โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3



04.40 น. Digital Thailand Thailand พาทุกคนทำความรู้จักประเภทของรถ EV หรือยานยนต์ไฟฟ้า แต่รู้ไหมว่ารถสาธารณะที่เราเห็นๆ กัน บางส่วนก็เป็นรถ EV แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายประเภท



07.25 น. เปรี้ยวปาก จอย-เต๋อ พามาปากคลองตลาด หลงไปกับดอกไม้ทั้งไทยและเทศ พร้อมแชร์พิกัดความอร่อย น้ำเต้าหู้พรีเมี่ยม



14.00 น. Take Me Out Thailand น้าเน็ก-ต้นหอม สุดลุ้น CEO หนุ่มบุกรายการดังหวังเจอรักแท้!



22.40 น. แชนแนลทรีมูฟวี่ส์ ภ. เอไกหว่า 2: Project A 2 นำแสดงโดย เฉินหลง, หงจินเป่า, หยวนเปียว เรื่องราวของ หม่ายูหลง นายตำรวจชั้นผู้น้อยที่ออกมาต่อต้านพวกโจรสลัดที่ออกปล้นฆ่าในทะเล ตำรวจขี้ฉ้อ และเหล่านักการเมืองที่หากินกับตำแหน่งของตัวเองอย่างออกนอกหน้า ด้วยความหวังที่จะทำให้บ้านเมืองพบกับความสุขอย่างแท้จริงเสียที

ช่อง 7HD

12.05 น. ภารกิจสุดคิดถึง ปอ อรรณพ บุกบ้าน แบงค์ ศรราม เปิดความลับวัยเด็กลิเกเงินล้าน พร้อมผลงานใหม่ชิ้นโบว์แดง



14.30 น. ฟ้ามีตา ตอน..สิบต่อหนึ่ง เรื่องราวของสองเพื่อนซี้ที่คอยช่วยเหลือกันตลอด แต่ต้องมาถึงจุดแตกหักเมื่ออีกคนเห็นว่าสิ่งที่ทำอยู่มันไม่ดีและไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจ เลยพยายามกลับตัวเป็นคนดีและจะดึงเพื่อนให้กลับตัวเป็นคนดีด้วย แต่เพื่อนไม่ยอม



15.30 น. นิว พาซ่า เปิดทุกความสัมพันธ์ 2 เพื่อนซี้ หลุยส์-แชป ล้วงลึกไม่เว้นเรื่องหัวใจ



17.00 น. พิภพมัจจุราช ตอน ค่าไถ่หรรษา กระตั้ว กับ จ๋องแจ๋ง หมดหนทางทำมาหากิน สมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับ ทั้งสองจึงลองทำงานชั่วๆ ดูบ้าง เพื่อความอยู่รอดก่อนที่จะอดตาย แต่ก็ไม่เป็นผล



18.00 น. Iron Chef Thailand ระอุ! เชฟจี ท้า เชฟป้อม ทำอาหารข้ามสาย เปิดศึกสุดจี๊ด ของหวานหรือของว่างสุดสร้างสรรค์

ช่องวัน31



20.15 น. ลัดฟ้าล่าฝัน ถึงวันสำคัญในการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ของ Max Academy เพื่อไปแข่งขันยังเวที T-Icon แต่จู่ๆ กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คิดกับ สกาย จนแทบยืนไม่อยู่ งานนี้ใครที่จะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันยัง T-Icon

ช่อง พีพีทีวี



09.00 น. Rise & Shine ชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรา มัดหมี่ เผยเคยโหมงานหนักจนสุขภาพย่ำแย่ ถึงขั้นถูกหามส่งโรงพยาบาล