การไปผจญภัยในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World) ของบาร์บี้ ในภาพยนตร์ ‘Barbie’ จะไม่เป็นเรื่องน่ากลัวอีกต่อไป

ถ้าได้อ่านหนังสือ 3 เล่มนี้

Need to Know รู้แล้วรู้รอด

โดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

“การเมืองทำให้คนโง่?” “ลืมทำไม? ทำไมลืม?” “ทำไมคนแก่ไม่ชอบฟังเพลงวัยรุ่น?” และความจริงอีกมากมายที่อยากให้บาร์บี้ (และทุกๆ คน) ได้รับรู้! หนังสือเล่มนี้พร้อมจะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวรอบตัวและตอบคำถามที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมและมุมมองของมนุษย์ ตระหนักรู้ในตัวเองและเข้าใจในผู้อื่นได้มากขึ้น

อ่านเล่มนี้จบแล้วรับรองว่าบาร์บี้จะพร้อมไปผจญภัยใน Real World แน่นอน?

Laziness Does Not Exist

ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ

พรรษรัตน์ พลสุวรรณา แปล

“ต้องโปรดักทีฟนะ” “เรียนจบต้องได้เกียรตินิยมนะ” “ขยันสิจะได้รวย” วลีเหล่านี้กลายเป็นยากล่อมประสาทให้หลายคนยัดตารางงานจนแน่นเอี๊ยดและวัดคุณค่าของตนเองจากจำนวนงานที่ติ๊กออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำ แต่ทำไมหลายครั้งยิ่งพยายาม กลับกลายเป็นหมดไฟซะงั้น? ร่วมเปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงและรากฐานทางจิตวิทยาของ “ความขี้เกียจ” รวมทั้งสาเหตุที่ทำไมเราถึงยังรู้สึกว่า “นี่ยังดีไม่พอ” ทั้งที่ปัจจุบันคือยุคสมัยที่ผู้คนทำงานหนักมากเป็นประวัติการณ์ไปพร้อมๆ กันได้ในเล่มนี้

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้บาร์บี้และคุณผู้อ่านรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นหลังจากอ่านจบ?

My Brain Has Too Many Tabs Open

ปิดแท็บชีวิตแค่ปิดโซเชียล

โดย Tanya Goodin

พรรษรัตน์ พลสุวรรณา แปล

เทคโนโลยีค่อยๆ เปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของเรา โน้มน้าวให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่อาจแยกขาดจากมันได้ แต่คุณเคยถามตัวเองบ้างไหม “นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆ หรือเปล่า” เราต่างออกกำลังกาย ท่องเที่ยว และหาเวลาพักผ่อนเพื่อปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ แต่ชีวิตด้านดิจิทัลก็ต้องการการปรับสมดุลเช่นกัน

สำหรับเล่มนี้บาร์บี้ (และคุณผู้อ่าน) ก็ห้ามพลาดเหมือนกัน

