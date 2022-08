ศิลปินวง SUPER JUNIOR ตอกย้ำศักยภาพตำนานเค-ป๊อป กับคอนเสิร์ต SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD in BANGKOK เมื่อปลายเดือนก่อน ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ที่จัดขึ้นโดยบริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด ถือเป็นการกลับมาในรอบเกือบ 3 ปี และขึ้นแท่นเป็นศิลปินเกาหลีวงแรกที่จัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 9

SUPER JUNIOR ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางทะเลสีน้ำเงินจากแท่งไฟ และเสียงเชียร์กระหึ่มของแฟนๆ พร้อมจุดพลังความร้อนแรง เปิดฉากคอนเสิร์ตด้วยเพลงแรก Burn the Floor ที่เพิ่มลูกเล่นด้วยการใช้ดวงไฟประกอบการเต้น ต่อด้วยการแสดงความยิ่งใหญ่ระดับตำนานในเพลง The Crown, SUPER และ Mr. Simple ก่อนพวกเขาจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในมาดหนุ่มชุดดำสุดเซ็กซี่ ในเพลงใหม่ที่ถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกในคอนเสิร์ต อย่าง Ticky Tocky, Paradox, Mystery จากนั้นจึงทักทายแฟนๆ อย่างเป็นทางการ

ในคอนเสิร์ตนี้ ไฮไลต์สำคัญคือการโชว์เพลงใหม่ของ SUPER JUNIOR จากอัลบั้มเต็มชุดที่ 11 Vol.1 The Road : Keep on Going ทั้งเพลงเปิดตัว Mango และเพลงอื่นๆ อย่าง Don’t Wait, My Wish, Everyday อีกทั้งยังนำเพลงฮิตอย่าง Black Suit, SORRY, SORRY และ Bonamana มาปรับแต่งใหม่เป็นเวอร์ชั่นที่มีจังหวะเร้าใจกว่าเดิม

ส่วนเพลง SPY, Rokuko, MAMACITA ได้ถูกนำมาทำเป็นเวอร์ชั่นออร์เคสตร้า ซึ่งพวกเขาได้แปลงโฉมเป็นนักดนตรีคลาสสิก โชว์เสียงร้องประสานกันลงตัว

อีกทั้งสมาชิกแต่ละคนยังแสดงผลงานเดี่ยวตัวเอง ทั้งเพลง Lost Heart ของ YESUNG, Blue Moon และ California Love ของ DONGHAE, be ของ EUNHYUK, At Gwanghwamun เวอร์ชั่นกีต้าร์ไฟฟ้าของ KYUHYUN และ Dreams Come True ของ RYEOWOOK ที่เขายังทำเซอร์ไพรส์ร้องเพลงภาษาไทย “ถ้าฉันเป็นเขา” ของวง Indigo เรียกความฮือฮาจากผู้ชมถล่มทลาย

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงแบบยูนิตอย่าง SUPER JUNIOR-K.R.Y. ในเพลง I Can’t, SUPER JUNIOR-D&E ในเพลง B.A.D และ Danger รวมถึงยูนิตพิเศษของ LEETEUK, SHINDONG และ SIWON ในเพลงใหม่ Latte ที่ LEETEUK มีส่วนร่วมในการแต่ง

ปิดฉากคอนเสิร์ตพร้อมความประทับใจเต็มอิ่ม ด้วยบทเพลงทั้งสิ้น 27 เพลง ระยะเวลาการแสดงกว่า 3 ชั่วโมง 30 นาที โดย SUPER JUNIOR ให้คำมั่นว่าจะสร้างสรรค์ผลงานมีคุณภาพต่อไป