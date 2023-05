งานเผาศพ อาฉาย ลูกสาว รีน่า จัดงานเต็มที่ โดยมีกรณ์ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง ครอบครัวเชิญอิสราชัย ไปกันพร้อมหน้า ละคร ใต้เงาตะวัน เวลา 20.30 น. ช่อง 3

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3

20.30 น. ใต้เงาตะวัน งานเผาศพ อาฉาย ลูกสาว รีน่า จัดงานเต็มที่ โดยมี กรณ์ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง ส่วนทางครอบครัวเชิญอิสราชัย ไปกันพร้อมหน้า รีน่าไม่อยากให้ แม่รจนา รู้ความสัมพันธ์ของพ่อกับครอบครัว เจน

ช่อง 7 HD

12.45 น. ชุมทางดาวทอง SPY ฟูลทีมแดนซ์ประชันสวยอินดี้ เเนท พรสวรรค์ ลุ้นมันส์สนั่นเวที ไอซ์ งัดทีเด็ดท้าชนแชมป์ ปิ่น พรชนก

18.45 น. ดั่งฟ้าสิ้นตะวัน ปกฉัตร ฟีลขาดจับได้ว่า เทียนแก้ว ท้องกับ ภู เลยบุกบ้านมาเอาเรื่อง น้ำฝน กับ แม่วิไลรัตน์ ตกใจมาก เพราะภูเพิ่งมากราบลาแม่ไปมอบตัวกับตำรวจ เทียนแก้วอายวิ่งหนีไปภูรู้สึกแย่คนขี้ขลาดอย่างตัวเองไม่สมควรเป็นพ่อใคร ด้าน นุจรี ถูก ประทวน ไล่ไปขอเงิน เสนาะ เธอรู้สึกผิดคิดจะเอาเงินไปคืนเลยถูกประทวนทำร้ายจนตาย

ช่อง MONO 29

20.05 น. เดอะ มัมมี่ 3 คืนชีพจักรพรรดิมังกร (The Mummy: Tomb Of The Dragon Emperor) เรื่องบทสรุปการผจญภัยของ ริค โอคอนเนลล์ และ ครอบครัว ต้องผจญภัยครั้งที่อันตรายที่สุด ในการเชิญหน้ากองทัพมัมมี่แดนมังกร ที่มีจักรพรรดิมังกรอำนาจล้นฟ้าหวังต่อกร ริค ต้องร่วมมือกับ ซีหยวน องครักษ์อมตะ ผู้เป็นปรปักษ์กับคำสาปราชามัมมี่หมื่นปี

22.45 น. ซีรีส์ ปฏิบัติการเดือด เมืองคนดุ ปี 7 ตอนที่ 3 (NCIS: New Orleans Season 7 EP.3) ไพรด์ และทีม ได้จัดการกับกลุ่มตำรวจสกปรก เมื่อพวกเขาพบว่าเหยื่อฆาตกรรมยังเป็นพยานคนสำคัญในคดีที่ใช้กำลังมากเกินไปหลายคดี แทมมี่ เผชิญกับความจริงของการมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เขาไม่ค่อยมั่นใจ

23.45 น. เดือด ซัด ดิบ (Paradox) เรื่องราวของ ลีชุงชิ ชาวฮ่องกงที่บินเข้ามาตามหาลูกสาวที่หายตัวไปในประเทศไทย รู้ตัวอีกทีเขาก็ตกอยู่ในโลกของความเหลื่อมล้ำ คอรัปชั่น และการทุจริต ลี ต้องใช้ฝีมือการต่อสู้ ไล่สืบหาความจริงจากแก๊งผู้มีอิทธิพล โดยได้รับความร่วมมือจากตำรวจน้ำดี ทัค ผู้มีวิชามวยไทยในการปราบปรามอาชญากร ร่วมค้นหาลูกสาวและปิดคดีใหญ่ที่ไม่มีใครปิดได้

ช่องวัน31

19.00 น. ตำย่าบอก กรณ์ บุกไปที่โกดังร้าง เพื่อช่วยเหลือ มะนาว ที่ถูกแก๊งค์คนร้ายลักพาตัวมาขังไว้

20.30 น. รักนี้ต้องเจียระไน ภูผา แค้นที่ ชมจันทร์ และ รัตติ เป็นสาเหตุทำให้ ป๋าเทพ พ่อของตน ต้องเดือดร้อน จนถูกตำรวจตามสืบสวน จึงพยายามหาทางแก้แค้น