ถูกล่ามโซ่-กักขัง25วัน รอดมาได้ถึงไทยวันนี้

เล่านาทีถูกลักพาตัว ‘หมอสอง’เผยโดน ดักจับกลางถนนที่ประเทศมาลี ก่อนพาไปหลายที่ กักขังอยู่ 25 วันใช้โซ่ล่าม ในที่สุดยอมจ่ายเงิน 6 ล้านแลกกับการปล่อยตัว เจ้าตัวขอโทษทำให้ทุกคนเป็นห่วง ยันไปกับบริษัททัวร์ ย้ำแล้วว่าที่อันตรายไม่ไป แต่สุดท้ายเกิดเหตุ ล่าสุดอยู่ตุรกีแล้วเตรียมเดินทางกลับถึงไทย 25 ต.ค. ด้านกระทรวงต่างประเทศยอมรับมีเหตุการณ์ ดังกล่าว แต่ไม่ยืนยันเป็นกลุ่มก่อการร้าย

วันที่ 24 ต.ค. จากกรณีที่หมอสอง นพ.นพรัตน์ รัตนวราห ศัลยแพทย์ชื่อดัง ถูกจับตัวเรียกค่าไถ่ ระหว่างเดินทางทริป หมอสองท่องโลก!! ที่กำหนดเวลาเดินทางทั้งหมด 3 สัปดาห์ 9 ประเทศ 12 ก.ย.-3 ต.ค. 65 คือ อัฟกานิสถาน, ปากีสถาน, ชาด, ไนเจอร์, เบอร์กินาฟาโซ, มาลี, แคเมอรูน, อิเควทอเรียลกินี และเซาท์โทเม แต่ต่อมา ถูกจับตัวระหว่างเดินทางเมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ประเทศมาลี และได้รับการช่วยเหลือออกมา ด้วยการจ่ายเงินค่าไถ่ประมาณ 6 ล้านบาท

ล่าสุดทางหมอสอง เปิดใจกับรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ว่า ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว ออกมาห่างจากจุดที่เป็นอันตรายมากๆ เรียบร้อยแล้ว โดยถูกขังอยู่ 25 วัน ลำบาก มากๆ แว้บอยู่ตลอดเวลา คิดว่าตัวเองอาจ จะไม่รอด มันคิดวนเวียนว่าเราจะได้รอดกลับไปไหม เพราะว่ากลุ่มนี้เขาจับมาไว้เป็นปีๆ ซึ่งตนใช้เทคนิค คุยบ้าง ตีสนิทบ้าง แต่สุดท้ายก็ต้องยอมจ่ายเงิน เพราะไม่มีใครได้ออกมาฟรีๆ ต้องขอโทษทุกคนมากๆ ที่ทำให้ เป็นห่วง ทั้งนี้ตนไปกับบริษัททัวร์ และย้ำเรื่องความปลอดภัยแล้วว่าจะไม่ไปในจุดที่อันตรายแม้แต่นิดเดียว ถ้าอันไหนอันตราย ให้ตัดออกไปเลย

ขณะที่หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย ผู้ดำเนินรายการ เล่าเสริมว่า ทราบเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นข่าว ย้อนกลับไปเมื่อวันที่หมอสองถูกล็อกตัวไปตอนนั้น เขาติดต่อใครไม่ได้ จึงติดต่อไปที่แฟนของเขา ซึ่งแฟนของเขาก็ติดต่อมายังเพื่อนรุ่นพี่ของตนคนหนึ่ง แล้ว รุ่นพี่คนนี้โทร.มาปรึกษาว่าหมอสองถูกจับ ตอนนั้นตกใจ เขาบอกให้เงียบไปก่อน เพราะมันไม่ปลอดภัย ถ้าใครรู้แล้วเอาไปโพสต์ ทางคนลักพาตัวจะรู้ว่าหมอสองคือใคร น่าจะถูกเรียกเงินหนักกว่านี้ ทุกคนเลยเงียบกันอยู่ แล้วประสานกันภายใน พอโอนเงินกันเรียบร้อยก็ถูกปล่อยตัวออกมา วันที่ 25 ต.ค. หมอสองน่าจะมาถึงไทยตอนเช้า

กรรชัยกล่าวอีกว่า เมื่อ 2-3 วันก่อนตนมีโอกาสคุยกับหมอสอง ตอนนั้นโอนเงินแล้ว แต่ยังต้องอยู่ที่โน่นอยู่ ถามเขาว่าไปถูกลักพาตัวได้ยังไง เขาบอกว่าเขาย้ายไปหลายเมืองมาก แล้วพอเข้าไปในเขตนั้น มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมาล็อกตัว ซึ่งหมอสองก็พยายามเจรจา ส่วนทางฝั่งโน้นพยายามดึงเรื่องไปเรื่อยๆ หมอสองเล่าอีกว่าวันแรกที่เขาถูกพาตัวไป เขาต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ถึง 8 ชั่วโมง เข้าในป่าและถูกล็อกตัว และให้อยู่ในนั้น ถูกล็อกตัวตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. แล้วติดต่อกลับมาได้วันที่ 18 ต.ค.

ด้านผู้จัดการส่วนตัวของหมอสอง เผยว่า ตอนนี้หมอสองออกจากประเทศมาลีแล้ว น่าจะพักอยู่ที่ประเทศตุรกี เพื่อดูไฟลต์ว่าจะบินกลับเมืองไทยในวันพรุ่งนี้ ทุกครั้งที่ติดต่อคุณหมอ จะส่งข้อความทิ้งไว้ คุณหมอจะติดต่อกลับมาเอง เมื่อวานตนคุยกับคุณหมอนิดหน่อยเรื่องการบินกลับไทย และสอบถามอาการของคุณหมอและเรื่องราวที่เกิดขึ้น

คุณหมอเล่าว่าโดนจับขังอยู่ประมาณ 25 วัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติของที่นั่นอยู่แล้ว ที่ว่าถ้าคนแปลกหน้าไปจะถูกจับเรียกค่าไถ่ สำหรับของคุณหมอโดนดักจับกลางถนน บังเอิญว่าตอนนั้นคุณหมอพลัดหลงกับไกด์ที่พาไป ซึ่งถ้าไปเมืองนี้ได้ไกด์ที่ดีก็ไม่เป็นไร พอโดนจับไปเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกาย แต่เขาล่ามโซ่ อีกอย่างที่คุณหมอบอกว่าเขาไม่ทำร้ายร่างกาย แต่เขาทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรง คุณหมอก็ ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าโดนอะไรบ้าง

ส่วนเรื่องเงินค่าไถ่ประมาณ 6 ล้านบาท คุณหมอติดต่อกับเพื่อนและยืมเงินเพื่อนให้ช่วยจ่ายค่าไถ่ ทั้งนี้คุณหมอยังบอกอีกว่า พอกลับมาไทยแล้ว คงต้องไปเข้าไปตรวจสุขภาพก่อน และบอกอีกเพียงว่าถ้าได้ไฟลต์บินกลับเวลาไหนจะแจ้งกลับมาอีกครั้ง

ขณะที่หมอสองเปิดเผยกับข่าวสดว่า “ตอนนี้ผมปลอดภัยดีครับ ออกมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว เตรียมตัวเดินทางกลับไทย คาดว่าจะถึงพรุ่งนี้ครับ ขอบคุณมากครับ”

ด้านนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานการให้ความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล และกรมการกงสุลเป็นระยะ ทราบว่า นพ.นพรัตน์กำลังเดินทางกลับมาแล้ว จึงขอให้สอบถามรายละเอียด จากเจ้าตัวจะเหมาะสมกว่า

นายธานีกล่าวว่า ในพื้นที่ที่คาดว่า นพ.นพรัตน์ถูกจับตัวไปนั้น (เมือง Kemparana ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของมาลีติดกับพรมแดนของบูร์กินาฟาโซ) เป็นพื้นที่ที่มีการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่ม (กลุ่มหลัก คือ Jama’at Nasr al Islam wal Muslimin หรือ Group for the Support of Islam and Muslim-JNIM ซึ่งประกาศสวามิภักดิ์ต่อกลุ่ม Al Qaeda) อย่างไรก็ดี จากข้อมูลที่กระทรวงได้รับและการประเมินของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ากลุ่มที่จับนพ.นพรัตน์เป็นกลุ่มก่อการร้ายหรือไม่