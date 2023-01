เกื้อคุณ กำลังสานสัมพันธ์กับ อัญมณี แต่ต้องมารู้ความจริงบางอย่างจากปาก พิมรตา ทำให้เกื้อคุณไม่สามารถปล่อยวางจากคนรักเก่า ละคร ที่สุดของหัวใจ เวลา 20.20 น. ช่อง 3

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3

07.25 น. เปรี้ยวปาก จอย-เต๋อ พาส่องพิกัดกินเที่ยว ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน!

20.20 น. ที่สุดของหัวใจ เกื้อคุณ กำลังเดินหน้าสานสัมพันธ์กับ อัญมณี แต่ต้องมารู้ความจริงบางอย่างจากปาก พิมรตา จนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกื้อคุณไม่สามารถปล่อยวางจากคนรักเก่า

23.55 น. แชนแนลทรีมูฟวี่ส์ ภ.เรื่อง สองใหญ่แย่งใหญ่ นำแสดงโดย หลิวเต๋อหัว, เหลียงเจียฮุย, จงลี่ถี เรื่องของ ฉิน เซียนพนันที่หลอกเอาเงินจาก เหลา ซึ่งเป็นเศรษฐีเจ้าของบ่อนดังนั้น เหลาจึงซ้อนแผนให้ฉินเข้าไปจัดการกับพ่อตาคือ โรบินสัน ในคุกเพื่อให้บอกที่ซ่อนของพันธบัตร แต่ฉินตัดสินใจเข้าช่วยโรบินสันแทน และหลอกใช้ หง ที่เป็นคนบ้าเซ็กซ์และโง่เง่าเป็นผู้คุมจอมตลกในคุกให้เป็นผู้ช่วย

ช่อง 5

09.30 น. คนไทยหัวใจไม่ท้อ แห้ว-โสภณ พาเจาะลึกการต่อยอดฟื้นคืนลวดลายเบญจรงค์ของ คุณนกเอี้ยง-สรัญญา สายสิริ ทายาทช่างศิลป์หัตถกรรม แหล่งผลิตเครื่องเบญจรงค์ลายโบราณแห่งแรกของ จ.สมุทรสงคราม และยังเป็นที่ยอมรับว่าวาดเลียนแบบลายโบราณได้เหมือนที่สุดในประเทศไทย

ช่อง 7HD

15.30 น. ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์ ชวนโจ๊ะ! ร้องสนุกเต้นมันไปกับเพลง กลับมาทำไม ต้นฉบับ สังข์ทอง สีใส

16.35 น. กระจกหกด้าน ตอน มองเมืองใหม่ สิ่งปลูกสร้างซึ่งเคยสะท้อนความรุ่งเรืองของเมืองกรุง กาลเวลาผ่านไปกลายเป็นอาคารรกร้างตกอยู่ในสถานะเกือบอันตราย สู่แนวคิดการซ่อมสร้างให้คงความมีเอกลัษณ์ ประโยชน์ใช้สอย และมรดกทางสถาปัตยกรรม

17.00 น. ฮัลโหลซุปตาร์ สัปดาห์นี้ขำกรามค้างไปกับ 2 เพื่อนซี้อารมณ์ดี หยาดพิรุณ และ สไปร์ท บะบะบิ จับเข่าเม้าธ์ความหลังกันแบบเผาขน

ช่อง MONO29

14.10 น. อาชญากลปล้นโลก 2 (Now You See Me 2) เรื่องราว 1 ปีให้หลัง ของเหล่า จตุรอาชา หลอกเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ และชนะใจผู้ชมด้วยมายากล คราวนี้ แดเนียล แอตลาส, เมอร์ริต แม็คคินนีย์ และ แจ็ค ไวลเดอร์ ได้รับคำสั่งจาก ดีแลน โรดส์ ผู้ดูแลทั้งสามคนเสนอภารกิจใหม่ในการเปิดโปง โอเว่น เคส นักธุรกิจผู้ฉ้อฉลที่แอบติดตั้งซอฟต์แวร์ขโมยข้อมูลของผู้ใช้งาน

17.55 น. ซีนเด็ดภาษาหนัง พบกับภ.เรื่อง รถด่วนขบวนนรก (Railway Heroes) พักสถานการณ์ร้ายๆ มาผ่อนคลายชิวๆ กับพิธีกร เต้-สุผจญ ที่ขอถอดเสื้อลงอ่างแช่น้ำอุ่นแกะศัพท์สุดสบาย กับเหล่านักแสดงภาพยนตร์แอ็คชั่นสุดมัน ที่นำทีมโดยนักแสดงแถวหน้าแดนมังกร เว่ยเฉิน เกิดเป็นวลีเด็ดๆ ที่คอหนังคอภาษาต้องมาเก็บตก

23.00 น. ซีรีส์เรื่อง ภารกิจลับ ยอดนักต้มตึ๋น ปี 1 ตอนจบ (Leverage Season 1 EP.16) แทจุน หัวหน้าทีมได้พาแก๊งโจรกรรมของเขาไปจุดสูงสุดของการปล้น เมื่อพวกเขาสามารถวางแผนหลอกเลขาฯ ของ โจจุนฮยอง หัวหน้าแก๊งผู้มีอิทธิพลในการค้าขายผิดกฎหมายได้ พวกเขาต้องทำผิดกฎหมายในการปลอมตัวเป็นตำรวจ เพื่อจับตัวผู้กระทำผิดกฎหมายอีกที

00.00 น. พร ขอ ตาย (Wish Upon) เรื่องราวของ แคลร์ เด็กสาวที่ได้ค้นพบกล่องเพลงปริศนาที่สามารถทำให้ทุกความปรารถนาของเธอสัมฤทธิ์ผลด้วยพร 7 ประการ แต่เมื่อเธอเริ่มใช้มันเพื่อความสุขส่วนตัวโดยไม่สนใจใคร แล้วเรื่องร้ายๆ ก็เริ่มเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเธออย่างชวนสะพรึง และในที่สุดเธอก็ได้รู้ว่ากล่องปริศนาใบนั้น คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสยองวิปโยคทั้งมวล

ช่อง ทรูโฟร์ยู 24

14.55 น ภ.มู่หลาน วีรสตรีโลกจารึก เรื่องราวของ ฮัว มู่หลาน (Hua Mulan) ยอดวีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์จีน ที่ได้ต่อสู้กับกองทัพทหารข้าศึก จนสามารถกอบกู้เอกราชของประเทศเอาไว้ได้