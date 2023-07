บุกบ้าน เต้ย จรินทร์พร โซฟาสุดไฮไลท์ราคาเฉียด 7 หลัก พี่ป๋อ ต้องขอนั้งเป็นบุญสักครั้ง รายการ ตีท้ายครัว เวลา 14.45 น. ช่อง 3

ช่อง 3

05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ ทริปนี้ แห้ว – โสภณ เยือนถิ่นทหาร เข้ารั้วค่ายศรีสองรัก จ.เลย งานนี้ไม่ได้ชวนมาเป็นทหาร แต่ชวนมาดูแลสุขภาพกับโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก

08.50 น. ฉ่อย Journey ตอน พี่มาก…ขา แม่นาคกำลังไดร์ผมยาวชวนขนลุกของเธอ แต่เกิดเหตุไฟฟ้าดับ เมื่อไฟฟ้ามากอีกครั้งพบว่าไดร์เป่าผมและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เสีย เธอเลยต้องยืดมือยาวเหยียดไปขอความช่วยเหลือจากพี่มากและคุณยายผู้รู้จริง มาช่วยแก้ไขปัญหาและอธิบายเรื่องสิทธิของเธอ

14.00 น. Take Me Out Thailand นี่สิตัวพ่อ! เอ – ไชยา สุดจึ้ง ทำสาวโสดอึ้ง เมื่อกระซิบประโยคนี้ “ดูให้ดีนะลูก มีผัวผิด…คิดจนผัวตาย”

14.15 น. ตีท้ายครัว บุกบ้าน เต้ย จรินทร์พร โซฟาสุดไฮไลท์ราคาเฉียด 7 หลัก พี่ป๋อ ต้องขอนั้งเป็นบุญสักครั้ง

ช่อง 7 HD

07.55 ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน รถไฟกรุงเทพฯ สถานีรถไฟหัวลำโพง ศูนย์กลางการคมนาคมก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 วิวัฒนาการเรื่อยมามีบทบาทสำคัญต่อการคมนาคมขนส่งทางราง แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม แน่นด้วยเรื่องราวสะท้อนความรุ่งเรืองครั้งอดีต

12.05 น. กินไหน ไปด้วยกัน บอส-ดรีม ชวนชิม 2 ร้านดังต่างสไตล์ คาเฟ่บ้านสวน-ขาหมูทรงเครื่อง

12.30 น. ขอกอดหน่อย ทับทิม-อัญรินทร์ ชวน นุนิว-ชวรินทร์ ส่งสุขย่านพาหุรัด

13.30 น. เพื่อน(น่า)รักสัตว์โลก ทาสสัตว์เลี้ยง-ทาสสัตว์โลก ใจฟู จีน เฌอตินท์นารา อาสาพาส่องสัตว์ตัวโปรดของเหล่าคนดัง

ช่อง MONO29

11.25 น. GoldenEye พยัคฆ์ร้าย 007 รหัสลับทลายโลก เมื่อเจ้าหน้าที่ MI6 อเล็กซ์ เทรเวลยาน กลับกลายเป็นอาชญากร และวางแผนทำลายโลกด้วยอาวุธทรงอานุภาพจากอวกาศ เจมส์ บอนด์ ต้องขอความช่วยเหลือจากอดีตพันธมิตรในคิวบา มอนติ คาร์โล สวิสเซอร์แลนด์ หรือแม้แต่รัสเซีย เพื่อต่อกรกับสาวงามสุดอันตราย ซีเนีย โอนาทอปป์ ที่จะก่อการร้ายพลิกโลก

14.50 น. Black Water: Abyss กระชากนรก โคตรไอ้เข้ เรื่องราวของเรื่องราวสุดระทึกของกลุ่มคนรักการผจญภัย ที่โรยตัวลงไปสำรวจถ้ำร้าง โดยหารู้ไม่ว่านี่เป็นการสำรวจเส้นทางสู่ความตาย พวกเขาไม่ได้เตรียมรับมือกับระดับน้ำภายในถ้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากเกิดพายุฝน ทุกเส้นทางในถ้ำถูกปิดตาย และนอกเหนือจากนั้นพวกเขายังต้องเผชิญหน้ากับมฤตยูเงียบที่พร้อมกัดกระชากพวกเขาสู่นรกไม่เหลือซาก

