หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ครบทุกรส สดทุกเรื่อง ฉบับนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 22 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2565 แรม 12 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล…

ฝนห่างหนาวใกล้ ชิมลางกันไปแล้วกับ หนาวแรก ของปี ประเมินกันว่าปีนี้ จะเย็นหนักและนาน…

ที่ร้อนตลอดกาลคือ การเมืองไทย ถึงขั้นลงไม้ลงมือ ลงขันคนละบาทสองบาท จนกลายเป็น ทรัพย์กองโต ของ ลุงนักตบ ยืนยันถึงสมานฉันท์ของ ความเก็บกด ของมวลชนคนไทย…

ใครจะเชื่อว่า แค่พูดคนเดียว ของ อุดม แต้พานิช จะ ฮิตติดชาร์ต กว่า ภาพยนตร์ทุกๆ เรื่อง รวดเร็วยาวนาน มันคือ ใบเสร็จ แห่งความรู้สึก ที่ยากจะปฏิเสธของมวลชนคนไทย…

ฝั่งตรงกันข้ามกับ พรรคเพื่อไทย จะโจนเข้าสู่สนามเลือกตั้ง ในบรรยากาศที่เกื้อหนุน ฝ่ายค้าน สำหรับ พรรคภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์ แบบไหนอย่างไร ข่าววงในยังยืนยัน หลัง งานประชุมระดับโลก ในไทย ยุบสภา เลือกตั้งใหญ่ จะเป็นจริง…

ข่าวว่า จะเป็น แม่ทัพ ให้ เพื่อไทย ใน สมรภูมิอีสาน ทั้งตอนบนยันใต้ ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง ดวลกับ เนวิน ชิดชอบ ครูใหญ่ ภูมิใจไทย เจ้าถิ่น…

เอาไปอีกข่าว ที่ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็น นายกรัฐมนตรี จนครบ 2 ปีที่เหลือ ไม่น่าจะใช่ หนทางสบายคือวางมือ…

ใครผ่านไปแวะหา คนแดนไกลดูไบ ยังได้รับคำยืนยัน เรื่องจะ กลับบ้าน-กลับไทย ไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าของ โทนี่ วู้ดซัม จะเป็นจริง…

ไม่คุย แต่ทำค่ายป่ารอยต่อ เดินหน้าเต็มตัวให้ พลังประชารัฐ ยังเป็น พรรคใหญ่ ในสมัยเลือกตั้งข้างหน้า และในตะกร้า นายกฯ คือ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่มีใครอื่น…

ถามไถ่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กับ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จะร่วมพรรคสร้างพวกกันได้หรือ ถ้าคนหนึ่งเป็น ประธาน คนหนึ่งเป็น หัวหน้า ก็เป็นไปได้ แต่หากจะให้ฟันธง คงเกิดขึ้นยาก…

ออกมาปฏิเสธ เรื่อง ยิงกราดฆ่าหมู่ ที่เมืองโคราชปี 2563 ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง กู้เงินสร้างบ้าน ของทหารบก แล้วปี 64 ที่สั่งระงับเรื่อง เงินกู้สวัสดิการ มาจากเหตุอะไร…

ใกล้ ประชุมเอเปค อีกไม่กี่วัน ยังไร้ข่าว ผู้นำระดับโลก จะเข้าประชุมในไทย แต่ โจ ไบเดน อินทรีใหญ่ มาไม่ได้ติดแต่งงานหลาน มันหยาบคายแบบสุภาพ ไม่ออกเสียงประณาม รัสเซีย ถ้า วลาดิเมียร์ ปูติน ติดธุระมาไม่ได้ ที่ลงทุนหวังเอาใจหมีใหญ่ คงเสียเปล่า ท่านดอน เสนาบดีบัวแก้ว…

หลากหลายหนังสือน่าอ่าน งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ว เปิดอันดับ หนังสือขายดี 5 เล่ม แรก สำนักพิมพ์มติชน อันดับ 1 รสไทย(ไม่)แท้ : ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม อันดับ 2 รัฐสยดสยอง อันดับ 3 เทพเจ้าจีนในกรุงเทพฯ อันดับ 4 Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่ และอันดับ 5 ย้อนรอยโฮ่ง ตามรอยเหมียว (A History of Civilization with Cats and Dogs) พบกันที่ บูธมติชน i48 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ชั้น LG ฮอลล์ 5-7)….

