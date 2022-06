มุกมณี วางแผนจะเลิกกับ ปรเมศร์ ต้องยกเลิกกระทันหัน ด้วยปรเมศร์ขอร้องไว้ ดาริน และ วีว่า เริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ของเขา ละคร บุพเพร้อยร้าย เวลา 20.30 น. ช่อง 3

19.00 น. อ้อมฟ้าโอบดิน ชีวิตของ ทอฟ้า ที่กรุงเทพฯ ช่างแตกต่างกับชีวิตบนดอยของ ขุนเขา อย่างสิ้นเชิง ทอฟ้าต้องทำงานหนัก เพื่อดูแลกิจการของพ่อ จนไม่มีเวลาแม้แต่จะกินข้าว ขุนเขาเห็นแบบนั้นจึงอาสาช่วยขับรถให้ แล้วขุนเขาก็บังเอิญได้ยิน วัฒน์ โมโหแค้นใจที่ทอฟ้าสั่งรื้องาน แถมยังปฏิเสธที่จะใช้ สายไหม ออแกไนซ์เซอร์ที่วัฒน์จ้างมา ทำเอาวัฒน์ถึงขั้นอาฆาตทอฟ้าที่มาขวางทางหาเงินก้อนโต

20.30 น. บุพเพร้อยร้าย มุกมณี วางแผนจะเลิกกับ ปรเมศร์ มีอันต้องยกเลิกกระทันหัน ด้วยปรเมศร์ขอร้องไว้ เพราะ ดาริน และ วีว่า เริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ของเขา และ คามิน จึงทำให้ ชินกฤต แอบหัวเสียที่เหมือนโดนมุกมณีมาหลอกให้ปลอบใจ แถมยังมาเจอทั้งคู่ แอบหวานแกะปูให้กันอีก งานนี้ ชินกฤต เลยขอแกะปูให้ นีรพัธ บ้าง แต่ดันแกะไม่ออก

ช่อง 7HD

18.45 น. คุ้งเสน่หา อำภา มาหา มารศรี ที่ร้านขนม เพื่อมาดูว่าคนงานใหม่ที่ชื่อ ไม้ ของบ้านมารศรี ใช่ พี่อุ่น พี่ชายของเธอหรือไม่ แต่พอมาถึงก็ไม่เจอ เพราะไม้งอนมารศรีแล้วหาเรื่องไปเถลไถลที่อื่น

ช่อง GMM25

20.30 น. คืนนับดาว เมื่อ คิมหันต์ เปลี่ยนสถานะจาก คิม เพื่อนบ้านมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับ นับดาว ก็ทำให้คิมหันต์ได้ใกล้ชิดนับดาวมากขึ้น จนน้ำมนต์เพื่อนสนิทของนับดาวถึงกับแซวยกใหญ่ แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ทำให้นับดาวครียดไปกว่า มินจุน ที่พา เกวลิน พิธีกรน้องใหม่เข้ามาฝึกงาน ซึ่งอาจจะเอามาแทนเธอก็ได้ แถม นับดาว ยังมีปัญหาคาใจกับแทนคุณอีก

ช่องวัน31

19.00 น. กู้ภัยหัวใจสู้ เพลงพิณ ไม่พอใจ สารวัตรเพชรกล้า ที่พูดเข้าข้าง ของขวัญ ทุกครั้ง แถมยังมาต่อว่าเธอต่อหน้าทุกคนในบ้าน เพลงพิณแค้นใจ จึงไปหาเรื่องเอาละวาดใส่ของขวัญเป็นการใหญ่

20.20 น. ใต้หล้า ใต้หล้า ยังคงไม่ละทิ้ง เรื่องการเปิดเผยความจริง เรื่องการเสียชีวิตของพ่อแม่ จึงมาดักรอเจอ สันติ ขอร้องให้ช่วยเผยความจริงทั้งหมดออกมา และจะสู้กับอำนาจของเถากุหลาบไปด้วยกัน

ช่อง โมโน 29

18.00 น. เรื่อง ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส 3 (Transformers: The Dark of The Moon) เรื่องราวต่อเนื่องของ แซม วิทวิคกี้ ที่กำลังจะย่างเท้าก้าวแรกเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ พร้อมๆ กับการรักษาสถานะการเป็นมิตรชาวมนุษย์ให้กับ ออพติมัส ไพรม์ พวกเขาพบบางอย่างในมุมมืดของดวงจันทร์ เซนติเนล ไพรม์ อีกหนึ่งเอเลี่ยนจักรกลยุคตั้งต้น พลังสูงและไร้จุดอ่อน ผู้เป็นอาจารย์ของ ออพติมัส ไพรม์มีเพียงคำถามเดียวที่กองกำลังมนุษย์คาใจ มิตรหรือศัตรู

23.15 น. ซีรีส์เรื่อง หน่วยผจญเพลิงเย้ยมัจจุราช ปี 9 ตอนที่ 15 (Chicago Fire Season 9 EP.15) เซเวอไรด์ และ เคซี่ย์ พยายามหาสิ่งที่เหมาะสมและทางออกที่ดีที่สุดให้กับ คิดด์ เพื่อที่ทั้งสามจะได้ปรับชีวิตให้เข้ากับการทำงานได้ ด้าน ริตเตอร์ แกลโล่ และ ไวโอเรต อาสาเทรนสถานการณ์คับขันให้กับน้องใหม่ สอนการใช้ทักษะว่าวงการนี้มีเพียงใจอย่างเดียวอาจจะไปไม่รอด

00.15 น. เรี่อง มันอยู่ในห้อง (The Disappointments Room) จากเรื่องจริงของ ดาน่า และครอบครัวที่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหญ่ดั่งใจฝัน แต่แล้วกลับเกิดเหตุการณ์หลอนที่ไม่อาจหาคำอธิบายได้ พาให้เธอค้นพบห้องลับที่ซ่อนอยู่ภายในบ้าน เมื่อความอยากรู้อยู่เหนือความกลัว ทันทีที่ประตูถูกปลดล็อค พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความสยดสยองที่นำความตายมาสู่ทุกคนในบ้านหลังนี้

ช่อง PPTV

21.40 น. ละคร วุ่นรักนักข่าว ในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 10 ปีของสถานีโทรทัศน์ SKTV เมื่อผู้ประกาศข่าวคู่รักขวัญใจมหาชน ภากร และ อรณิชา ขึ้นเวทีก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับได้อย่างล้นหลาม มีเสียงเชียร์ให้ทั้งคู่หอมแก้มกันเหมือนเวลาที่อ่านข่าว ตรีศิลป์ ซึ่งสวมบทบาทเป็นภากรก็ไม่รีรอ ด้วยความที่มีใจให้อรณิชาอยู่แล้วนั้น ตรีศิลป์จูบอรณิชาท่ามกลางเสียงกรี๊ดจากเหล่าแฟนคลับ แต่มีสองคนที่ไม่พอใจกับเรื่องนี้คือ อิฐ และ ธนัท

23.45 น. เที่ยวไป Like A Local อัยย์ จะพาไปสักการะ หลวงพ่อดำ ที่วัดช่องแสมสารและไปชมจุดชมวิวที่สวยงามของแสมสาร พร้อมพาไปดำน้ำ กันต่อที่ เกาะจวง ชมพระอาทิตย์ตกท่ามกลางบรรยาการทะเลที่งดงาม