ไทย ร่วมถกปมแหล่งมรดกโลก อินโด ขอให้ไทยช่วยชี้แจง ‘สุมาตรามรดกโลกในภาวะอันตราย’ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 2 โดยมีนายพืชภพ มงคลนาวิน รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้เเทนไทย จาก กระทรวงการต่างประเทศ กรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช สำนักงานนโยบายและเเผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เข้าร่วมการประชุม

โดยการประชุมวันนี้มีวาระการพิจารณาที่สำคัญ คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และการพิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์เเหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย ซึ่งมีวาระการประชุมที่น่าจับตาคือ แหล่งมรดโลก Tropical Rainforest Heritage of Sumatra ของอินโดนีเซีย ซึ่งไทยเป็นผู้ขอเปิดอภิปรายวาระดังกล่าว ตามคำขอจากประเทศอินโดนีเซีย และ แหล่งมรดกโลก Medieval Monuments in Kosovo โดยในส่วนของTropical Rainforest Heritage of Sumatra ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี 2547 และถูกบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย (List of World Heritage in Danger – LWHD) ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

โดยองค์กรที่ปรึกษามีความกังวลต่อโครงการพัฒนาต่างๆ รอบพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เเต่อินโดนีเซียเห็นว่าชนิดพันธุ์หลัก (key species) ในพื้นที่ที่บ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ไม่ได้ลดปริมาณลง จึงเห็นว่า ร่าง ข้อมติขององค์กรที่ปรึกษาบางข้อไม่สะท้อนความจริงในพื้นที่ จึงขอให้ไทยในฐานะกรรมการมรดกโลกเปิดอภิปรายวาระดังกล่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และขอปรับเเก้ไขถ้อยคำในร่างข้อมติต่อไป