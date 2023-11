แม่แก้ว ไม่ชอบใจที่ถูกคลุมถุงชน เกศสุรางค์ ออกปากรับเรื่องนี้ไม่ได้ แม้แม่แก้ว กับ จมื่นศรีสรรักษ์ จะแอบชอบพอกันก็ตาม ละคร พรหมลิขิต เวลา 20.30 น. ช่อง 3

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3

ช่อง โมโน 29



11.10 น. ซีรีส์ ปฏิบัติการซีวูล์ฟ (Operation Seawolf) ในช่วงสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมันซึ่งสิ้นหวังกับโอกาสสุดท้ายที่จะเอาชนะฝ่ายสัมพันธมิตร ผู้บังคับบัญชาได้รวบรวมเรือดำน้ำลำสุดท้ายที่เหลืออยู่สำหรับภารกิจสุดท้าย เพื่อโจมตีทวีปอเมริกาเพื่อจบสงคราม



18.00 น. อนาคอนดา 2 เลื้อยสยองโลก: ล่าอมตะขุมทรัพย์นรก (Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid) เรื่องราวของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ที่รวมทีมค้นหา ดอกไม้สีเลือด เพื่อนำไปพัฒนาเป็นยายึดอายุวัฒนะ สร้างกำไรแก่บริษัทยักษ์ใหญ่ พวกเขาต้องบุกตะลุยเข้าไปในป่าดงดิบ โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเผชิญกับฤดูผสมพันธุ์ ของงูหวงถิ่นสายพันธ์ อนาคอนดา



22.30 น. ซีรีส์ สุดยอดหน่วยซีล ปี 6 ตอนที่ 9 (Seal Team Season 6 EP.9) หลังจากภารกิจในจอร์แดน ประสบความสำเร็จ ทีมบราโว่ก็ได้รับข่าวร้ายที่จะส่งผลกระทบต่อทีมในระยะยาว

ช่องวัน31



19.00 น. ไลลาธิดายักษ์2 โหรวิทา บุกมาที่อาณาจักรสิงขร เพราะต้องการจับตัว ธรณินทร์ มาทำพิธีเปิดทางเชื่อมภพไปยังโลกมนุษย์ จึงทำให้เกิดการต่อสู้กันขึ้น