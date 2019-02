ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าอนาคตใหม่ อีสานโพลเปิดผลสำรวจระบุ มาแรงอันดับสองรองจากเพื่อไทย

คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ครบทุกรส สดทุกเรื่อง ฉบับนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562

การเมือง การประเทศ เกมอำนาจเล่นกันแรง ประชาชนคนไทยห่างเหินเลือกตั้งมา 8 ปี ในระหว่างนั้นต้องอยู่ภายใต้ยุคไร้ประชาธิปไตยอีก 5 ปี แม้จะมีเลือกตั้งในเร็วๆนี้ แต่ก็รู้ๆ กันอยู่ เขาไม่ยอมเสียของแน่ ต้องไปต่อให้ได้ ไม่ว่าจะได้เปรียบยังไง สุดท้ายขึ้นอยู่กับปากกาในมือประชาชน ตัดสินวันเข้าคูหา 24 มี.ค.…●

เผชิญวิบากกรรม พรรคไทยรักษาชาติ เป็นดังคาด ศาลรัฐธรรมนูญ มติเอกฉันท์ รับคำร้อง กกต.ขอให้วินิจฉัย ยุบพรรค ศาลนัดพิจารณาคดี 27 ก.พ. บรรดาผู้รู้ทั้งหลายต่างคาดการณ์ผลลัพธ์หลากหลายแนวทาง จะยุบก่อนหรือหลังเลือกตั้ง ลุ้นระทึกอีกไม่กี่วัน…●

ส่วน เพื่อไทย เครือข่ายเดียวกันยังไม่ขวัญเสีย เดินหน้าในสนามเลือกตั้งหวังรักษาแชมป์อีกสมัย วันก่อนเปิดปราศรัยใหญ่ลานคนเมืองกลางกรุง โดยเฉพาะ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แคนดิเดตนายกฯ ของพรรค กระแสยังดี…●

เรตติ้งแรงต่อเนื่อง #ฟ้ารักพ่อ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าอนาคตใหม่ ล่าสุด อีสานโพล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดผลสำรวจระบุ มาแรงอันดับสอง รองจากเพื่อไทย วันไปหาเสียงโคราช ผู้คนห้อมล้อมล้นหลาม คะแนนนิยมดีจริง แต่ต้องเปลี่ยนเป็นคะแนนเลือกตั้งให้ได้…●

ในที่สุด ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว วอยซ์ทีวี ไม่จอดำ จากกรณีถูก กสทช. สั่งพักใบอนุญาต 15 วัน ศาลยกรัฐธรรมนูญที่ให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพวิชาชีพสื่อมวลชนไว้อย่างชัดแจ้ง…●

เข้าคุกชดใช้ความผิด คดีบุกยึดทำเนียบ ยุครัฐบาลสมัคร-สมชาย เมื่อ 10 ปีก่อน แกนนำม็อบพันธมิตรฯ เสื้อเหลือง ม็อบมีเส้น นำโดย จำลอง-พิภพ-สมเกียรติ-สมศักดิ์-สุริยะใส ส่วน สนธิ ลิ้มทองกุล ไปรออยู่ก่อนนานแล้ว ด้วยคดีพ.ร.บ.หลักทรัพย์ ล็อตนี้ก็โดนด้วย เพิ่มโทษเข้าไปอีก…●

กางปฏิทินคดีพันธมิตรฯ ยังเหลือกรณี ยึดสนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ อีกหนึ่งคดีที่ถูกจับตามองมากสุด อัยการฟ้องตกเป็นจำเลยกันระนาวถึง 98 ราย ข้อกล่าวหาก็อุกฉกรรจ์ด้วย ระดับก่อการร้าย ยังอยู่ระหว่างสืบพยานโจทก์ ส่วนทางแพ่งถึงที่สุดแล้ว ศาลให้จำเลย 13 ราย ชดใช้ 522 ล้าน…●

ยังไม่จบเท่านั้น สมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพ เรียกร้องให้ลุยฟ้องเพิ่ม พิภพ ธงไชย กับ สุริยะใส กตะศิลา ในข้อหากบฏ สมัยร่วมกับ สุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำม็อบกปปส.นกหวีดชุมนุมชัตดาวน์ไล่รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อีกคดีโด่งดัง คดีนี้อัยการสั่งฟ้องทั้งหมด 47 คน ฟ้องแล้ว 29 ยังเหลืออีก 18…●

