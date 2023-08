เปิดบ้าน แม่ชม ตะลุยครัว ยายหนิง บอกเล่าความเป็นไปกว่าจะถึงวันนี้ไม่ง่าย ตบท้ายด้วยมะลิแทนความรักจาก พี่สายฟ้า พี่พายุ รายการตีท้ายครัว ช่อง 3

05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ พาไป วัดเขาจันทน์งาม บ้านเลิศสวัสดิ์ กับกิจกรรมนำสีดินจากหินศิลาแลงยุค 1 แสนปี มาทำสีผ้ามัดย้อม เรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์ควัดเขาจันทน์งามที่ Unseen



06.55 น. Are You Ok? พบโปรกอล์ฟที่กำลังไต่ระดับ ปั้นจั่น ปรมะ อิ่มอโนทัย มาร่วมพูดคุยเผยความหลงใหลการตีกอล์ฟ และการเล่นกีฬาทุกชนิด

14.15 น. ตีท้ายครัว พาบุกครัวตะลุยสวนของ ยายหนิง กับมาดใหม่ ยูทูปเปอร์เซเลป ที่คิดเอง จัดการเอง จนตอนนี้ยอดวิว และ Fc เพี้ยบ! กับความน่ารัก



16.45 น. ไทยนิยม เปิดเวทีเริ่มในช่วง เพลงดังข้ามเวลา พบกับ คุณชรัส เฟื่องอารมย์ คนแต่งเพลง รักฉันนั้นเพื่อเธอ ที่ศิลปินหลายท่านตั้งแต่ยุคระดับตำนานจนถึงปัจจุบันนำมาทำหลากหลายเวอร์ชั่น

18.20 น. Hollywood Game Night Thailand ทีมสาวสวย ปะทะ ทีมดาวร้าย จะอลหม่านสร้างเสียงหัวเราะขนาดไหนต้องติดตาม



20.20 น. กรงดอกสร้อย สไบ ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการวางเพลิงคุ้ม ยุพเรศ ส่วนอาการบาดเจ็บของ เจ้าสร้อยขวัญ ทรุดลง รณภพ รู้สึกเจ็บปวดใจที่รู้สึกว่า สร้อยอินทนิล ไม่เคยลืม หมอภาส ได้เลย

ช่อง 7 HD



07.55 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน สวนเบญจกิติ พื้นที่สาธารณะขนาด 453 ไร่ ธรรมชาติเขียวขจีกลางป่าคอนกรีต คำนึงถึงการใช้งานของคนเมือง ด้วยเส้นทางภายในสวน ทั้งทางเดิน และทางจักรยาน รวมทั้งเป็นแหล่งจัดกิจกรรมสร้างสังคม เสมือนปอดขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ได้ชีวิตคุณภาพ



09.10 น. สมรภูมิเพลงดัง สู้เพื่อฝัน เอาใจแฟนเพลงซึ้ง ส่ง 3 บทเพลงเศร้า ขายก้อยคอยอ้าย บอกรักฝากใจ ฝนพรำที่ลำนารายณ์ ทำเอาน้ำตาซึมกันทั้งสตูดิโอ



12.05 น. กินไหน ไปด้วยกัน เอาใจคนรักเนื้อ กับเมนูสไตล์อาหารเหนือ และ ร้านลับที่อร่อยไม่ลับ สไตล์แปลกกับอาหารอีสาน-ญี่ปุ่น มัดใจชาวไทยและต่างชาติ ย่านใจกลางเมือง



18.00 น. มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 6 ยังคงลุ้นกับกล่องปริศนา โจทย์ความท้าทายครั้งนี้จะสร้างความหายนะให้กับทั้ง 11 คนมากน้อยขนาดไหนต้องติดตาม

ทรูโฟร์ยู 24



18.40 น. ฟ้าใสใจชื่นบาน เรื่องราวของ ทราย นักศึกษาสาวที่อยู่ในช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ได้เข้าไปช่วยเพื่อนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และถูกกันตัวออกมา จนเธอได้พบ ก้อง กับพรรคพวกอย่าง คิด เสียม และ จอบ

ช่อง GMM25



20.30 น. ซีรีส์ วาระซ่อนเร้น Hidden Agenda ในที่สุด โจ๊ก ก็ตัดสินใจเดินเครื่องจีบ โซ่ งานนี้ทำเอา โซ่ ถึงกับตั้งตัวไม่ติดเลยทีเดียว แถมยังลังเลกับความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อ โจ๊ก อีกด้วย เอาล่ะสิ! สุดท้าย โซ่ จะให้คำตอบ โจ๊ก ว่าอะไร และความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไป

ช่อง MONO29



11.10 น. บัญชีดำอาชญากรรมซ่อนเงื่อน ปี 7 ตอนที่ 7 หน่วยเฉพาะกิจสืบสวนการหายตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุและการปรากฏตัวขึ้นใหม่อย่างกะทันหันของผู้ว่าการรัฐ ในขณะเดียวกัน เร้ด และ เดมเบ้ ก็สอดแนมคนใกล้ชิดของ คาตารีนา รอสโตวา ขณะที่เธอเข้าไปเกี่ยวข้องกับ แอกเนส ในการผ่าตัดของเธอเองโดยไม่ได้ตั้งใจ



15.00 น. แก๊งม่วนป่วนเสี้ยวเล่งยี้ เรื่องราวของ เต๋อเป่า ลูกหลานของตระกูลนายพลผู้กล้า ต้องหากินด้วยการหลอกลวงผู้คน โดยเขาใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายและลูกน้อง 3 คน ต่อมา เหอเสี้ยว เจ้าเมืองหลิงโจว เดินทางมายังโรงเตี๊ยมของ เต๋อเป่า เพื่อตามหาแผนที่ขุมทรัพย์ ตู๋ห้าว หนึ่งในลูกน้อง เต๋อเป่า ยอมฆ่าพี่น้องร่วมแก๊ง เพื่อเอาตัวรอด และหันไปช่วย เหอเสี้ยว ขณะที่ลูกชายของ เต๋อเป่า ตกเขาตาย เต๋อเป่า ก็ได้พระจากวัดเส้าหลินช่วยเหลือ และฝึกวิชาอีกครั้ง



18.00 น. ฅนเหล็ก 4 มหาสงครามจักรกลล้างโลก วันอวสานโลกได้ผ่านไป เข้าสู่ปี 2018 กองทัพคนเหล็กได้คุกคามน่านฟ้าของโลกหลังวันหายนะ และสังหารทุกชีวิตที่เหลืออยู่ กลุ่มผู้รอดชีวิตได้รวมตัวกันภายใต้กองทัพหัวหน้าผู้ต่อต้าน จอห์น คอนเนอร์ เขาได้ช่วยเหลือชายแปลกหน้าที่เชื่อว่าตนเองเป็นมนุษย์ มาร์คัส ไรท์ ผู้มีเหล็กและโลหะภายใต้เนื้อหนังของมนุษย์ ช่วงเวลาวัดใจมนุษยชาติกลุ่มสุดท้าย ที่คิดว่านี่คือจุดพลิกว่าจะชนะหรือแพ้สงคราม

อมรินทร์ทีวี



22.45 น. ไดโนซอร์รัก หลังจาก ไดโน กับ รัก ตกลงเป็นแฟนกันทั้งคู่ก็สวีทกันขั้นสุดจนเพื่อนๆ แกล้งแซวด้วยความหมั่นไส้