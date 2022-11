โรยทองทราย ตัดสินใจประกาศศึกกับ รังรอง โดยคว้า ริบดิน มาจูบเย้ย เพื่อให้รังรองแค้นใจ ติดตาม ละคร รากแก้ว เวลา 20.30 น. ช่อง 3

20.30 น. รากแก้ว โรยทองทราย ตัดสินใจประกาศศึกกับ รังรอง โดยคว้า ริบดิน มาจูบเย้ย เพื่อให้รังรองแค้นใจ

19.00 น. ซิ่นลายโส้ ในระหว่างที่ทุกคนกำลังต้อนรับคณะกรรมการที่มาตรวจสอบโรงทอผ้า แม่จันทร์ศรี จู่ๆ วาสนา กับ แสงตะวัน ก็โผล่เข้ามาพร้อมกับประกาศเรื่องสำคัญบางอย่างต่อหน้าทุกคน

14.10 น. ซีรีส์ คุณคือป้อมปราการของฉัน ปี 1 ตอนจบ (You are my Hero Season 1 EP.40) เมื่อแผนปลอมตัวของ ผู้กองสิงเค่อเหล่ย ใช้ได้ผล ทำให้กองกำลังก่อการร้ายจับตัว หมีข่า เป็นตัวประกัน ทำให้ผู้กองต้องใช้ประสบการณ์ของหน่วยรบพิเศษ หลอกล่อและเข้าประชิดตัว แต่ก็แลกมาด้วยบาดแผลฉกรรจ์ที่อาจถึงตาย บทพิสูจน์ความรักครั้งสุดท้ายได้เริ่มขึ้น

18.00 น. แผนสังหารพลิกนรก (Eagle Eye) เรื่องราวของ เจอร์รี่ ชอว์ หนุ่มเฉื่อยแฉะ อาชีพพนักงานของร้านค้าท้องถิ่น และ เรเชล ม่ายสาวผู้ต้องเลี้ยงลูกลำพัง ทั้งสองได้รับโทรศัพท์ลึกลับบังคับให้ใช้ทำเรื่องต่างๆ โดยมีคนสำคัญของพวกเขาเป็นตัวประกัน โดยปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงนินามที่มีตามองเห็นอยู่ทุกที และบ่งการให้พวกเขาก่อการร้ายระดับประเทศ

22.55 น. ซีรีส์ อเล็กซ์ ไรเดอร์ นักเรียนยอดสายลับ ปี 1 ตอนแรก (Alex Raider Season 1 EP.1) เรื่องราวของ อเล็กซ์ ไรเดอร์ เด็กหนุ่มสุดซ่าจากเกาะอังกฤษ เขาถูกเลี้ยงดูตั้งแต่ยังเด็กโดย เอียน ไรเดอร์ วันหนึ่งลุงของเขาถูกสังหาร อเล็กซ์ ได้พบว่าที่จริงแล้วลุงของเขาคือเจ้าหน้าที่มือดีจากหน่วยสืบราชการลับอังกฤษที่ถูกลอบสังหาร เพื่อสืบหาเรื่องราวการตายของลุงและสานต่องานที่มีประเทศชาติเป็นเดิมพัน อเล็กซ์จึงตกลงที่จะร่วมมือกับหน่วย MI6 ในการปลอมตัวเป็นลูกชายมหาเศรษฐีตระกูลเฟรนด์ และเข้าไปสืบภารกิจสุดโหด