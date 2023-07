ราศี กำลังพา แก้ว กับ ภัคคินี ไปแจ้งความแต่ถูก ชัย ขวางทางไว้ ราศี บอก แก้ว โทรหา เฑียร ทำให้ชัยโกรธ ละคร รักสุดใจยัยตัวแสบ ช่อง 3

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3

19.00 น. รักสุดใจยัยตัวแสบ ราศี กำลังพา แก้ว กับ ภัคคินี ไปแจ้งความแต่ถูก ชัย ขวางทางไว้ ราศี บอก แก้ว โทรหา เฑียร ทำให้ ชัย โกรธ

ช่อง โมโน 29



18.00 น. หนึ่งฟัดหนึ่ง ใหญ่ต่อใหญ่ เรื่องราวของเด็กหนุ่ม เจสัน ผู้ถูกโชคชะตากำหนดให้ครอบครองกระบองวิเศษ ที่พาเขาหลุดเข้าไปสู่ประตูแห่งโลกในตำนานมหัศจรรย์ เขาได้พบกับ ลู่หยาน เซียนกังฟูหัวกระเซิงท่าทางเหมือนขอทาน และฝึกฝนให้เขาเป็นยอดกังฟู เพื่อหาวิธีกลับไปยังโลกเดิม โดยการทำตามคำนายโบราณว่า ซุนหงอคง ผู้ถูกพระโพธิสัตว์จองจำในหุบเขาห้านิ้วจะถูกปลดปล่อยเป็นอิสระโดยเด็กหนุ่มต่างแดนที่จะคืนกระบองวิเศษแก่เขา



22.50 น. วีรบุรุษเหนือแสง ปี 7 ตอนที่ 2 เมื่อ แบร์รี่ ได้รับพลังแห่งการคิดเร็ว เขาก็พยายามใช้พลังรูปแบบใหม่เพื่อช่วย ไอริส ในขณะที่ แบร์รี่ ตื่นเต้นกับพลังใหม่ของเขา ซิสโก้ ลังเลที่จะไว้วางใจ และคิดว่า เอวา ต้องเผชิญกับความจริงอันน่าสะเทือนใจ เมื่อเส้นเวลาในไทม์ไลน์นี้ไม่เหมือนเดิม



23.50 น. คริสต์มาสเชือดสยอง เมื่อมีนักฆ่าปรากฏตัวขึ้นในมหาวิทยาลัยมีความเงียบสงบ แต่กลุ่มเพื่อนสาวชาวหอมูคัปป้าเอปซิลอนซึ่งประกอบด้วย ไรลีย์ สโตน มาร์ตี้ สาวนักกีฬา สาวหัวรั้น , เจสซี่ สาวนักกิน ก็ยังคงอยู่ตกแต่งหอพักเตรียมรับปาร์ตี้ในช่วงคริสต์มาส ในช่วงเวลานั้น ก็มีคนโรคจิตที่ชอบแอบสะกดรอยตามเริ่มไล่ฆ่านักศึกษาสาวในสโมสรนักศึกษาทีละคน

ช่องวัน 31



19.00 น. ดอกหญ้าป่าคอนกรีต มีนา ตัดสินใจตัดขาดความสัมพันธ์กับ ชานนท์ เพราะเป็นห่วงกลัวว่า ชานนท์ จะตกที่นั่งลำบาก เวลาที่เธอมีเรื่องกับ เสี่ยชรัญ

GMM25



20.30 น.HOME SCHOOL นักเรียนต้องขัง มีปริศนาเงื่อนงำที่ถูกซ่อนความจริงเอาไว้จากลูกเป็ดที่ตายไป งานนี้ มากิ สงสัยในตัวของ จริงใจ ว่าต้องมีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้ ส่วนฟากของ ฮิวโก้ ก็เริ่มไม่พอใจกับการถูกสั่งลงโทษของเหล่ามาสเตอร์ใน HOME SCHOOL

ทรูโฟร์ยู 24



18.00 น. รักฉัน อย่าลืมใช้หนี้ฉัน ภาพยนตร์ตลกล้อเลียนสัญชาติไทยแท้ ที่จะมาเรียกรอยยิ้มและสร้างสีสันสุดฮาให้กับผู้ชมตลอดทั้งเรื่อง

เวิร์คพอยท์ 23



20.05 น.I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบ เปิดเวทีให้ได้ว้าวกับมหกรรมคอนเสิร์ตที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดเหล่าศิลปิน T-Pop ล้านวิวระดับแถวหน้าของเมืองไทย ยกทัพมาเสิร์ฟถึงหน้าจอ การันตีความสนุกโดย 2 พิธีกรคู่หูตัวพ่อ! ที่เคยจับมือกันร่วมสร้างตำนาน จับโป๊ะ ใครเสียงเพราะ? ใครเสียงเพี้ยน?

อมรินทร์ทีวี



09.20 น.คุณนายจ่ายตลาด พาไปชมการรำเซิ้งบั้งไฟที่สวยงาม ช้อปปิ้งจ่ายตลาดโต้รุ่ง เข้าครัวทำเมนูพิเศษ เมนูต้มจืดเห็ดเผาะกระดูกหมู พร้อมพาชมความสวยงามแบบอันซีนของจังหวัด ยโสธร