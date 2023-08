พาพบ สุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติและดีว่าระดับตำนาน ที่มีผลงานการขับร้องและผลงานการแสดงมากมาย 79 ปี ใช้ชีวิตคุ้มค่า รายการ DNA TALK บุกคนต้นแบบ ช่อง โมโน29

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3



04.40 น. Digital Thailand พาอัปเดตโลกของโชเชียลที่กำลังแข่งเดือด แต่ละแพลตฟอร์มก็เร่งงัดฟีเจอร์ใหม่ๆ ออกมาเพื่อที่จะมัดใจผู้ใช้งาน



07.25 น. เปรี้ยวปาก พาไปที่ Horme cafe Nonthaburi (หอมคาเฟ่) มีทั้งอาหารที่เป็นจานหลัก ขนม และเครื่องดื่ม ต่อกันที่ร้านอร่อยสุดคุ้ม ผัก ข้าว น้ำพริก ตักแบบไม่อั้น ร้านหมูทอด – วัดเฉลิม สาขากระทรวงพาณิชย์ ที่นี่เป็นสาขา 2



20.05 น. ซุปตาร์เวลานอก 2 สาวเพื่อนซี้ น้ำหวาน ภูริตา และ แคร์ ฉัตรฑริกา จากละคร เจ้าสาวบ้านไร่ พาเข้าเมืองเสริมสวยมือ สปามือ ทาเล็บ ที่ร้าน : HAPPENING Hair & Nail spa The Emporium, 1st Floor



20.30 น. กรงดอกสร้อย เจ้าส่องหล้า ยอมแพ้กับความสู้ชีวิตของ สร้อยอินทนิล ไฟเขียวให้หมั้นหมายกับ รณภพ สร้างความอิจฉาริษยาให้ เจ้าอรอาภา ที่กลัวว่าลูกบ่าวจะได้ดีกว่าลูกตนเอง

22.40 น. แชนแนลทรีมูฟวี่ส์ เสนอเรื่อง มังกรเหล็กตัน นับแต่ราชสำนักเกิดความแตกแยก และเต็มไปด้วยขุนนางกังฉินที่หาความสุขใส่ตัวบนความทุกข์ของราษฎร หมอหยางเทียนชุน ต้องปลอมตัวออกช่วยเหลือชาวบ้านและกำจัดขุนนางโฉด

ช่อง 5



09.30 น. คนไทยหัวใจไม่ท้อ พามายังสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน ซึ่งเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็ก อยู่ที่รามอินทรา ซ.5 เปิดให้เข้าชมฟรี พูดคุยกับ คุณพิสิษฐ์ ณ พัทลุง เจ้าของสวนสัตว์ และประธานมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ช่อง 7HD



09.10 น. ร้องข้ามเวลา พบกับผู้ท้าชิงหนุ่มรุ่นใหญ่ ธนนต์ อุดมสวัสดิ์ พ่อค้าข้าวมันไก่ ผู้ไม่เคยประกวดร้องเพลงที่ไหนมาก่อน และ แชมป์สาวรุ่นเล็ก ไอซ์ พิทยารัตน์ เสนสอน ดีกรีแชมป์ 5 สมัย



14.30 น. ฟ้ามีตา ตอน ความจำเป็นที่เห็นแก่ตัว เรื่องราวของ พิศ ที่เจอกับมรสุมชีวิตมากมาย จนวันหนึ่งพิศได้เจอกับชายที่เข้ามาช่วยเหลือเธอทุกอย่าง ทำให้เธอตัดสินใจผิดพลาดโดยไม่รู้ตัว



15.30 น. ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์ เพื่อนหญิงพลังหญิง ปลุกอินเนอร์สาวแกร่งผ่านเพลง ความดัน(ทุรัง)สูง ของดีวาตัวแม่ มาช่า วัฒนพานิช



