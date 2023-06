วิน เอ่ยปากขอจีบ แก้ว ตรงๆ หญิงสาวตกใจทำอะไรไม่ถูก พี่ชายปากแข็งอย่าง เฑียร ประกาศกร้าวห่วงน้องสาว ละคร รักสุดใจยัยตัวแสบ เวลา 19.00 น. ช่อง 3

ช่อง 3

20.30 น. มาตาลดา ปุริม ตัดสินใจรับเลี้ยงหมาข้างถนน เป็นครั้งแรกที่เขาไม่เชื่อฟัง บุญฤทธิ์ และเป็นครั้งแรกเช่นกันที่เขารู้สึกถึงการเต้นของหัวใจ มาตาลดา อาสามาช่วยเลี้ยงหมาที่บ้าน ทำให้ทั้งคู่สนิทกันมากขึ้น

ช่อง 7 HD

20.30 น. ฤทัยบดี เสือ โดนมนตร์สะกด และมีท่าทางแปลกไป ทำให้ พระยาอินตา และ ปานฤทัย ต้องรีบหาทางช่วย โดยพระยาอินตาให้ปานฤทัยนำน้ำมนต์ไปให้เสือดื่ม แต่เสือรู้ทัน และไม่ยอมดื่มพร้อมกับเดินหนีไป

ช่อง MONO29

10.45 น. ตี๋เหรินเจี๋ย ดาบทะลุคนไฟ (Detective Dee: The Mystery of the Phantom Flame) เรื่องราวของยอดนักสืบ ตี๋เหริ่นเจี๋ย ได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือจาก บูเช็กเทียน เพื่อสืบหาคดีปริศนาในเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลายครั้ง จากการท้าทายการครองราชย์ขององค์จักรพรรดินี โดยภายในช่วงระยะเวลาแปดปี มีผู้ชายเจ็ดคนเกิดไฟลุกทั่วตัวต่อหน้าสาธารณะชน ร่างกายของพวกเขาถูกเผาไหม้จากข้างในสู่ข้างนอก และสิ่งที่เหลือมีเพียงแต่เถ้ากระดูกสีดำ

11.30 น. ผจญนรกแดนทมิฬ 20,000 ปี (Alpha) การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงยุคน้ำแข็งโซนยุโรป เมื่อ 20,000 ปีก่อน ในขณะที่มนุษย์เริ่มต้นการล่าสัตว์เป็นครั้งแรกกับเผ่าของเขา เคดา เด็กหนุ่มได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนจะได้สติแล้วรู้สึกตัวว่าขาของเขาหักและอยู่อย่างโดดเดี่ยว เขาต้องเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนอันแสนทุรกันดาร เขาบังเอิญได้พบกับหมาป่าที่ถูกขับออกจากฝูง ทั้งคู่ได้เรียนรู้ที่จะกลายเป็นคู่หูกัน

23.30 น. แบทวูแมน ปี 2 ตอนจบ (Batwoman Season 2 EP.18) ถึงคราวสุนัขจนตรอก แบล็คแมสค์ ได้สร้างความโกลาหลให้กับเมืองก็อตแธม และ ไรอัน พยายามจะหยุดเขาโดยไม่มีชุดแบทสูท เธอต้องกำลังเสริมจากเพื่อนร่วมทีม ถึงเวลา ไนท์วิง ออกโรง

ช่องวัน31

19.00 น. ดอกหญ้าป่าคอนกรีต ในระหว่างที่ มีนา กำลังเดินทางกลับห้องเช่ จู่ๆ ได้มีชายแปลกหน้า บุกเข้ามาหาก่อนจะลักพาตัวมีนาไป

20.30 น. ต้นร้ายปลายรัก เหมวดี มาขอตัว กมลกานต์ เพื่อไปช่วยงานการกุศลของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทุกคนที่บ้านสุรวาทินเห็นด้วย แต่กมลกานต์กลับรู้สึกกังวลใจ