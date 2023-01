ชมจันทร์ กับ โภคิน ลงไปช่วยพ่อค้าเก็บปลาทำให้เนื้อตัวมอมแมม พอถึงบ้านโภคินขออาบน้ำ ชมจันทร์ไม่ให้อาบในบ้าน ละคร รักแท้แซ่บหลาย เวลา 18.45 น. ช่อง 7 HD

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3

19.00 น. 18 มงกุฎสะดุดเลิฟ เป้ พา อุ๊งอิ๊ง หลบมาพักที่ทะเล เมื่อถึงกลับกรุงเทพฯ เป้เปิดตัวอุ๊งอิ๊งเป็นแฟนโดยจ้างให้เป็นแฟนกำมะลอ อุ๊งอิ๊งเองจึงต้องจำยอมเพราะไม่มีทางเลือกที่ดีกว่า

20.30 น. สะใภ้สายตรอง นพนัยน์ ขอหย่ากับ ภาวินี พร้อมกับขู่เอาความลับในอดีตของภาวินีไปบอก พนิต ผู้เป็นพ่อ เพราะอยากจะพลิกเกมและเสนอให้ภาวินีทำตามแผนของตนด้วยการแสดงว่ารักกันให้ มาดามนวล และทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องจริง

ช่อง 7 HD

18.45 น. รักแท้แซ่บหลาย ชมจันทร์ กับ โภคิน ลงไปช่วยพ่อค้าเก็บปลาทำให้เนื้อตัวมอมแมม พอถึงบ้านโภคินขออาบน้ำ ชมจันทร์ไม่ให้อาบในบ้าน โภคินเลยต้องนุ่งผ้าขาวม้าอาบลานบ้าน ชมจันทร์แกล้งโภคินเอาน้ำฉีดใส่ จนโภคินหมั่นไส้เข้าไปแย่งสายยางแล้วฉีดใส่ชมจันทร์จนเปียกปอน

20.30 น. เคหาสน์นางคอย ประเวศน์ บังคับให้ ประพิมพรรณ บอกที่ซ่อนเพชรสีชมพู โดยขู่จะเอาชีวิต กุ้ง ส่วน นารี ถูกประเวศน์ยิงบาดเจ็บสาหัส มานะ มาที่ห้องใต้ดินเห็นเพชรสีชมพูก็เกิดความโลภ จะครอบครองเพชรไว้เพียงคนเดียว นิศิรา ยิงมานะเพราะแค้นที่มานะจะฆ่าประไหมสุหรี

ช่อง GMM25

20.30 น. เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว Never Let Me Go แม่แหม่ม ถูกคนทำร้ายและจับตัวไป ทั้ง ปาล์ม และ หนึ่งเดียว จึงจับมือกันวางแผนตามไปช่วยแม่แหม่ม ด้าน เบน ก็ปรับทุกข์กับ ช็อปเปอร์ เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของหนึ่งเดียว

MONO29

18.00 น. แค้นสู้ทะลวงเดี่ยว หลังจากสามีของ อีวา หายตัวไปในระหว่างท่องเที่ยวพักร้อน เธอจึงออกตามล่าชายที่เธอเชื่อว่าเป็นคนจับตัวและฆ่าสามีของเธอด้วยตัวเอง เธอฝึกฝนและใช้ทักษะทั้งหมดที่มี สืบสาวเรื่องราวและตามล่าอาชญากรด้วยตัวเอง

22.55 น. ซีรีส์ หน่วยสืบสวนแห่งนาวิกโยธิน ปี 13 (ตอนที่ 2) หน่วย NCIS ได้รับหน้าที่ให้จัดการคดีพิเศษเป็นการส่วนตัว เมื่อพ่อของเจ้าหน้าที่กรมตำรวจ LAPD ที่เคยเป็นทหารผ่านศึกชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นอันเป็นที่รัก ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรจากความเกลียดชัง

23.50 น. ยิ่งแค้น ยิ่งไว อิซาเบล เดอ ลา ครูซ พบกับสิ่งแปลกประหลาดสุดอัศจรรย์หลังจากเป็นพยานให้กับตำรวจนักสืบ กัลบาน ในการสืบสวนหาสาเหตุการตายของแฟนสาว ซึ่งนำพาให้พบกับเหตุการณ์สุดลึกลับดำมืดอันตราย ที่จะมีเพียงพวกเขาเท่านั้นจะหยุดยั้งมันเอาไว้ได้

ช่องวัน 31

19.00 น. เพื่อแม่แพ้บ่ได้ ตฤณ กับ ก้อย เดินทางไปเจรจาซื้อขายน้ำยางกับชาวสวน เพื่อหวังแก้วิกฤตขาดแคลนน้ำยางที่โรงงานกำลังเผชิญ แต่กลับไม่ง่ายอย่างที่คิด

20.30 น. มณีพยาบาท หลวงอำพัน ผู้เป็นพ่ออยากหาคู่ครองให้กับลูกสาวทั้งสองคน คือ มุกดา และ ไพลิน จึงนัดหมาย พฤกษ์ ให้มาดูตัวและเลือกคนที่จะออกเรือนด้วย