16.30 น. กระจกหกด้าน ตอน ตุ๊กตาสื่อรัก พ.ศ.2519 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎร ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ทรงทราบว่าประสบปัญหาน้ำท่วมไร่นา ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย จึงมีพระราชดำริให้นำโครงการปั้นตุ๊กตาชาววังมาฝึกอบรมชาวบ้าน พัฒนางานหัตถกรรมพื้นบ้าน ถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต

18.00 น. Iron Chef Thailand One On One Battle พบกับเชฟโอม ทรงพล สิทธิสร เชฟหนุ่มไฟแรงผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารอิตาเลี่ยนและยูโรเปี่ยนมากว่า 10 ปี

ช่อง MONO29



10.35 น.บัญชีดำอาชญากรรมซ่อนเงื่อน ปี 7 ตอนที่ 6 เร้ด แจ้งเอฟบีไอถึงการตายอย่างน่าสงสัยของนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ในขณะเดียวกัน ฟรานเชสก้า แคมป์เบลล์ ก็เข้าไปพัวพันกับกิจกรรมทางคดีอาญาของ เร้ด



14.55 น. ระห่ำพลิกนรก กลุ่มปฎิบัติการพิเศษต้องทำหน้าที่ปกป้อง นิก พยานคนสำคัญ ผู้ที่จะให้การปรักปรำเจ้าพ่ออาชญากรรมจอมโหดที่เซฟเฮ้าส์ หญิงสาวที่เป็นคนส่งของนำพัสดุมาส่งให้แก่ นิก ซึ่งอาจจะอันตรายต่อคดี ตัวเธอเองก็ถูกมองว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตของ นิก ยังไม่ทันที่การส่งพัสดุจะเสร็จสิ้น นักฆ่าได้พยายามจะฆ่า นิก รวมถึงหญิงสาวคนส่งของด้วย เธอจึงตัดสินใจที่จะอุทิศตัวช่วยให้ นิกมีชีวิตรอด เพื่อโค่นล้มเจ้าพ่อตัวร้ายลงให้ได้

17.30 น. DNA TALK บุกคนต้นแบบ พาพบ แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ดีว่าระดับตำนานศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานการขับร้องและผลงานการแสดงมากมาย ซึ่งปัจจุบันแม่เม้ามีอายุ 79 ปี เจ้าตัวเผยความคิดสุดสตรองถึงเส้นทางชีวิต



23.45 น. ฅนเหล็ก 3 กำเนิดใหม่เครื่องจักรสังหาร หนึ่งทศวรรษผ่านไปนับตั้งแต่ จอห์น คอนเนอร์ ได้ช่วยปกป้องวันสิ้นโลกไว้ได้ นั่นก็คือวันที่เครือข่ายแห่งเครื่องจักรกลที่ผ่านการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ สกายเน็ต เครือข่ายเครื่องจักรที่มีความคิด และเริ่มตั้งระบบทำลายมนุษยชาติอีกครั้ง พวกมันส่ง T-X หุ่นสังหารรุ่นใหม่ มีความสามารถมากกว่าเดิม และฉลาดกว่าเดิม มันย้อนอดีตมาเพื่อกำจัด จอห์น คอนเนอร์ อีกครั้ง

ช่องวัน 31



21.15 น. Laws of Attraction กฎแห่งรักดึงดูด ฌาน เริ่มสงสัยว่าอาจจะมีหนอนบ่อนไส้ในกลุ่มคนใกล้ชิด ที่คอยส่งข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีอุบัติเหตุให้ ทัศน์เทพ ฌานจึงได้เตรียมวางแผนเพื่อจะทำการเปิดโปงหาคนที่เป็นหนอนบ่อนไส้ให้ได้

พีพีทีวี



09.00 น. Rise & Shine ชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรา นุ๊ก สุทธิดา เกือบถอดใจ หลังเผชิญโรคมะเร็งไทรอยด์ โรคซึมเศร้า