บุกบ้าน อ้วน รังสิต คู่รักข้ามชาติ ไทย-เกาหลี ดราม่าทะเลาะบ้านเกือบพัง สาวมะม่วง ภรรยาหอบลูก น้องโรฮา หนีไป เกาหลี รายการ ตีท้ายครัว เวลา 14.15 น. ช่อง 3

05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ อู-แห้ว ต้องมนต์อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ มรดกโลกแห่งใหม่ของไทย

14.15 น. ตีท้ายครัว บุกบ้าน อ้วน รังสิต คู่รักข้ามชาติ ไทย-เกาหลี ดราม่าทะเลาะบ้านเกือบพัง สาวมะม่วง ภรรยาหอบลูก น้องโรฮา หนีไป เกาหลี

ช่อง7



07.55 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน แพทย์พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์การแพทย์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านสมุนไพร แหล่งเรียนรู้นอกตำรา แรงบันดาลใจที่ จุดประกายความหวังด้านการศึกษาและพัฒนาเป็นบุคคลากรการแพทย์และสาธารณสุขคุณภาพ



13.00 น. โซน 7 เขต พิศวง ตอน บันทึกสลด เรื่องราวของ เรียม หญิงที่คอยดูแลรับใช้ บุญเลิศ เจ้าของสวนแห่งหนึ่ง เรียมรักบุญเลิศและคิดว่าบุญเลิศนั้นจะรักตนตอบ แต่ด้านบุญเลิศเองไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับเรียมเลย วันหนึ่งบุญเลิศเจอกับหญิงสาว ชื่อเอื้อย บุญเลิศรักเอื้อย แต่เอื้อยกลับไปรักกับ หม่องหลานชายของบุญเลิศ เรียมทั้งทุกข์และช้ำใจกับบุญเลิศอย่างมาก วันหนึ่งบุญเลิศเกิดหายตัวไป คนงานออกตามหา จนกระทั้งเจอบุญเลิศกลายเป็นศพฆาตกรรมถูกโบกปูน และเป็นต้นเหตุของการสืบสวนและชวนหลอน

ช่อง โมโน29



13.50 น. ซีรีส์ หน่วยสืบสวนแห่งนาวิกโยธิน ปี 13 ตอนที่ 21 (NCIS: Los Angeles Season 13 EP.21) : ทีม NCIS ต้องรีบตามหา คัลเลน หลังจากที่เขาตกหลุมพรางของ เคทญ่า โดยใช้โปรแกรม ดีพเฟค ปรับแต่งใบหน้าของ แซม เพื่อประสานงานเรื่องอาวุธร้ายแรง



14.45 น. ซีรีส์ กองพันหมาป่า (Wolf Warrior 2) : เรื่องราวของอดีตเจ้าหน้าที่พิเศษแห่งหน่วยฝูงรบหมาป่า เหล่งเฝิง ที่ได้ตัดสินใจเดินทางมายังแอฟริกาเพื่อพักผ่อนและหาความสงบ แต่ดูเหมือนชะตากรรมจะไม่ให้เขาได้มีเวลาพัก เมื่อเขาต้องเข้าไปพัวพันกับความวุ่นวายของกลุ่มกบฎ สงครามกองกำลังต่อต้านรัฐบาล รวมถึงภารกิจช่วยชีวิต ราเชล แพทย์จิตอาสาประจำแอฟริกาให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของกลุ่มทหารรับจ้างสุดโหด



23.55 น. หลับ ลืม ตื่น ตาย (Before I Go to Sleep) : เรื่องราวของ คริสทีน ที่หลังจากประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ทำให้เธอต้องสูญเสียความจำทั้งหมด โดยสมองของเธอจะมีความจุเพียงแค่วันเดียวเท่านั้น และทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาก็เหมือนกดปุ่มรีเซ็ทตัวเองทุกวัน คริสทีน พยายามประติดประต่อเรื่องราวว่าตัวเองเป็นใคร เกิดอะไรขึ้นกับเธอ และที่สำคัญก็คือการหาคำตอบว่าใครที่ทำให้เธอเป็นแบบนี้

ช่อง GMM25



20.30 น. ซีรีส์ Cooking Crush อาหารเป็นยังไงครับหมอ เปรม กับ ไดนาไมต์ ต้องเข้าแข่งขันในรายการกันแค่สองคน ทั้งคู่กังวลมากเพราะไม่รู้จะเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอะไรบ้าง โดย ไฟ ก็ได้ให้กำลังใจ ไดนาไมต์ด้วยข้อเสนอบางอย่างจนทำให้ไดนาไมต์มีแรงฮึดสู้ ส่วนเปรมเองก็หนักใจไม่น้อยเช่นกัน เท็น จึงพยายามปลอบใจและอยู่ข้างๆ เปรมเพื่อให้ลงแข่งขันได้อย่างมั่นใจ พร้อมทั้งขอเปรมเป็นแฟนเป็นของขวัญให้เปรมสู้สุดใจกับการแข่งขันครั้งนี้ ส่วนผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไร



22.15 น. CLUB FRIDAY THE SERIES HOT LOVE ISSUE ตอน One Night Stand คืนเดียวก็พอ ขวัญพร ครูหัวสมัยใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องความรักและความสัมพันธ์ระยะยาว เธอจึงมีไลฟ์สไตล์ลับๆ ชอบออกไป One Night Stand แบบไม่ผูกมัดกับใคร แต่มีเหตุให้มีผู้ชายถึง 3 คนเข้ามาพัวพันในชีวิตของเธอพร้อมๆ กัน เรื่องราวซับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อขวัญพรตัดสินใจแต่งงานกับ 1 ใน 3 หนุ่มที่เข้ามาพัวพัน แต่แล้ววิถีชีวิตที่โลดโผนในอดีตของขวัญพรกลับตามมาหลอกหลอนจนทำให้เกิดเรื่องราวที่คาดไม่ถึง