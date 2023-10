เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่ฮอลล์ 5-7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) และพันธมิตร ร่วมจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 12-23 ต.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 12.00 น. ประชาชนและนิสิต นักศึกษาจำนวนมากออกมาเลือกซื้อหนังสือในวันหยุด โดยทางด้านบูธหนังสือสำนักมติชน (J47) พบเหล่านักสืบค้นประวัติศาสตร์มากมาย รวมทั้งผู้ที่สนใจทางด้านวรรณคดี วรรณกรรม โดยใช้วันหยุดมาเลือกซื้อหนังสือให้กับตัวเองอ่าน พร้อมทั้งซื้อฝากญาติพี่น้องจำนวนมากและยังสามารถจัดส่งสินค้าได้ภายในงานมหกรรมหนังสือแห่งนี้อีกด้วย

โดยวันนี้ สรกล อดุลยานนท์ หรือ ‘หนุ่มเมืองจันท์’ มาพร้อมกับผลงานเขียนใหม่ล่าสุด “โลกนี้ไม่มีใครที่ไร้ค่า ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ลำดับที่ 35” มาร่วมแจกลายเซ็นให้กับผู้ที่มาซื้อหนังสือภายในบูธมติชน

นอกจากนี้ยังมี นำชัย ชีววิวรรธน์ เจ้าของผลงานแปลใหม่ล่าสุด “How to Prevent the Next Pandemic สู่โลกปลอดเชื้อ : คู่มือป้องกันการระบาดใหญ่ครั้งต่อไป” สันติ เล็กสุขุม กับผลงานเขียนใหม่ล่าสุด “โบราณกาลปัจจุบัน” และ ภาวิณี บุนนาค ผลงานเขียนใหม่ล่าสุด “สยามโมเดิร์นเกิร์ล”

โดยมีผู้ที่สนใจมาเลือกซื้อหนังสือที่บูธมติชน พร้อมขอลายเซ็นนักเขียนชื่อดังทั้ง 4 คน ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักตลอดทั้งวัน

สำหรับโปรโมชั่นในงานมหกรรมหนังสือแห่งนี้ ในบูธ “มติชน” จัดหนักหนังสือใหม่-หนังสือขายดีลด 15-20% พร้อมรับของ Premium สุดพิเศษ! เมื่อซื้อครบตาม Step อาทิ จับจองหนัง(สือ)ครบ 400.- รับ “เซ็ตคู่หูดูหนัง(สือ)”, จับจองหนัง(สือ)ครบ 800.- รับ “โททเท่เกินเทียมทน” ประจุของได้จนอิ่มไร้เทียมทาน, จับจองหนัง(สือ)ครบ 1,200.- รับ “หมวกแก๊ปเก๋ยูเรก้า” ลายคำยอดฮิต, จับจองหนัง(สือ)ครบ 2,000.- รับ “เสื้อยืดเผ็ดมันส์” อย่างมติชน (ด)รามา, จับจองหนัง(สือ)ครบ 3,500.- รับ “กระเป๋าเป้แทนใจ” นอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.matichonbook.com