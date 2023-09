ไทย ทำหน้าที่กรรมการมรดกโลก หนุนการขึ้นทะเบียน แหล่งวัฒนธรรม และแหล่งทางธรรมชาติของอินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นมรดกโลกแห่งใหม่

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ในวานนี้ (19ก.ย.) ที่ประชุมยังคงพิจารณาการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเป็นมรดกโลกต่อเนื่องเป็นวันที่ 3

โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้เเทนไทย จาก กระทรวงการต่างประเทศ กรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมศิลปากร และสำนักงานนโยบายและเเผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เข้าร่วมการประชุม

การประชุมฯ ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ ไทย ได้ให้การสนับสนุนการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน คือ The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียที่ขอรับการสนับสนุนจากไทย คือ Sacred Ensembles of the Hoysalas ของสาธารณรัฐอินเดีย และ Astronomical Observatories of Kazan Federal University สหพันธรัฐรัสเซีย