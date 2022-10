แองจี้ สุดปัง! เดินแบบ โซล แฟชั่น วีค 2023 ตื่นเต้นเจอดาราเซเลบฯ ของเกาหลี เดอะ เลดี้ ผู้หญิงแถวหน้า เวลา 17.30 น. ช่อง MONO29

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3

07.20 น. เปรี้ยวปาก สายคาเฟ่ สายปาร์ตี้ มาครบจบได้ใน ย่านสุขุมวิท แต่ละร้านที่ จอย-เต๋อ รวมมาให้คืออาหารอร่อย น่าถ่ายรูปทุกร้าน มีตั้งแต่เมนูปักษ์ใต้บ้านจนถึงอิตาเลียนพรีเมียม

23.55 น. แชนแนลทรีมูฟวี่ส์ เรื่อง “คนแกร่งแรงระเบิดนรก (2000 A.D.)” ปีเตอร์ และ เบนนี่ ร่วมหุ้นเปิดบริษัทเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมี เกร็ก โปรแกรมเมอร์ฝีมือเยี่ยมเป็นที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์และการเงิน แต่แล้วบริษัทของเขาถูกบุกค้นโดยซีไอเอ เขาและเกร็กถูกจับไปสอบสวนในข้อหาร่วมกันคิดค้นและประดิษฐ์ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีอานุภาพร้ายแรง

ช่อง 5

09.30 น. คนไทยหัวใจไม่ท้อ เจอร์รี่ วัชรินทร์ เจาะลึกเรื่องราวของกลุ่มสมาชิก @View Share Farm ที่วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ร่างกายพิการที่ก่อตัวจากกลุ่มเล็กๆ และได้พัฒนาต่อยอดให้ผู้พิการมีรายได้

ช่อง 7HD

14.30 น. ฟ้ามีตา ตอน “เจอของจริง” ต้า พศิน จัดหนักสั่งสอนเด็กอย่าง ไบเบิ้ล จักรพงศ์ ให้รู้ซะบ้างว่าใครเป็นใคร แต่งานนี้เดือดร้อนพ่อแม่ของไบเบิ้ลอย่าง มิ้งค์ ณัฏฐรินีย์ และ พรต วรพรต ที่ต้องตามรับผิดชอบในสิ่งที่ลูกของตัวเองก่อไว้

16.35 น. กระจกหกด้าน ตอน “อสุรามหานคร” อมนุษย์พวกหนึ่งรูปร่างใหญ่โต มีเขี้ยว มีฤทธิ์ บริวารของ ท้าวกุเวร หรือ พระโพธิสัตว์ชัมภล จตุโลกบาลประจำทิศเหนือ รักษาศีลนับถือปกป้องพระพุทธศาสนา คนไทยนิยมสร้างรูปหล่อเป็นทวารบาลบริเวณซุ้มประตูทางเข้าศาสนาสถานสำคัญๆ

18.00 น. Iron Chef Thailand One On One Battle เชฟป้อม เจอศึกหนัก รับคำท้า คุณป้อม เจ้าของาร้านอาหารป่า ต้องการจะท้าพิสูจน์ฝีมือกับเชฟป้อมว่านอกจากอาหารจีนแล้วจะทำอาหารไทยได้หรือเปล่า

ไทยพีบีเอส

20.15 น. พาย สายน้ำแห่งความฝัน พาย โกรธ นาวา มากเรื่องที่นาวาผิดสัญญาไม่เก็บความลับเรื่องโรคหัวใจของเธอ และเธอก็ยังดึงดันที่จะลงแข่งรอบชิงจนอาการเจ็บหัวใจก็กำเริบอีกครั้ง

ช่อง 8

09.00 น. ปากท้องต้องรู้ ดูแล้ว ร้วย รวย เอ ไชยา ควงลูกสาว แป้ง ศรันฉัตร์ เชิญ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อาหารและสินค้ามากมายของจังหวัดให้แฟนๆ รายการและนักท่องเที่ยวได้รู้จักกันว่าอะไรเด็ด อะไรโดนใจจนต้องแวะเที่ยว แวะชิม

ช่อง MONO29

17.30 น. เดอะ เลดี้ ผู้หญิงแถวหน้า แองจี้ สุดปัง! เดินแบบ โซล แฟชั่น วีค 2023 ตื่นเต้นเจอดาราเซเลบฯ ของเกาหลี เอ็มวีซิงเกิลแรก I’m in Luv (แอม อิน เลิฟ) ทะลุสี่สิบล้านวิว

17.55 น. ซีนเด็ดภาษาหนัง พบกับภาพยนตร์เรื่อง อินฟินิท (Infinite) จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณเป็นอมตะ ไม่มีวันตาย ประสบการณ์และความรู้ทั้งหมดไม่เคยหายไป สองพิธีกร คริส-เต้ พาไปแกะศัพท์ปรัชญาไซไฟเหนือจินตนาการ พร้อมพาตะลุยเหล่าองค์กรร้ายที่ มาร์ค วอห์ลเบิร์ก พระเอกของเราวอร์มเครื่องรอไปถล่มให้ราบเป็นหน้ากอง

18.00 น. อินฟินิท อีแวน ไมเคิล ชายผู้ค้นพบว่าตนเองมีความทรงจำที่อมตะ เขาสามารถจดจำเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตเก่าๆ ที่ผ่านมาได้ทั้งหมด ทำให้อีแวนมีประสบการณ์การใช้ชีวิตและข้อมูลมากกว่ามนุษย์ทั่วไป และปัจจุบันเขาค้นพบว่าเบื้องหลังองค์กรยักษ์ใหญ่กำลังจะก่ออาชญากรรมพลิกโลก 21.15 น. สงครามโค่นพันธุ์อสูร 3 : ปลดแอกจอมทัพอสูร ย้อนตำนานกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวระหว่างสองสายพันธุ์โบราณ แวมไพร์ และ ไลแคน สู่ต้นกำเนิดของพันธุ์ผสมที่เกิดจากความรักสุดอมตะที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน

22.20 น. ซีรีส์ เรื่องรัก ณ แดนดาว ปี 1 (ตอนที่ 7) หลังการมาถึงของพี่ชาย ทำให้ อีซูยอน เริ่มใช้ชีวิตแบบลับๆ ยากขึ้น เริ่มมีผู้คนพบเห็นเขาใช้พลังช่วยเหลือคน ฮันยอรึม เลยอาสาช่วยเหลือ ทำให้ใช้ชีวิตแบบหลบซ่อนได้มากขึ้น และทั้งสองก็เริ่มสร้างความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่ดีต่อกัน

ช่องวัน31

16.00 น. เรื่องของเรื่อง ประเดิมเทปแรกกับการเจาะลึกเบื้องหลัง เวทีประกวดร้องเพลงระดับตำนาน The Star ค้นฟ้าคว้าดาว เพราะอะไรที่ทำให้เวทีแห่งดวงดาวนี้ยังเป็นเวทีขวัญใจมหาชนที่คนมีฝันจากทั่วประเทศยังเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังมาตลอด 20 ปี

20.15 น. ร้องคู่ Together 2 ตัวท็อปยุค 80’s ฮาร์ท สุทธิพงศ์ และ มัม ลาโคนิค โชว์ร้องคู่กับศิลปินรุ่นน้องอย่างนักร้องเสียงนุ่ม สุดอบอุ่น เนม Getsunova ฟินกันไปอีกขั้นแน่นอน