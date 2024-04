มหาดไทย จับมือคณะกรรมการกฤษฎีกายกระดับนักกฎหมายภาครัฐ มุ่งพัฒนากฎหมายให้ดีขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน (Better Regulation for Better Life) ปลัด มท.เน้นย้ำ นักกฎหมายภาครัฐต้องมีศักยภาพ จรรยาบรรณ และจริยธรรม

วันที่ 15 เม.ย.67 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ภาคพิเศษ (กระทรวงมหาดไทย) ภายใต้ข้อตกลงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ภาคพิเศษ (กระทรวงมหาดไทย) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ภาคพิเศษ (กระทรวงมหาดไทย) ประจำปี พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ ได้รับการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนศักยภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ด้วยการเพิ่มเติมความรู้ด้านกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และวิสัยทัศน์ จริยธรรม และการปลุกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนากฎหมายให้ดีขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน (Better Regulation for Better Life) มีความรู้พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมเสริมสร้างและรักษาให้นักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการมีทัศนคติที่ดี และมีทักษะที่จำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้มีความรู้ในศาสตร์และศิลป์แขนงอื่นที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ (Collaboration)

“เพื่อเป็นการเตรียมการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ภาคพิเศษ (กระทรวงมหาดไทย) จึงขอให้กรมในสังกัด มท.และจังหวัดดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวให้ข้าราชการตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการสังกัด ที่มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักกฎหมายภาครัฐเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ พ.ศ. 2567 ทราบ และพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ ให้ครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าว พร้อมทั้งรวบรวมรายชื่อผู้สมัครและกรอกข้อมูลในแบบแจ้งรายชื่อนิติกรฯ พร้อมสำเนา ก.พ. 7 ที่เป็นปัจจุบันและรับรองสำเนาถูกต้อง โดยให้จัดเรียงลำดับอาวุโสของการดำรงตำแหน่งนิติกร และส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมจากรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ของแต่ละหน่วยงาน โดยพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วจะได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมฯ ต่อไป” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนน้อง ๆ ข้าราชการตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ภาคพิเศษ (กระทรวงมหาดไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกฤษฎีกา นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาเป็นคณาจารย์วิทยากรผู้ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนากฎหมายให้ดีขึ้น ได้รับการพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ด้วยการเพิ่มเติมความรู้ด้านกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และวิสัยทัศน์ จริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักกฎหมาย เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัติราชการ สู่การพัฒนากฎหมายให้ดีขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน