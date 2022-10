ว่ายน้ำข้าม2ฝั่ง‘ไทย-ลาว’ปลื้ม แห่บริจาคคึกคัก ช่วยโรงพยาบาล

‘โตโน่’ปิดจ๊อบภารกิจว่ายน้ำข้ามโขง ไปกลับฝั่งไทย-ลาวระยะทาง 15 ก.ม.สำเร็จด้วยเวลา 7 ชั่วโมง ท่ามกลางประชาชน2 ประเทศตามเชียร์แน่นตลอดสองฝั่ง เผย นักแสดงหนุ่มถึงที่หมายสภาพเหนื่อยล้า ต้องมีคนช่วยประคอง ก่อนเปิดใจภารกิจสำเร็จเพราะพวกเราทุกคน ‘อนุทิน’ โผล่กอดถึงนครพนม ยกให้เป็นฮีโร่คนไทย เปิดยอดบริจาคพุ่งเกินคาด 60 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. เป็นวันปฏิบัติภารกิจ ว่ายน้ำการกุศลข้ามโขงของพระเอกหนุ่ม “โตโน่” ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ภายใต้กิจกรรมการกุศล “One Man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือ โรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลเมืองท่าแขก โดยมีจุดสตาร์ตบริเวณลานพญา ศรีสัตตนาคราช สิ้นสุดที่ฝั่งแม่น้ำโขงเมือง ท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว ระยะทางไปกลับ 14-15 กิโลเมตร ท่ามกลางกองเชียร์ ชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงตามไปให้กำลังใจพระเอกคนดังอย่างเนืองแน่น รวมถึงความห่วงใยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ช่วงเช้าก่อนที่การว่ายน้ำจะเริ่มต้น มีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลาน พญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม เพื่อเซ่นไหว้และบายศรีพญานาค 7 เศียร พร้อมจัดเวทีเครื่องขยายเสียงติดตั้งรอบพื้นที่ โดยประชาชนหลั่งไหลเข้ามาร่วมงานกันจนแน่นพื้นที่ แม้จะมีฝนตกปรอยๆ ตั้งแต่เมื่อคืนจนช่วงเช้ามืดก็ตาม ขณะที่ยอดเงินบริจาคให้กับ โรงพยาบาลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ที่ขาดแคลน ณ เวลา 07.40 น. รวมเป็นเงิน 21,262,027 บาท เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 16 ล้านบาท

กระทั่งเวลา 08.00 น. โตโน่ ภาคิน พร้อมผู้บริหารจังหวัดนครพนม ตัวแทนร.พ.นครพนม ตัวแทนร.พ.แขวงคำม่วน สปป.ลาว และทีมงาน ผู้จัดโครงการ ร่วมทำพิธีบวงสรวง โดยมี พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี เจ้าอาวาสวัดเทพนรินทราราม นำสวดชยันโตสร้างขวัญกำลังใจ จากนั้นพระอาจารย์ถอดสร้อยพญานาค ที่สวมไว้ที่คอ ซึ่งทำจากหยกและผ่านการ ปลุกเสกที่คำชะโนด มอบให้โตโน่นำไปสวมใส่ พร้อมระบุว่าตอนแรกไม่คิดจะมอบให้ใคร เก็บไว้ตลอด 15 ปี จนตั้งใจจะนำมามอบให้โตโน่ เพราะคิดว่าเหมาะสมจะเป็นเจ้าของที่แท้จริง

ต่อมาเป็นการทำพิธีประพรมน้ำมนต์ ก่อนที่นางรำท้องถิ่น 200 คน พร้อมดาราสาว 7 คน ประกอบด้วย “ณิชา” ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, “ฮาน่า” ฮาน่า ลีวิส, “ไข่มุก” รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช, “แม็กกี้” อาภา ภาวิไล, “แบมบี้” สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์, “แป้ง” ดาริน ตาแปง, “พิมพ์” ประพิมภรณ์ พิมพา และ “อีฟ” ไอยวริญร์ ชื่นชอบ ร่วมรำถวายพ่อปู่พญานาค หรือพญาศรีสัตตนาคราช ในบทเพลง “รำศรีโคตรบูรณ์” และเพลง “ออนซอนนครพนม” เป็นเวลา 12 นาที

จากนั้น โตโน่ขึ้นกล่าวความเป็นมาของโครงการ ขอบคุณผู้สนับสนุน ระบุว่า ความรัก ที่คนไทยและลาวมีให้กันเกิดขึ้นที่นครพนม ตนมีความสุขที่สุดและจะจำไปตลอดชีวิต ยืนยันจะว่ายกลับมาหา ตอนนี้ขอเก็บแรงไว้ว่ายน้ำไปฝั่งลาวก่อน

กระทั่ง 10.14 น. ปฏิบัติการว่ายน้ำเริ่มต้นขึ้น โดยโตโน่ แต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำบอดี้สูทแบบเต็มตัว พร้อมคาดบุ่ย หรือทุ่นลอยน้ำ และสวมตะกรุดคาดเอว นำพวงมาลัยไหว้ขอขมาพระแม่คงคา ก่อนกระโดดลงน้ำ โดยมีเสียงเฮลั่นจากประชาชนที่มาร่วมให้กำลังใจ จากนั้น โตโน่ว่ายน้ำพร้อมทีมนักว่ายน้ำ โดยมีกลุ่มนกเป็ดน้ำโขงหลายช่วงอายุกระโดดน้ำตามมา มุ่งหน้าไปยังวัดกลาง วัดมหาธาตุ และศาลาท่าน้ำแสงสิงแก้ว ตามลำดับ รวม 3 จุด เพื่อทำกิจกรรมและ เชิญชวนผู้ใจบุญร่วมกันบริจาค ก่อนมุ่งหน้าสู่ ปลายทางที่วัดพระธาตุศรีโคดตะบอง บนฝั่งลาว

เวลา 10.30 น. โตโน่ ว่ายน้ำมาถึงวัดกลาง จุดที่สอง แล้วขึ้นฝั่งไปทักทายประชาชนที่มารอรับหลายพันคน จากนั้นโตโน่ถือกล่องรับบริจาค ร้องเพลง ก่อนขึ้นไปไหว้พระประธานในอุโบสถวัดกลาง ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก่อนกลับมาลงน้ำ เพื่อว่ายไปจุดที่ 3 ศาลาท่าน้ำแสงสิงแก้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การว่ายน้ำจากจุดที่ 3 ศาลาท่าน้ำแสงสิงแก้ว ตัดข้ามไปยังฝั่งสปป.ลาว ถือเป็นจุดที่ยากที่สุด เนื่องจากกระแสน้ำ บางช่วงค่อนข้างน่าเป็นห่วง โดยขณะที่โตโน่ ว่ายตัดข้ามแม่น้ำโขงได้เจอกับกอไผ่ที่ลอยมาตามแม่น้ำ ถือเป็นอีกอุปสรรคสำคัญในภารกิจนี้ แต่ทีมงานที่พายเรือได้ใช้เรือกันกอไผ่ออกไปจากเส้นทาง ทำให้โตโน่และทีมงานว่ายน้ำ ต่อไปได้ ท่ามกลางสายฝนที่เริ่มโปรยปราย

ต่อมาเวลา 12.00 น. โตโน่ ว่ายตัดกระแสน้ำ ในแม่น้ำโขง ข้ามไปบริเวณฝั่งสปป.ลาว ก่อนว่ายขึ้นฝั่งลาวบริเวณวัดพระธาตุศรีโคดตะบอง ในสภาพเหนื่อยล้า ท่ามกลางประชาชน ชาวลาวหลายพันคนมารอต้อนรับตลอด แนวฝั่ง พร้อมขอบคุณนักแสดงไทยที่จัดโครงการนี้ขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จุดเช็กพอยต์นี้ พระเอกหนุ่มทำกิจกรรมเชิญชวนร่วมบริจาค ก่อนจะร่วมกับทีมงานเก็บขยะริมฝั่งแม่น้ำ จากนั้นนำพวงมาลัยไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธมหามนีศรีพนมนาถ โดยมีประชาชน นำเงินมาร่วมบริจาคและถ่ายรูปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โตโน่ เผยสั้นๆ ว่า กังวลเรื่องกระแสน้ำนิ่ง ที่จะต้องว่ายข้ามไปที่วัดพระศรีโคดตะบอง สปป.ลาว แต่ตอนนี้กำลังใจและกำลังกายดี จากนั้นโตโน่รับประทานกล้วย 1 ลูก แล้วลงน้ำ เพื่อข้ามฝั่งแม่น้ำต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังจากโตโน่ ว่ายขึ้นฝั่งลาว ได้เข้าไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดขาว พร้อมถือบายศรีมาสักการะพระธาตุศรีโคดตะบอง โดยมีดาราสาวหวานใจ ณิชา ณัฏฐณิชา ข้ามฝั่งมาร่วมพิธีด้วย จากนั้นออกไปทำกิจกรรมที่โรงแรมฝั่งสปป.ลาว โดยร้องเพลงโชว์พร้อมรับเงินบริจาคจากภาคเอกชน ของลาว เสร็จแล้วพระเอกหนุ่มเข้าพักผ่อน ในโรงแรมที่จัดเตรียมไว้ หลังจากว่ายน้ำรอบแรกเป็นระยะทางกว่า 10 ก.ม. ขณะที่ยอดเงินบริจาค ณ เวลา 15.40 น. ทะลุ 50 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อย มากกว่าที่โตโน่คาดการณ์ไว้ และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เวลา 15.30 น. เข้าสู่ช่วงการว่ายน้ำรอบ 2 จากฝั่งลาวกลับไทย ระยะทาง 6 กิโลเมตร เริ่มจากโตโน่ นั่งรถตู้มาที่ท่าน้ำหาดบ้านนาเมือง ฝั่งลาว ท่ามกลางแฟนๆ ชาวลาวจำนวนมากตามมาส่ง บางคนนำเงินกีบทำเป็นพวงมาลัยคล้องคอให้โตโน่เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการนี้ จากนั้นโตโน่ เริ่มลอยน้ำหรือว่ายน้ำออกจากท่าน้ำหาดบ้านนาเมืองมุ่งหน้ากลับไทย

