society ต่อไป