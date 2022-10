ครั้งแรกที่ Hayd (เฮด์) ศิลปินอินดี้ป๊อปจากอเมริกาเจ้าของเพลงฮิตไวรัล Head In The Clouds เดินทางมาเปิด Showcase Acoustic สุดอบอุ่นในไทย ให้แฟนเพลงได้สัมผัส และเสพงาน Art Installation ผ่านธีม Head In The Clouds พร้อมเชิญศิลปินร่วมค่ายอย่าง SAMMii ที่ขนเพลงเพราะ 5 เพลง Lilly, ทานตะวัน, ปราสาทวังวน, Why Say Why ปิดท้ายด้วยเพลง กลับดาว มาร้องในเวอร์ชั่นอะคูสติก

ต่อด้วยหนุ่ม Max Jenmana ที่เตรียมเพลย์ลิสต์มาแบบอัดแน่น ได้แก่ เพลงฮิต ไวน์ (Wine), ถ้าพระอาทิตย์, วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า, วันนี้ฉันอยากไปทะเล ปิดท้ายด้วยเพลงสากลเบาๆ ชวนเคลิ้มอย่างเพลง Demon ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ศิลปินหนุ่มตาหวานอย่าง Hayd ได้ขึ้นมาร้องมาเล่นให้แฟนๆ ได้ฟิน

ภายในงานยังมี ‘เอิ๊ต’ ภัทรวี ศรีสันติสุข ศิลปินสาวจากค่าย Muzik Move มาร่วมชมภายใต้บรรยากาศอบอุ่น รายล้อมไปด้วยความอาร์ตที่ถูกตกแต่งด้วยก้อนเมฆ และต้นไม้เล็กๆ ขนาดจำลอง ที่เมื่อเดินเข้ามา จะรู้สึกอบอุ่นใจ เหมือนเพลงที่ Hayd ได้เล่นให้ทุกคนฟังผ่านกีตาร์โซโล่ อาทิ เพลง Don’t Go Don’t Leave, Airplane Mode, Blindsided เพลงที่ Hayd แต่งให้คุณแม่ และยังไม่ได้ปล่อยที่ไหนมาก่อน, UKE song ที่ชวนให้แฟนๆ ร่วมส่งเสียงร้องไปพร้อมกันอย่างสนุกสนาน และได้สลับมู้ด แอนด์ โทน มาเล่นเปียโนโซโล่ในเพลง Closure, Changes

ปิดท้ายด้วยเพลงฮิต Head In The Clouds ความพิเศษยังไม่หมดเจ้าตัวได้ชวนแฟนๆ ถ่ายรูปร่วมกัน พร้อมกล่าวขอบคุณที่ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้ และบอกว่าจะกลับมาไทยอีกครั้งในปีหน้า