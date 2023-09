บอส-ดรีม พาตะลุยไปกินแบบไม่มียั้ง กับ 4 ร้าน 4 สไตล์ เริ่มต้นตะลุยกันที่ร้านแรก ร้านต้มเลือดหมู ไข่ตุ๋น รายการ กินไหน ไปด้วยกัน เวลา 12.05 น. ช่อง 7 HD

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3



05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ น้อย-เจอร์รี่ ชวนกันมาตามหาเสน่ห์บางลำพู เริ่มจากที่ พิพิธบางลำพู ศูนย์เรียนรู้ชุมชน แวะ บ้านศิลปินแห่งชาติ ที่บ้านดุริยประณีต กินโรตีสายไหม ร้านเปาะปี๊ยะ ศาลเจ้าพ่อหนู สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวบางลำพูมากว่า 40 ปี ปิดท้ายกับกินขนมหวานของชาวจีนไหหลำอย่าง โบ๊กเกี้ย ที่ร้านโบ๊กเกี้ย



06.55 น. Are you ok? สบายดีหรือเปล่า บอย ปกรณ์ เปิดใจ แต่งเมื่อไหร่จะพาสะใภ้เข้าบ้าน อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ เหตุเพราะห่วงแม่สูงวัย อยากดูแลกันนานๆ

14.15 น. ตีท้ายครัว ตู่ นพพล ควงคู่ นุช หวานใจตัวจริงมาเปิดบ้าน เปิดมุมความรัก ความผูกพัน รวมทั้งเปิดเรื่องราวความประทับใจในบทบาทของ อากง และแขกเซอร์ไพรส์เด็กปั้นในฐานะผู้กำกับฯ ลูกหม้อ กัปตัน ภูธเนศ ที่มาขอเปิดมุมความน่ารัก ความผูกพันที่อาตู่และพี่นุชถ่ายทอดวิชาให้

16.45 น. ไทยนิยม พบกับการแสดงศิลปะการต่อสู้จาก คณะกระบี่กระบองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ที่จะมาแสดงการต่อสู้ให้ได้รับชม แถมมีรางวัลการันตี 5 ปี ซ้อนจากในประเทศไทยและต่างประเทศ



18.20 น. Hollywood Game Night Thailand วิลลี่ แมคอินทอช เปิดบ้านต้อนรับเหล่านักแสดงหนุ่มหล่อสาวสวยที่จะมาประชันฝีมือเล่นเกม นำทีมโดยแก๊ง คนดีที่ไหน อาเล็ก ธีรเดช, มาร์ช จุฑาวุฒิ, บอส ณัชพงศ์พล ปะทะกับ บอย ปกรณ์, น้ำตาล พิจักขณา และ กระทิง ขุนณรงค์ ทีมไหนจะคว้าชัยไปได้

ช่อง 7 HD

07.55 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน “ชุมชนกุฎีจีน” ชุมชนเก่าแก่ตั้งรกราก สร้างบ้านเรือนริมแม่น้ำเจ้าพระยามาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี อนุรักษ์และพัฒนาของดีประจำชุมชนให้เป็นที่รู้จัก เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษส่งต่อสู่คนรุ่นหลัง



09.10 น. สมรภูมิเพลงดัง สู้เพื่อฝัน แชมป์ 1 สมัย เซม นนทกรณ์ มาในเพลง คาถามหานิยม เจอกับผู้ท้าชิงหนุ่มหล่อ แน็ก นภณัฐ กับบทเพลง ต้องมีสักวัน ปิดท้ายด้วยผู้ท้าชิงสาว จุ๊บจิ๊บ พัชรินทร์ มาในบทเพลง สัญญากับใจ

12.05 น. กินไหน ไปด้วยกัน บอส-ดรีม พาตะลุยไปกินแบบไม่มียั้ง กับ 4 ร้าน 4 สไตล์ เริ่มต้นตะลุยกันที่ร้านแรก ร้านต้มเลือดหมู ไข่ตุ๋น ซอยแฉล้ม จากนั้นไปต่อกันที่ร้าน Shrimp Shrimp and friends ต้นตำรับกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลี จากอาหารคาวไปต่อกันที่อาหารหวาน ร้านหนูรี่ ไอศกรีมกับเกาลัดเย็นสูตรลับที่ถูกใจนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ ปิดท้ายกันที่ BAD POUTINE ร้านสตรีทฟู้ดเล็กๆ มีมุมถ่ายรูปสุดเก๋ เสิร์ฟเมนูอาหารแคนาดาที่อร่อยแบบตะโกน



