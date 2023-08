มิสยูนิเวิร์สไทย รอบพรีลิมฯวุ่น วันนี้รู้มงลงใคร

เวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 วุ่น นางงามหลายรายเป็นลมกลางเวที ระหว่างรอลุ้นประกาศรางวัลในรอบ พรีลิมมินารี หนึ่งในนั้นคือ เจสซี่ กิระนา ตัวเต็งของรายการนี้ และเจนนี่ เจนนิเฟอร์ โจนส์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์สุราษฎร์ธานี ที่อาการหนักจนทีมงานต้องรีบอุ้มเข้าหลังเวทีเพื่อปฐมพยาบาลทันที ขณะที่ใครจะได้มงกุฎมิสยูฯ มาครอง รู้กันคืนนี้

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน ความคืบหน้าการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2023 เมื่อคืนวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมาที่เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอล์งามวงศ์วาน กองประกวด มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2023 จัดการประกวดรอบพรีลิมมินารี โดยมี มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 ร่วมเป็นคณะกรรมการในคืนนี้ เริ่มอุ่นเครื่องจากการให้ 53 สาวงาม Speech “Topic : How to encourage woman to use their voice?” ภายใน 45 วินาที ซึ่งทั้ง 53 สาวงามทั้งตัวเต็ง และเหล่าม้ามืด ได้โชว์ทัศนคติเฉียบคม กินกันไม่ลง ให้คณะกรรมการและแฟนๆ นางงามได้เฮกันทั้งฮอลล์ เป็นการเปิดเวที อย่างร้อนแรง

จากนั้นเปิดโชว์สุดอลังการจาก “กระแต อาร์สยาม” จนเวทีลุกเป็นไฟเมื่อ 53 สาวงามเปิดตัวในชุดว่ายน้ำทูพีซ Kathy และผ้าคลุมลายจักรวาล ร่วมแสดงและเดินแบบโชว์ตัว เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ ต่อมาสาวกระแต ได้เปิดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยเพลง Fire จาก Gavin DeGraw ส่งพลังให้ 53 สาวงามเดินโชว์ชุดรอบชุดราตรีอย่างสง่างามดุจนางพญา ทำเอาคณะกรรมการหนักใจไปตามๆ กัน เพราะผู้เข้าประกวดทุกคนทำได้ดีแบบ ไม่มีใครจมหาย จบโชว์อย่างสวยงาม โดย สาวกระแตได้ร่วมออกแบบโชว์ทั้งหมดด้วย

ปิดท้ายด้วยการประกาศรางวัลพิเศษ แอนโทเนีย โพซิ้ว จากนครราชสีมา คว้ารางวัล CITY COMMERCE QUEEN, MISS DENTA WHITE BY AUTORA, MISS RISING EMPOWERMENT, QUEEN OF THAI TEXTILE, ON STAGE BEAUTY AWARD ทั้งหมด 5 รางวัล เจสซี่ กิระนา จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน คว้ารางวัล MISS RELIEF BY SIANGPURE, MISS YOU ARE GLAM, MISS MORE POWERFUL, BRAND AMBASSADOR ช็อปได้ทุกถิ่น ทั้งหมด 4 รางวัล และ วีนา-ปวีนา สิงห์ทักวาล จากจังหวัดภูเก็ต คว้ารางวัล MISS COMMERCE OF THE UNIVERSE ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนด้วยการเปิดตัวมงกุฎ “Light Of Glory” แสงแห่งความงามและพลังสร้างสรรค์เชิงบวก จาก Mouawad โดย แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างประกาศรางวัลพิเศษช่วงท้ายและถ่ายรูปร่วมกับผู้สนับสนุนการประกวด สาวงามผู้เข้าประกวดประมาณ 6-8 คนเกิดเป็นลมบนเวที ทีมงานต้องรีบอุ้มเข้าหลังเวทีเพื่อปฐมพยาบาลทันที บางคนมีสีหน้าซีดเซียวคล้ายอ่อนเพลีย ทีมงานต้องเข้าประคองพาลงจากเวที โดยมีตัวเต็ง แจสซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แม่ฮ่องสอน และเจนนี่ เจนนิเฟอร์ โจนส์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์สุราษฎร์ธานี รวมอยู่ด้วย ก่อนที่ทีมงานจะแจกยาดมให้นางงามบนเวทีแบ่งกันสูดดม และช่วยพัดให้ผู้เข้าประกวด ล่าสุดทั้งหมดปลอดภัยแล้ว ส่วนสาเหตุ คาดมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ จากที่ตรากตรำปฏิบัติภารกิจระหว่างการเก็บตัว และการซักซ้อมอย่างหนักก่อนขึ้นเวที ทั้งนี้ การประกวดรอบชุดประจำชาติ ‘National Custom’ จะมีขึ้นในค่ำวันที่ 19 ส.ค.นี้ ส่วนค่ำคืนแห่งจักรวาล รอบไฟนอลที่หลายคน รอคอย จะมีขึ้นในวันที่ 20 ส.ค. มาลุ้นกันว่าสาวงามคนไหนจะได้ครองมงกุฎ “Light of Glory” มงกุฎเพชรประดับด้วย Yellow Beryl ประจำตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2023