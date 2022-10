ใหม่ สุคนธวา ทุบบ้าน แก้ฮวงจุ้ยกันเมียน้อย! อ้วน รีเทิร์น เปิดกรุของขลัง 100 ล้าน ห้ามทุกคนจับเด็ดขาด รายการ จิ้งจกทัก เวลา 16.45 น. ช่อง 3

ช่อง 3

05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ คุณน้ำผึ้ง – แห้ว แบกเป้ ไต่ระดับขึ้นที่สูง พิชิตยอดดอยขุนตาล

14.15 น. ตีท้ายครัว แอนนา เสืองามเอี่ยม เปิดบ้านหลังแรกในชีวิต พร้อมการปะทะรุ่นพี่นางงาม พี่โอ๋ ณ มอเตอร์โชว์ ที่วัดกันแบบก้าวต่อก้าว

16.45 น. จิ้งจกทัก ใหม่ สุคนธวา ทุบบ้าน แก้ฮวงจุ้ยกันเมียน้อย! อ้วน รีเทิร์น เปิดกรุของขลัง 100 ล้าน

ช่อง 7

07.55 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน รสวิถีกระเหรี่ยงโปว์ ชาติพันธุ์พื้นเมืองชาวกระ เหรี่ยงโปว์ อาศัยใน ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ยังสืบสานประเพณี อนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม ทั้งเสื้อผ้า ภาษาและอาหาร ทำนาทำไร่ในวิถีเรียบง่าย ขนมมงคลคือหมี่สิ และไอโพซา จากข้าวพันธุ์พื้นเมือง

18.00 น. MasterChef Celebrity Thailand Season 3 สัปดาห์นี้เริ่มต้นกันด้วยการแข่ง กล่องปริศนา (Mystery Box) แต่ครั้งนี้กล่องปริศนาใหญ่อลังการขึ้น เมื่อเปิดกล่องปริศนาเห็นวัตถุดิบที่เรียงรายอยู่ตรงหน้าทั้ง 6 คนถึงกับร้องกรี๊ดเพราะไม่คิดว่าในชีวิตจะเจอวัตถุดิบเลอค่าขนาดนี้

ไทยพีบีเอส

20.15 พาย สายน้ำแห่งความฝัน การแข่งขันพายเรือมหาวิทยาลัยเริ่มต้น โคชนอร์นำทีมชมรมเรือพายมาร่วมแข่งขันที่ระยอง นาวา แอบตามพายไปที่สถานที่ลับ ส่วน แบงค์ แหกกฎตามบัวไปเช่นกันจึงได้ปกป้องบัวจากนักเลงรีดไถเงิน ทีมเรือ 5 ฝีพายของนาวากับเพื่อนๆ ทะเลาะกันตั้งแต่การแข่งขันรอบแรก ในขณะที่พายก็มีอาการจนโคชนอร์สงสัย นาวาทะเลาะกับพายเรื่องความลับของเธอจนผิดใจกัน นาวาห่วงชีวิตพายแต่พายต้องการทำความฝันของเธอให้สำเร็จ

ช่อง MONO29

10.30 น. ซีรีส์ วีรบุรุษเหนือแสง ปี 7 ตอนที่ 8 (The Flash Season 7 EP.8) เมื่อ ฟรอสต์ ต้องเผชิญกับการลงโทษอย่างไม่ยุติธรรมสำหรับอาชญากรรมในอดีตของเธอ เคทลิน เลยพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยน้องสาวของเธอ ในขณะเดียวกัน ความพยายามของ แบรรี่ ในการปกป้อง พลังสปีดฟอร์ส ก็ได้ปลดล็อคบางอย่างในตัวเขาเอง ทำให้เขาเพิ่มขีดจำกัดความเร็วไปอีกขั้น

17.30 น. DNA TALK บุกคนต้นแบบ ได๋ ทึ่งพรสวรรค์เด็กไทย วินนี่-ฮีโร่ ส่งแบรนด์ Keziah ดังไกลถึงนิวยอร์ก

17.55 น. ซีนเด็ดภาษาหนัง พบกับภาพยนตร์เรื่อง แหกคุกมหาประลัย 3 (Escape Plan 3: The Extractors) สุดยอดความมันด้วยผลงานการแสดง จากสองดาราชั้นนำแอ็คชั่นระห่ำจอ ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน และ เดฟ บาทิสต้า ที่ต้องพากันแหกคุกนรกอีกครั้ง โดยสองพิธีกร คริส-เต้ เลยขอร่วมโต๊ะวางแผนการหนีสุดมันครั้งนี้ เกิดเป็นคำศัพท์ชั้นเชิงที่สาวก แรมโบ้

18.00 น. แหกคุกมหาประลัย 3 (Escape Plan 3: The Extractors) เรื่องราวต่อเนื่องของ เรย์ เบรสลิน ถูกลูกชายของอดีตศัตรูตามมาล้างแค้น ทำให้ตัวเขากับ ทีม เทรนท์ เดอโรซ่า และ อบิเกล ต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวการลักพาตัว ดาย่า ลูกสาวเจ้าของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ โดยมี เฉินลั่ว แฟนหนุ่มของ ดาย่า เข้ามาร่วมทีม พวกเขามุ่งหน้าไปยังคุกเดวิลสเตชั่นขุมนรกที่แม้แต่ทีมเขาเองยังหวั่นเกรง

20.30 น. ฮอลลีวูด เกม ไนท์ ไทยแลนด์ เดียร์น่า-วาววา-ชิปปี้ ท้าพิสูจน์เกมใหม่ ขยี้คู่แข่ง ป๋อง-แจ็ค-เติ้ล

23.20 น. ยิ่งหายิ่งหาย (Come and Find Me) เรื่องราวของ เดวิด กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ ที่อาศัยในย่านสุดชิคของ แอล.เอ. กับ แคลร์ แฟนสาวอาชีพช่างภาพ ทั้งคู่มีความสุขเหมือนกับอยู่ในโลกแห่งฝันจนเช้าวันหนึ่งที่ เขาตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าแฟนสาวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ไม่มีแม้แต่จดหมายหรือเบาะแสใดๆ ตำรวจไม่สามารถให้ความคืบหน้าได้ เขาออกตามหา แคลร์ ด้วยตัวเอง

ช่องวัน 31

18.00 น. The Voice All Stars ทีมโค้ชโจอี้ไม่แผ่ว ปรางทิพย์- เก่ง ธชย จัดโชว์สุดอลังการ

จับมือ เข้าสู่รอบ Final