18.00 น. มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 6 สตังค์-แคปหมู-เฮง-เบลล์ ต้องเจอกับโจทย์ที่ท้าทายความสามารถอย่างมากกับโจทย์การทำอาหาร ไทยผสมผสาน หรือ ไทยทวิต แข่งขันเพื่อหาคนเข้าสู่รอบชิงเป็นคนสุดท้าย

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24



18.00 น. สามพันโบก กลุ่มโจรมีดสั้นริอาจบุกเข้าไปในวังหลวง เพื่อขโมยเครื่องราชบรรณาการที่กำลังส่งมอบให้กับทูตอเมริกา แต่พลาดท่าเสียทีหนีไม่รอด จึงฝังเครื่องราชบรรณาการไว้ จนเวลาผ่านไปนานนับสิบปี ก็ได้มีเครือข่ายของกลุ่มอำนาจมืด วิสา ผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ปล้นในอดีต ได้ว่าจ้าง แพทริก อดีตผู้อำนวยการและนักสำรวจงานใต้ดินข้ามชาติ ให้ใช้สัญญาณดาวเทียมจากกองทัพสหรัฐอเมริกา สำรวจหาจนพบว่าของเครื่องราชบรรณาการฝังอยู่ใต้วัดแห่งหนึ่ง เขาส่งนักฆ่าสาวโหด เซรินา ออกปฏิบัติการล่าขุมทรัพย์ งานนี้จึงร้อนไปถึง กริช เด็กวัดที่มีดีด้านการต่อสู้ ร่วมมือกับ ปลายฟ้า นักศึกษาโบราณคดี เพื่อทวงสมบัติของชาติกลับคืนมา

ช่อง MONO29



10.40 น. ซีรีส์ ส.ว.า.ท หน่วยพิฆาตสายฟ้าฟาด ปี 3 ตอนที่ 2 นายกเทศมนตรีขอให้ ร้อยโทลินช์ ดำเนินการทบทวนหน่วยสวาทของแผนกโดยทันที เกี่ยวกับแผนตามล่าผู้นำผู้ลี้ภัยของลัทธิวันโลกาวินาศอันโด่งดัง นอกจากนี้ ลูก้า ยังขอให้ทีมลงทุนในโปรเจ็กต์ใหม่ของเขา ซึ่งก็คือรถขายอาหารกัวเตมาลา



18.00 น. สโนว์ไวท์และพรานป่าในศึกมหัศจรรย์ สโนไวท์ สาวน้อยที่กระจกวิเศษบอกว่าเธอสวยกว่า ราชินีแห่งความชั่วร้าย การตามล่าทำลายล้างเจ้าหญิงสโนไวท์จึงเกิดขึ้น หลังจากโดนยึดเมืองไป สโนไวท์ได้พบกับ นายพรานป่า ที่ได้รับคำสั่งให้มาฆ่าเธอ แต่เขากลับมาฝึกให้เธอต่อสู้เพื่อทวงบัลลังก์กลับคืน



00.30 น. จับ ล่า ฆ่าโหด คนแปลกหน้า 12 คน ถูกจับตัวมายังป่าดงดิบ พวกเขาไม่รู้ว่าถูกเลือกมาสำหรับเกมเอาชีวิตรอด กลุ่มชนชั้นสูงรวมตัวกันเป็นครั้งแรกที่คฤหาสน์หลังใหญ่ เพื่อชมการล่ามนุษย์เป็นเกมกีฬา แต่แผนการหลักของคนกลุ่มนี้กลับหยุดชะงัก เพราะ คริสตัล หนึ่งในผู้ถูกล่ารู้จักเกมของเหล่านักล่าเป็นอย่างดี เธอจึงพลิกเกมของเหล่านักล่าและไล่ฆ่านักล่าทิ้งทีละคน