โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3



05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ คุณน้ำผึ้ง-แห้ว วาร์ปมาที่ คุ้มคำชะโนด แลนด์มาร์คใหม่ของ อ.บ้านดุง ซึ่งก่อตั้งโดย อาจารย์ก้อนคำ ลำโขง เชื่อกันว่าเป็นดินแดนของพญานาคผู้หญิงและยังเป็นศูนย์รวมความเชื่อความศรัทธาต่อพญานาคและท้าวเวสสุวรรณ

06.55 น. Are you ok? อัพ ภูมิพัฒน์ กับเทคโนโลยีเลสิกยุคใหม่ Sight Story นวัตกรรมสุขภาพการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ



14.15 น. ตีท้ายครัว บุกบ้าน น้ำชา คุณแม่วัยรุ่นคนสวย พร้อมพูดคุยอัพเดตชีวิตครอบครัว ที่พิเศษสุดๆ เพราะคุณสามีมาเปิดความรักความน่าเอ็นดูของภรรยา นอกจากนี้ยังมีเพื่อนสาวคนสนิท ไอซ์ ปรีชญา ที่ผ่านช่วงเวลาทุกข์สุขมาด้วยกัน

15.00 น. ทูเดย์ โชว์ หมอพี-นพ.วุฒิพงศ์ เกลี้ยงบัวคง มาเผยเรื่องราวชีวิตกับ อาต๋อย ไตรภพ พร้อมเปิดตัวภรรยาคนสวย บอสหน่อย-ชญาดา เกลี้ยงบัวคง CEO ฝ่ายการตลาด ด็อกเตอร์พี คลินิก (Doctor P Clinic) คู่ชีวิตที่ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มาด้วยกัน

16.45 น. ไทยนิยม เปิดเวทีต้อนรับน้องๆ Yes Indeed จากค่าย White Music ในเครือ GMM Grammy มาพร้อมซิงเกิลใหม่ ถือเป็นวงน้องใหม่แต่ฝีมือไม่ธรรมดาเลยทีเดียว



18.20 น. Hollywood Game Night Thailand วิลลี่ แมคอินทอช เปิดบ้านต้อนรับ ทีมนักแสดง น้ำตาล พิจักขณา, แจ็คกี้ ชาเคอลีน, มาร์ช จุฑาวุฒิ, ป๊อป ธัชทร ปะทะ ทีมนักข่าว จอย ชลธิชา, ปอ ปุณยวีร์, ลูกแก้ว กรกมล และ วิน มาวิน ทีมไหนจะโชว์สกิลเรียกความสนุก เสียงหัวเราะและเป็นผู้ชนะ

ช่อง 7 HD

07.55 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน “บ้านจีนถิ่นตลาดน้อย” อดีตชุมชนเก่าแก่ริมน้ำเจ้าพระยา ชาวจีนอพยพมาลงหลักปักฐานสร้างอาคารร้านค้าเรียงราย แม้วันเวลาผ่านไปกว่าร้อยปี ยังคงมีสถาปัตยกรรมงดงามหลายแห่ง สะท้อนคุณค่าศิลปะจีน คู่ถิ่นฐานย่านตลาดน้อย



12.05 น. กินไหน ไปด้วยกัน บอส-ดรีม เอาใจแฟนสายกินเส้นกับ 2 อาหารคาวประเภทเส้น ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนายฮัน ร้านเล็กๆ ริมถนนทางกลับรถสะพานพระปิ่นเกล้า ก๋วยเตี๋ยวที่มีทีเด็ดที่หมูสับก้อนยักษ์ รสชาติต้มยำถึงเครื่อง จากนั้นไปต่อกันที่ ผัดไทย ใบตอง ผัดไทยกุ้งแม่น้ำ หอมใบตอง ของดีที่ต้องตามหาย่านจรัญสนิทวงศ์ 45 ปิดท้ายกันที่ของหวานกับเมนูไอติมโบราณ ร้านฮงฮวด เจริญกรุง 43 ร้านดังในตำนานที่เปิดมาแล้วกว่า 80 ปี



