โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3

07.20 น. เปรี้ยวปาก จอย-เต๋อ พาไปประเดิมความอร่อยที่ย่านจุฬา มีทั้งร้านอร่อยระดับตำนานและร้านคาเฟ่เปิดใหม่ อร่อยกันได้ตั้งแต่เช้ายันค่ำ

23.55 น. แชนแนลทรีมูฟวี่ส์ เรื่อง “จั่นเจา แมวหลวงสะท้านยุทธภพ (Cat & Mouse)” เปาบุ้นจิ้น ได้ชื่อว่าเป็นขุนนางที่มีความเป็นตงฉินเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการที่เป็นผู้ตัดสินคดีความทั้งหลายทั้งปวงด้วยความยุติธรรมเป็นหลัก ในขณะที่ จั่นเจา ทำหน้าที่คอยช่วยเหลืองานของท่านเปาในด้านที่ต้องออกจับคนร้ายมาดำเนินคดี จนได้รับสมญานามว่าเป็น แมวหลวง นอกเหนือจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นราชองครักษ์ให้กับองค์ฮ่องเต้อีกด้วย

ช่อง 5

09.30 น. คนไทยหัวใจไม่ท้อ แห้ว โสภณ พามาที่ Get Growing สนามเด็กเล่นของเด็กๆ ตั้งอยู่ชานเมืองฝั่งคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปาราการ ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนใกล้กรุงที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ โดยพูดคุยกับ คุณปัน นิธิศ สโรบล ลูกชายคนเล็กของหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Get Growing

ช่อง 7HD

14.30 น. ฟ้ามีตา ตอน “คิดสั้นๆ” นาย-ชนุชตรา, มีน ภัสรัค และ บิว ศมลภัทร รับบทเป็นสาวโรงงานอยากมีเงิน อยากรวย เลยถูกหลอกให้ไปทำงานพิเศษโดยวิธีการคล้ายๆ ธุรกิจลูกโซ่ จนสุดท้ายตัวเองก็เดือนร้อน

16.35 น. กระจกหกด้าน ตอน “ศิลปะหน้าเค้ก” แม้จะเป็นของหวานต่างชาติยอดนิยมมาหลายศตวรรษ หากยังเกิดการคิดค้นเมนูหลากหลายใหม่ เช่นเดียวกันกับการตกแต่งลวดลายที่ออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์และวาระโอกาส เป็นความงามที่ซ่อนไว้ด้วยความรักความห่วงใย

17.00 น. ฮัลโหลซุปตาร์ พบกับความสดใส น่ารัก สุดอบอุ่นของเหล่านักแสดงจากละคร อุ้มรักปาฏิหาริย์ นำโดยผู้จัดคนเก่ง คุณขวัญ พิมพ์อัปสร และ โย ทัศน์วรรณ พร้อมด้วย โดนัท-อั๋น-จีน และ น้องมาตา

18.00 น. Iron Chef Thailand One On One Battle เชฟจอม-เชฟเตย-เชฟแมน ประสานพลังท้าวัดฝีมือเชฟกระทะเหล็กคนใหม่ ที่มีดีกรีเป็นถึงเชฟระดับมิชลินสตาร์ 2 ดาว แถมยังเป็นเชฟชาวต่างชาติคนแรกที่จะเข้ามารับตำแหน่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยคนล่าสุด

ไทยพีบีเอส

20.15 น. พาย สายน้ำแห่งความฝัน นาวา แปลกใจที่ โค้ชนอร์ บอกให้เขาเปลี่ยนการซ้อมแบบเดียวกับที่พ่อของเขาพูด เลยทำตามที่โค้ชนอร์บอก ระหว่างการซ้อมนาวาแอบมอง พาย อยู่ตลอด พายรู้เข้าก็แกล้งทำตัวสนิทกับ แบงค์ ทำให้นาวาเสียสมาธิ

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24

18.40 น. มิดไมล์ เจ้ย หนุ่มขับสามล้อตีนผีมาดกวน มีความฝันอยากเป็นนักแข่งรถซูเปอร์คาร์ เพื่อลบคำสบประมาทของคนรอบข้างที่บอกว่าเขาไม่มีวันเป็นได้

ช่อง MONO 29

13.40 น. ซีรีส์ ปฏิบัติการเดือด เมืองคนดุ ปี 7 (ตอนแรก) ขณะที่นิวออร์ลีนส์ต่อสู้กับผลกระทบของโควิด-19 ไพรด์ ส่ง แทมมี่ และ คาร์เตอร์ ไปสอบสวนการเสียชีวิตที่น่าสงสัยบนเรือเพื่อแสดงความเป็นมนุษยธรรมนอกชายฝั่ง ทางด้าน เวด เผชิญความตึงเครียดด้วยปริมาณที่สูงในห้องเก็บศพเนื่องจากผลกระทบโควิด-19

17.55 น. ซีนเด็ดภาษาหนัง พบกับภาพยนตร์ หลอน ลวง เรา ที่จะพาสองพิธีกร คริส-เต้ ไปพบความสยองที่ต้องตีความที่เหล่าเงาฝาแฝดของทุกคนบนโลกต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ทั้งเสียวสยองและเพิ่มอาหารสมองไปในตัว

18.00 น. แหกคุกมหาประลัย 2 การกลับมาอีกครั้งของ เรย์ เบรสลิน นักออกแบบเรือนจำตัวฉกาจ หลังจากที่เขาแหกคุกออกจากเรือนจำสุดไฮเทคมาได้ เขากลับต้องเจอกับอุปสรรคขึ้นอีกครั้ง ในครั้งนี้เขาได้ร่วมมือกับ เทรนท์ เดอโรซ่า และ ชู เพื่อใช้ความสามารถของเขาในการแหกคุกนรกอีกครั้ง

00.15 น. พร ขอ ตาย แคลร์ เด็กสาวที่ได้ค้นพบกล่องเพลงปริศนาที่ สามารถทำให้ทุกความปรารถนาของเธอสัมฤทธิ์ผลด้วยพร 7 ประการ แต่เมื่อเธอเริ่มใช้มันเพื่อความสุขส่วนตัวโดยไม่สนใจใคร เรื่องร้ายๆ ก็เริ่มเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเธออย่างชวนสะพรึง และในที่สุดเธอก็ได้รู้ว่ากล่องปริศนาใบนั้นคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสยองวิปโยคทั้งมวล

ช่องวัน31

20.15 น. ร้องคู่ Together ปาล์ม Instinc กับ อู๋-ธรรพ์ณธร แท็กทีมกันสาดพลังเสียงกับเพลง โปรดส่งใครมารักฉันที จนออกมาเป็นโชว์สุดพีก และอีกโชว์ร้องคู่กับนักร้องเสียงดี อิน บูโดกัน ที่นำเอาเพลง อาจจะเป็นคนนี้ ของ แหวน ธิติมา ร็อกเกอร์สาวในตำนานมาร้องคู่กับปาล์มด้วยน้ำเสียงที่ซึ้งบาดหัวใจสุดๆ