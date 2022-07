เปิดโหมดความฟินกับเรื่องราวความรักของสาวรุ่นพี่กับหนุ่มรุ่นน้อง ในออริจินอลซีรีส์จีนสุดโรแมนติก รักนะครับพี่สาวคนสวย (Love the Way You Are)

การร่วมงานของนางเอกตัวท็อป แองเจล่าเบบี้ ในบท อิ่นอี้เข่อ สาวทำงานวัย 35 ปี และหนุ่มฮอต ไลควานลิน อดีตสมาชิกวง Wanna One กับบท สวีกวงซี หนุ่มที่หลงรักพี่สาวข้างบ้านที่อายุห่างกัน 7 ปี

พวกเขาต้องพบกับความท้าทายมากมาย และทำให้เข้าใจว่าความรักจริงๆ แล้ว ไม่ใช่การเสียสละ แต่มันคือความเคารพ การให้เกียรติ เพื่อให้ทั้งคู่กลายเป็นคนที่ดียิ่งขึ้น

สาวสวย แองเจล่าเบบี้ พูดคุยถึงการทำงานในซีรีส์เรื่องนี้ให้ฟัง

สำหรับคุณ ความรักควรจะเป็นอย่างไร? “ความรักสำหรับฉัน อย่างแรกเลยคือต้องรู้สึกปลอดภัยทั้งสองฝ่าย เราต้องสามารถทำอะไรก็ได้ที่อยากทำ โดยไม่ต้องกังวลซึ่งกันและกัน ต้องเชื่อใจกัน โดยไม่ระแวงสงสัย คนสองคนสามารถอยู่ด้วยกันได้บนคลื่นความถี่เดียวกัน มีความสนใจที่คล้ายกัน ทัศนคติต่อชีวิตที่เหมือนกัน ยึดถือ คุณค่าเดียวกัน เราสามารถจับมือกันก้าวไปข้างหน้าในแบบที่ดีกว่า”

คุณตัดสินใจเลือกรับบทอย่างไร? หลังจากเลือกแล้ว มีกระบวนการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อที่จะเข้าถึงจิตใจของตัวละครนั้น “เวลาเลือกบท ฉันจะท้าทายตัวเองด้วยการเลือกรับบทที่ยังไม่เคยแสดงมาก่อน โดยดูความเหมาะสมของตัวละคร และสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ ก่อนถ่ายทำ ฉันจะใช้เวลาในการศึกษาบท สวมวิญญาณตัวละคร คิดถึงประสบการณ์ที่ตัวละครพบเจอและจุดเริ่มต้นของแต่ละประเด็นในเรื่อง”

มองตัวละคร อิ่นอี้เข่อ อย่างไร? ทำไมถึงตีความให้ตัวละครออกมาเป็นแบบนี้? “ฉันคิดว่าตัวละครนี้อ่อนโยนและขบถ ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว เธอต้องการดูแลทุกอย่าง แต่เมื่อปักใจกับอะไรแล้ว เธอจะไม่ลังเลที่จะยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเลือกแม้ว่าพ่อจะไม่เห็นด้วย ฉันคิดว่าบุคลิกของตัวละครนี้มาจากการเลี้ยงดู พ่อเลี้ยงเธอมาและเธอมีน้องชายที่ต้องดูแล เธอจึงต้องรับผิดชอบครอบครัวตั้งแต่ เด็ก นั่นทำให้เธอเป็นคนที่ภายนอกอ่อนโยน แต่ภายในนั้นแข็งแกร่ง”

คิดว่า อิ่นอี้เข่อ ต่างจากบทบาทที่เคยได้รับอย่างไร? “อิ่นอี้เข่อ เป็นตัวแทนของแรงงานในชีวิตจริงที่ต้องเผชิญความยากลำบากต่างๆ ในที่ทำงาน ไม่ว่าจะถูกหัวหน้างานกดขี่ หรือถูกคุกคามทางเพศ ฉันหวังว่าการลุกขึ้นสู้ของ อิ่นอี้เข่อ ในเรื่องนี้จะทำให้ผู้ชมมีความกล้าหาญมากขึ้น”

