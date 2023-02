วันอังคารที่ 21 ก.พ.2566 เป็นวันมงคลสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) จะมีอายุครบ 70 ปี เหล่าศิษย์ผู้ใกล้ชิดและญาติโยมผู้เลื่อมใส จะได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมหามงคล เป็นประจำทุกปี

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เป็นพระนักการศึกษา และยังเป็นที่รู้จักของบรรดาคณะศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาในฐานะพระเกจิอาจารย์ ได้รับอาราธนานิมนต์ไปร่วมในพิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษกวัตถุมงคลแทบทุกงานทั่วประเทศ

ปัจจุบัน สิริอายุ 69 ปี พรรษา 45 ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนกลาง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ฯลฯ

มีนามเดิม ธงชัย เอี่ยมสะอาด เกิดเมื่อวันที่ 21 ก.พ.2496 ที่บ้านแหลมแค ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี บิดา-มารดา ชื่อ นายสนมกับนางสำรอง เอี่ยมสะอาด

บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.2510 ที่พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระธรรมมหาวีรานุวัตร (ไสว ฐิตวีโร) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2514 สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ที่สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม

อายุ 21 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2517 ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระวิสุทธาบดี (ไสว ฐิตวีรมหาเถระ) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสุวรรณธีราจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสุนทรคุณธาดา เป็นพระอนุสาวนาจารย์

มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2528 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม

อีกทั้งยังได้ร่ำเรียนวิชา และฝากตัวเป็นศิษย์พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง อาทิ หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง, หลวงปู่บุดดา ถาวโร, หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี, หลวงพ่ออุตตมะ จ.กาญจนบุรี เป็นต้น

ผลงานที่โดดเด่น คือ งานด้านการศึกษา สนับสนุนโครงการเพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษา และจัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานกว่า 10 ปี

เป็นผู้ริเริ่ม และเป็นประธานดำเนินการประสานงานให้โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กับโรงเรียนศิลปะป้องกันตัว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ที่วัดไตรมิตรฯ

ท่านได้รับรางวัลผู้นำที่มีผลงานด้านการศึกษาโดดเด่นเป็นพิเศษ (The Best of the Best) จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

เคยได้รับการนิมนต์จากนายวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ และอดีตประธานกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ให้เดินทางไปที่เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเตะทีมเลสเตอร์ ซิตี้

นอกจากนี้ยังได้แจกผ้ายันต์ให้นักฟุตบอล ก่อนที่ทีมเลสเตอร์ซิตี้ จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2533 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พ.ศ.2563 เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

พ.ศ.2564 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2534 เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกที่ พระครูศรีวิสุทธานุวัตร พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระภาวนาวิสุทธาจารย์ วิ.

พ.ศ.2538 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชภาวนาวิกรม พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพภาวนาวิกรม วิ.

พ.ศ.2554 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมภาวนาวิกรม วิ. พ.ศ.2556 ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่ พระพรหมมังคลาจารย์

และ พ.ศ.2562 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

ชีวิตและประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนาน เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมควรยึดถือเป็นทิฏฐานุคติเป็นแบบอย่าง