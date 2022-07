มี้ พิศมัย ดาวค้างฟ้ารุ่นใหญ่ วัย 83 ปี แนะเคล็ดลับใช้ชีวิตสุดคุ้ม รวมแก๊งตะลุยเที่ยวถ้ำนาคา รายการ ชีวิตดีเริ่มต้นที่ตัวเรา เวลา 09.30 น. ช่อง PPTV

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 7

12.45 น. ชุมทางดาวทอง สี่ ประมุข เดินหน้าท้าชิง ปิ่น พรชนก จิ๋วแจ๋วสุดจี๊ด น้องโบว์ ประกาศโค่นแชมป์

18.45 น. คุ้งเสน่หา ชวนชม จำใจทำตามแผนของ ทิว กับ สกล ด้วยการโกหก มารศรี ว่า ยายปริก ไม่สบาย อยากให้ช่วยพาไปโรงพยาบาล มารศรีไม่ทันเฉลียวใจ ได้แต่นึกเป็นห่วงยายปริก เลยหลงกลชวนชมโดยมี ผ่องแผ้ว ตามไปด้วย

ช่อง โมโน29

10.00 น. ซีรีส์ The Blue Whisper ทาสปีศาจ แม้ว่า ฉางอี้ จะสับสนและโกรธแค้นในการกระทำของ จี้อวิ๋นเหอ แต่เขาก็อยากจะปกป้องเธอจาก องค์หญิงซุ่นเต๋อ ทั้งคู่เดินทางไปที่เป่ยหยวน ฉางอี้ ขัง จื้อวิ๋นเหอ ไว้ในกระท่อมแห่งหนึ่ง และเขาประทับตราเงือกไว้ที่จี้อวิ๋นเหอ ซึ่งจะทำให้สามารถสื่อประสาทสัมผัสทั้งห้าถึงกันได้

14.00 น. ซีรีส์ บันทึกจอมโจรแห่งสุสาน ปริศนาลับขั้วสุดท้าย ตอนที่ 29 (Ultimate Note EP.29) สามหนุ่มเพื่อนซี้ อู๋เสีย , จางฉี่หลิง และ เจ้าอ้วน ได้ถูกกับดักเล่นงาน พวกหล่นลงไปชั้นใต้ติดของบ้านสกุล หั๊ว พวกเขาถูกทรายดูดแต่ก็สามารถหนีรอดมาได้ ที่นั้นไม่ใช่ห้องใต้ดินธรรมดา พวกเขาคิดอยู่ในวงกตขนาดใหญ่ พร้อมปริศนามากมาย ที่รอให้พวกเขามาคลี่คลายถึงจะสามารถออกไปได้

18.00 น. เรื่อง คนหลุดโลก (Cast Away) เรื่องราวของ ชัค โนแลนด์ พนักงานวิศวกรระบบของบริษัทขนส่ง FedEx ชีวิตหน้าที่การงานของเขาเข้าเข้มงวด ทุกวินาทีมีค่าในการขนส่งสินค้า จนเกือบทำให้ชีวิตคู่ใกล้จะมีปัญหา วันหนึ่ง ชัค โดยสารเครื่องบินบริษัทเพื่อขนส่งพัสดุ แต่เครื่องบินประสบอุบัติเหตุตกกลางทะเล เขารอดมาได้และพักพิงบนเกาะร้างเล็กๆ ท่ามกลางความสิ้นหวัง ไร้การช่วยเหลือ ชีวิตโดดเดี่ยวที่แสนยาวนานของเขาได้เริ่มขึ้น

21.25 น. เรื่อง ปั่นทะลุนรก (Premium Rush) เรื่องราวของ ไวลี พนักงานปั่นจักรยานส่งเอกสารมากฝีมือ ชีวิตเขาได้เปลี่ยนไป หลังจากเขาไปรับของชิ้นหนึ่งมาเพื่อส่งต่อให้ผู้รับภายในเวลา 90 นาที หลังจากนั้นมีผู้คนมากมาย แฝงตัวเข้ามาหา ไวลี เพื่อแย่งชิงพัสดุชิ้นนั้น การไล่ล่าสุดระทึกท่ามกลางนิวยอร์กก็ได้เริ่มขึ้น

22.30 น. วันเดย์ วิท แมทธิว เชฟป้อม จับมือ แมทธิว ทำเมนูเด็ดฝากกลับไปให้คุณแม่ ลิเดีย เสริมสุขภาพช่วงตั้งครรภ์

ช่อง GMM25

20.30 น. ซีรีส์ ขั้วฟ้าของผม Sky In Your Heart ปริ๊นซ์ อนุญาตให้ ขั้วฟ้า จีบได้ ขั้วฟ้าไม่รอช้ารุกจีบรัวๆ ทำเอาปริ๊นซ์ออกอาการเขินแรง แถม ขั้วฟ้ายังชวนปริ๊นซ์ไปออกเดทกันอีกด้วย แต่ดูท่าความรักครั้งนี้จะไม่ราบรื่นซะแล้ว เมื่อต้องมาเจอกับ ซินเซีย แฟนเก่าของ ปริ๊นซ์ ที่ดูเหมือนอยากจะกลับมาสานสัมพันธ์กันใหม่

ช่อง PPTV 09.30 น. Rise & Shine ชีวิตดีเริ่มต้นที่ตัวเรา มี้ พิศมัย ดาวค้างฟ้ารุ่นใหญ่ วัย 83 ปี แนะเคล็ดลับใช้ชีวิตสุดคุ้ม รวมแก๊งเพื่อนตะลุยเที่ยวถ้ำนาคา หมดปัญหาเรื่องสุขภาพ

23.15 น. รายการ My Passion สัปดาห์นี้จะมาพูดถึงการทำ Branding ที่โด่งดัง กับโฆษณาสายการบินที่นำทัพ CEO และ ผู้บริหาร ใส่แพมเพิร์สถ่ายโฆษณา จนกลายเป็น Talk of The Town ติดตามบทสรุปของคำว่า Passion ในมุมมองของ Creator ระดับประเทศ

ช่อง ทรูวิชั่นส์

19.00 น. ซีร์ส์ Sing Again รักอีกครั้ง ซอล ตกลงเซ็นสัญญาเป็นศิลปินกับบริษัทเอมไพร์ ทำให้ทีมของ เปียโน ถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน ซัน โกรธซอลมากที่ซอลทำลายความฝันของเขา ซอลย้ายไปอยู่กับ เอมไพร์ ส่วนซันก็ย้ายไปอยู่กับเพื่อน ทิ้งให้เปียโนเหลือเพียงตัวคนเดียว