17.30 น. DNA TALK บุกคนต้นแบบ ได๋ เปิดใจความสำเร็จ ชอย เจยอง ล่ามดังเกาหลี กว่าจะมีวันนี้ถูกบูลลี่จนเสียน้ำตา

17.55 น. ซีนเด็ดภาษาหนัง พบกับภาพยนตร์เรื่อง ด็อกเตอร์ ดูลิตเติ้ล (Dolittle) หลังจากสูญเสียภรรยาเมื่อเจ็ดปีก่อน ด็อกเตอร์ จอห์น ดูลิตเติ้ล ผู้มีความแปลกไม่เหมือนใครและสร้างชื่อเสียงเป็นหมอและสัตว์แพทย์ของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ เขาใช้ชีวิตอย่างสันโดษอยู่หลังกำแพงสูง และเป็นที่ตั้งของคฤหาสน์ดูลิตเติ้ลกับสวนสัตว์ที่มีสัตว์หายาก แต่เมื่อพระราชินี มีพระอาการประชวรอย่างสาหัส ดูลิตเติ้ลจึงต้องออกเดินทางผจญภัยไปยังเกาะในตำนาน เพื่อหาวิธีรักษา ต้องต่อสู้กับศัตรูและค้นพบสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์

18.00 น. Jurassic World:Fallen Kingdom จูราสสิค เวิลด์ อาณาจักรล่มสลาย เรื่องราวของ โอเว่น และ แคลร์ มีแคมเปญเพื่อช่วยชีวิตไดโนเสาร์ที่อยู่บนเกาะนั้น โอเว่น ออกหา บลู แรปเตอร์ ตัวนำที่หายไปในป่า ส่วนแคลร์ก็เริ่มใส่ใจกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ อย่างมีเป้าหมาย เมื่อมาถึงเกาะแห่งนี้ ลาวาเริ่มไหลมา การสำรวจของพวกเขาเปิดเผยถึงแผนการสมคบคิดที่จะนำโลกไปสู่อันตรายนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ช่องวัน31

18.00 น. The Golden Song 5 เปิดศึกรอบ Semi Final สุดยิ่งใหญ่ ได้ ศิลปินระดับตำนาน & ดีว่า-ดีโว่ ร่วมขับร้องบทเพลงทองคำ

อมรินทร์ทีวี

22.45 น. ไดโนซอร์รัก เมฆ พยายามอธิบายทุกอย่างเพื่อขอคืนดีกับ รัก จนเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างหนัก รักเสียใจมากขึ้นรูปโปรไฟล์ไลน์เป็นสีดำ พอ ไดโน เห็นก็สงสัยจึงอาสาเข้ามาดูแลปลอบใจ ทั้งยังพาเที่ยวปาร์ตี้อย่างสนุกสนานก่อนจะชวนรักไปค้างคืนที่บ้านด้วย

ช่อง ทรูโฟร์ยู 24

14.55 น. ฝ่านรกซอมบี้คลั่ง เดือดไม่แพ้ภาคแรก สำหรับภาพยนตร์แอ็กชันฟอร์มยักษ์ ที่คุณภาพด้านโปรดักชั่นคับจออย่าง Train to Busan 2: Peninsula ฝ่านรกซอมบี้คลั่ง หนังภาคต่อจาก Train to Busan โดยภาคนี้ได้เพราะเอกแถวหน้าแห่งแดนกิมจิ คัง ดงวอน มารับไม้ต่อจาก เฮียกงยู แท็คทีมมาพร้อมกับนักแสดงมากฝีมือ อีจองฮยอน ควอนเฮฮโย คิมมินแจ คูกโยฮวาน คิมโดยุน อีเร และ อีเยวอน แค่ลิสต์รายชื่อมาแน่นๆ แถมซอมบี้ก็ถูกอัปเลเวลดุร้ายขั้นสุด บอกเลยว่าภาคนี้ไม่ธรรมดาบู๊มันส์สะใจ เตรียมฟินกันได้เลย