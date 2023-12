พาเที่ยวบ้าน เอกชัย ศรีวิชัย เจ้าพ่อเพลงใต้ พร้อมเล่าความผูกพันที่มีต่อราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ รายการ ภารกิจสุดคิดถึง เวลา 12.05 ช่อง 7HD

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3



04.40 น. Digital Thailand Thailand ดร.เอิ้น ปานระพี พาทุกคนไปพูดคุยกับ คุณสุกฤษ โกยอัครเดช และ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand เพื่อคล้ายข้อสงสัย ถ่ายรูปติดหน้าคนอื่นลงโซเชียลผิดกฎหมาย PDPA ไหม?



07.25 น. เปรี้ยวปาก พาเพื่อนคู่ซี้ โป๊ป เจมส์ เต๋อ แก๊งสายหล่อมาเม้าธ์มอยกับ รินลณี พร้อมกินของอร่อยบะหมี่ 100 ปี และขนมสุดฟิน



14.00 น. Take Me Out Thailand แม่ก็แรงเกิ๊น ปุ้ย-พิมลวรรณ ขึ้นแท่นเลิฟกูรู ยิงคำถามแรงแทงหนุ่มคนนี้!



22.40 น. แชนแนลทรีมูฟวี่ส์ โหด เลว ดี: A Better Tomorrow นำแสดงโดย โจวเหวินฟะ, เลสลี่ จาง, ตี้หลุง เรื่องราวของสองเพื่อนรักที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาจนโด่งดังในวงการเจ้าพ่อ อาเห่า มีน้องชายที่รักอยู่คนหนึ่ง เขาส่งเสียน้องชายจนได้เรียนตำรวจ ทำให้เขาตัดสินใจที่จะวางมือจากเรื่องผิดกฎหมายนี้ แต่มันไม่ง่ายอย่างที่เขาคิด เมื่อน้องของอาเห่าจบออกมาและรู้เบื้องหลังของพี่ชายทำให้เขาตั้งใจจะจับพี่ให้ได้

ช่อง 5



09.30 น. คนไทยหัวใจไม่ท้อ เจอร์รี่-วัชรินทร์ พามาสัมผัสธรรมชาติของป่าชายเลนฝั่งมหาชัยตะวันออก กับเรื่องราวของ ลุงนรินทร์ บุญร่วม หรือ ลุงทะเล นักอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนชุมชนโคกขาม ในวัย 84 ปี ที่ได้อุทิศตนเพื่อทำหน้าที่คืนผืนดิน สร้างผืนป่าให้กับชุมชน

ช่อง 7HD

12.05 น. ภารกิจสุดคิดถึง พาเที่ยวบ้าน เอกชัย ศรีวิชัย เจ้าพ่อเพลงใต้ พร้อมเล่าความผูกพันที่มีต่อราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์



14.30 น. ฟ้ามีตา ตอน คุ้ม เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีปมถูกพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่เด็ก อาศัยอยู่กับหลวงตา ทำงานทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงตัวเอง และดันไปเจอกับเสี่ยที่ดูภายนอกเป็นคนใจดี แต่เบื้องหลังนั้นมีธุรกิจขายบริการ



15.30 น. นิว พาซ่า ชื่นชมสปิริต ปูเป้-เกศรินทร์ น้อยผึ้ง เศร้าแต่ไม่เสียงาน เอาใจพาเล่นเจ็ตเซิร์ฟ

17.00 น. พิภพมัจจุราช คดีผีร้องทุกข์ ดวงแข ถูกฆาตกรรม สองยมทูตรับดวงวิญญาณดวงแข หญิงที่ถูกฆาตกรรมมายมโลก แต่ดวงแขกลับพยายามปกปิดสาเหตุการตายของตัวเองไว้ ไม่ให้มัจจุราชรับรู้



18.00 น. Iron Chef Thailand คุณก้อย ขอโชว์เหนือ..ลองของท้าดวล เชฟอ๊อฟ เปิดศึก การยกระดับอาหารเหนือด้วยวัตถุดิบนานาชาติ

ช่อง MONO29



11.30 น. ใหญ่ ปล้น ฟัด (Railroad Tigers) เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามปี ค.ศ.1941 คนงานก่อสร้างรางรถไฟจีน ได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านทหารญี่ปุ่น ด้วยวิธีการที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการทางเดินรถไฟ เพื่อปล้นอาหารมาให้กับคนยากจน และปลดเอกประเทศให้คืนสู่ความสงบ



14.05 น. ซีรีส์ หน่วยสืบสวนแห่งนาวิกโยธิน ปี 13 ตอนที่ 2 (NCIS: Los Angeles Season 13 EP.2) หน่วย NCIS ได้รับหน้าที่ให้จัดการคดีพิเศษเป็นการส่วนตัว เมื่อพ่อของเจ้าหน้าที่กรมตำรวจ LAPD ที่เคยเป็นทหารผ่านศึกชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นอันเป็นที่รัก ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรจากความเกลียดชัง

00.10 น. หน่วยรบสงครามเลือด (The Patrol) เรื่องราวใน ปี 2006 รัฐมนตรีกลาโหมของสหราชอาณาจักรได้ประกาศการเดินทัพไปยังจังหวัดหนึ่งใน อัฟกานิสถาน โดยยินดีที่จะกลับออกมาโดยไม่เสียกระสุนแม้แต่นัดเดียวหากทุกอย่างสงบเรียบร้อยดี หน่วยลาดตระเวนของอังกฤษได้ร่วมประสานงานกับทีมนาโต้เข้าสู่จุดมุ่งหมาย แต่แล้วก็โดนโจมตีโดยกลุ่มตาลีบัน เกิดเป็นสงครามที่ไม่ทันระวังตั้งตัว

ช่องวัน31



20.15 น. ลัดฟ้าล่าฝัน ในที่สุดก็ถึงวันสำคัญที่ สกาย และ ของขวัญ ตัวแทนจากโรงเรียน Max Academy ต้องลงแข่งขัน T-Icon แต่จู่ๆ ก็เกิดเรื่องช็อคขึ้นกับสกาย ก่อนเริ่มการแข่งขันเพียงแค่ไม่กี่นาที!