มองว่าตัวเองมีส่วนเหมือนและส่วนต่างจาก อิ่นอี้เข่อ อย่างไร? “ฉันกับ อิ่นอี้เข่อ เป็นคนมองโลกในแง่ดี สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ และไม่จมอยู่กับความรู้สึกแง่ลบ ส่วนความแตกต่างคือตอนแรก อิ่นอี้เข่อ จะไม่ค่อยกล้าแสดงออก และยอมตามคำขอที่ไม่ค่อยเข้าท่าของพ่อและคนรัก แต่ฉันอาจจะกล้าปฏิเสธมากกว่าถ้าฉันรู้สึก ไม่พอใจ”

มีอะไรตลกๆ ระหว่างถ่ายทำเรื่องนี้เล่าให้ฟังไหม? “ตอนที่เราถ่ายฉากที่กวงซีพูดในสวน เรานั่งกันบนชิงช้า แต่ทันทีที่นั่ง ชิงช้ามันยวบลงมาเพราะเรา 2 คน หนักมาก จนเสาสะเทือน ฉันช็อกมากๆ ส่วนเอ็ดเวิร์ด (ไลควานลิน) ก็ขำหนักมากเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะหนักขนาดนั้น หลังจากนั้นเราก็ไปเล่นไม้กระดกกัน มันเหมือนได้ย้อนไปใน วัยเด็กซีนนี้ตลกและสนุกมาก”

คุณมีความประทับใจในการร่วมงานกับ ไลควานลิน อย่างไรบ้าง? “เอ็ดเวิร์ดเป็นนักแสดงที่ทุ่มเทและมีความรับผิดชอบ เขาไม่กลัวความยากลำบาก ตอนที่อ่านบทด้วยกัน เขามักจะมีไอเดียที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์มานำเสนอ เอ็ดเวิร์ดเป็นคนที่สดใส รอยยิ้มของเขาทำให้คุณยิ้มตาม เขาเป็นนักแสดงที่มีออร่าเมื่ออยู่บนเวที”

คำชมไหนจากแฟนๆ ที่ตลกที่สุดตั้งแต่ ซีรีส์ออกฉาย? “มีอยู่ตอนนึงที่ อิ่นอี้เข่อ ออกกำลังกายในสวนแล้วเจอผู้หญิงหุ่นดีคนนึงและเกิดอาการอยากเอาชนะ ตอนนี้มี คอมเมนต์นึงโผล่ขึ้นมาบอกว่า ‘ความอยากเอาชนะของอิ่นอี้เข่อนี่มันคือแองเจล่าเบบี้ชัดๆ’ ฉันไปเล่าให้ทีมงานฟัง พวกเขาก็เปรียบเทียบกันและบอกว่าคล้ายกันจริงๆ”

คุณคิดว่าช่องว่างระหว่างวัยของคู่รักสำคัญไหม และทำไม? “ฉันคิดว่าอายุไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคือคู่รักเข้ากันได้ดีหรือเปล่า และยึดถือคุณค่าเดียวกันไหม ชีวิตต้องการบทกวีและความฝัน แต่ก็ต้องมีสิ่งละอันพันละน้อยในชีวิตประจำวันด้วย ชีวิตเรายาวนะ อายุไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอก”

คุณคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้ให้กำลังใจคนที่กำลังมีความรักอย่างไรบ้าง? “จงเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนไปรักคนอื่น การตกหลุมรักไม่ใช่แค่การให้ความรักหรือการได้รับความรัก แต่คือการเดินทางและการร่วมมือกันเพื่อกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิม”

ดูซีรีส์ รักนะครับพี่สาวคนสวย (Love the Way You Are) ซับไทยบนแอพพลิเคชั่น iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ www. iQ.com ได้แล้ววันนี้