18.00 น. มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 6 กรรมการทั้ง 3 ต้องการทดสอบความสามารถผู้เข้าแข่งขัน ด้วยการให้ทุกคนได้ชิมอาหารจากเมนูที่กรรมการทำแล้วให้แต่ละคนแยกแยะแล้วตอบว่าในอาหารที่ชิมนั้นมีส่วนผสมของวัตถุดิบอะไร

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24



16.50 น. บังเอิญรัก ข่อยฮักเจ้า ก้อง อกหักจากการขอแฟนสาวแต่งงาน กลับมาพักรักษาใจที่บ้านผาสิงห์ จังหวัดอุดรธานี จนได้มาพบ น้ำ นักเขียนสาวจากสปป.ลาว เดินทางเข้ามาเพื่อหาข้อมูลเพื่อไปทำหนังสือ เมื่อทั้งคู่พบกันครั้งแรกก็ไม่ถูกชะตากัน แต่สักพักดันกลายเป็นความผูกพัน ทำให้ก้องตกหลุมรักเข้าอย่างจังโดยไม่รู้เลยว่าน้ำมีแฟนอยู่แล้ว

ช่อง GMM25



20.30 น. ซีรีส์ วาระซ่อนเร้น Hidden Agenda หลังจากที่ โจ๊ก กับ โซ่ เปิดตัวคบหาดูใจกัน จู่ๆ ก็มีมือดีส่งของแปลกๆ มาให้โจ๊กเพื่อทำลายคยวามสัมพันธ์ของทั้งคู่

ช่อง MONO29



11.20 น. ซีรีส์ บัญชีดำอาชญากรรมซ่อนเงื่อน ปี 7 ตอนที่ 11 ด้วยความช่วยเหลือของหน่วยทาสก์ฟอร์ส เร้ด ได้ติดตามนักตีเหล็กที่มีพรสวรรค์ซึ่งขัดขวางแผนการของเขาที่จะขายชิ้นส่วนที่ขโมยมา ด้านชีวิตรักของ อารัม ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ



19.55 น. เที่ยวบินระทึก ยึดเหนือฟ้า บิลล์ มาร์ค เจ้าหน้าที่ทางอากาศหรือ แอร์มาร์แชล ต้องกระโจนสู่การต่อสู้อย่างดุเดือดเหนือเวหา เมื่อคนร้ายลึกลับบนเครื่องบินขู่ฆ่าผู้โดยสารทีละคน ทุก 20 นาที หากไม่มีการโอนเงิน 150 ล้านดอลล่าห์เข้าบัญชี บิลล์จึงต้องออกโรงสืบสวนให้ได้ว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ พร้อมกับปกป้องทุกคนให้ปลอดภัย



23.40 น. พร้อมรุก ยัยตุ๊กตาซ้อมรัก อิฐ ได้รับพัสดุปริศนาที่ข้างในคือ แอนนา เซ็กส์ดอลล์ระบบเอไออัจฉริยะที่สามารถพัฒนาตัวเองได้จนเหมือนมนุษย์ อิฐต้องลองมีเซ็กส์กับแอนนาเพื่อทดสอบการใช้งาน ไม่เช่นนั้นเขาจะติดหนี้ 50 ล้านบาท

อมรินทร์ทีวี



22.45 น. เกิดใหม่อีกครั้งเป็นคาสโนวา (ตอนจบ) คิม ให้คนไปขอซื้อมือถือเครื่องเก่าจากแม่ในราคาเกือบล้านมาเก็บไว้ และได้ย้อนกลับไปดูแชทความทรงจำเก่าๆ ที่เคยคุยกับ ขุนเขา ก่อนจะไม่ได้พบกันอีกเลย