กระทั่งเวลา 16.55 น. โตโน่ว่ายกลับถึงฝั่งไทย โดยขึ้นฝั่งบริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งรอบนี้ใช้เวลา 48 นาที ท่ามกลางประชาชนหลายพันคนมารอต้อนรับและให้กำลังใจ รวมถึงแม่ของดาราหนุ่ม “แม่น้อย สุดลมโชย” ที่รอรับลูกชายด้วยความตื่นเต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อโตโน่ว่ายมาถึงก็มีอาการเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัด จนเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปประคอง นำตัวขึ้นจากน้ำ ก่อนที่ดาราหนุ่มจะโผเข้าสวมกอดแม่ ซึ่งเตรียมน้ำมาล้างตัวลูกชายก่อนใช้ผ้าขนหนูเช็ดตัวให้ จากนั้นโตโน่กลับขึ้นไปยังลานกิจกรรมของโครงการ ระหว่างนี้เพจเก็บรักษ์ รายงานยอดเงินบริจาค ณ เวลา 17.10 น. รวมทั้งสิ้น 56,164,846 บาท ขณะที่ ปฏิบัติการว่ายน้ำการกุศลครั้งนี้ใช้เวลาเกือบ 7 ชั่วโมง

โตโน่ให้สัมภาษณ์ว่า “ขอบคุณชาวไทยและชาวลาวทุกคน ไม่ใช่ผมที่ทำสำเร็จ แต่เป็นเราที่ทำสำเร็จ วันนี้ไม่ว่าจะคนไทยหรือลาว เห็นหรือไม่ นครพนม ท่าแขก น่ามาเที่ยวเหลือเกิน ขอบคุณทุกหน่วยงาน ผู้ใหญ่ทุกคนที่ช่วยกัน ผมว่าทุกเรื่อง ถ้าเรารักและสามัคคี ช่วยเหลือกันลงมือทำ ใครทำอะไรได้แล้วช่วยตรงนั้น บ้านเราจะสวยงาม ขอให้คนไทยและลาวรักกันไปนานๆ ตามที่เรามีความเชื่อและศรัทธา แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสำคัญ ถ้าเราดูแลตั้งแต่ต้นทาง ทะเลที่เป็นปลายทางก็ไม่มีปัญหา”

ต่อมานายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เดินทางมาให้กำลังใจ พร้อมสวมกอดและแสดงความยินดีกับโตโน่ จากนั้นกล่าวว่า เราทุกคนปลื้มปีติที่เห็นวีรบุรุษทำคุณประโยชน์ให้ประเทศ เมื่อเช้าทราบว่าโตโน่และทีมงานช่วยเหลือโรงพยาบาล สิ่งเหล่านี้จะทำให้คนไทยมีความสุข เพราะที่สุดแล้วพวกเราไม่ได้เกลียดและแตกความสามัคคีกันเลย เมื่อนึกถึงเพื่อนร่วมชาติก็พร้อมสละสิ่งที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือ ยืนยันว่าโรงพยาบาลนครพนมจะรับเงินช่วยเหลือก้อนนี้ในนามของโตโน่แทนคนไทยทั้งประเทศ โดยตนมาในฐานะตัวแทนของโรงพยาบาล ขอบคุณประชาชนสองริมฝั่งโขง ขอแสดงความคารวะศรัทธาในนามของรัฐบาลและประชาชน ขอให้โตโน่เป็นตัวแทนการทำ ความดีต่อคนรุ่นหลังต่อไป

ล่าสุดยอดบริจาคเข้าโครงการ One Man And The River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ ที่ยังเปิดไปถึงสิ้นเดือนต.ค. เมื่อเวลา 19.40 น. วันที่ 22 ต.ค. พบว่าทะลุ 62 ล้านบาทไปแล้ว และมีแนวโน้มว่ายอดบริจาคจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง