หลังประสบความสำเร็จจากอัลบั้มเต็มภาษาอังกฤษ “Glitter and Smoke” ในปี 2020 วันนี้ ‘วี’ วิโอเลต วอเทียร์ ศิลปินค่ายยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) กลับมาอีกครั้ง ด้วยการปล่อยอัลบั้มเพลงไทยครั้งแรกกับอัลบั้ม “Your Girl” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Be Your Own Girl To Yourself” ในงานเปิดตัวอัลบั้มภายใต้ชื่อ “LET V BE YOUR GIRL ALBUM LAUNCH PARTY” ที่ Lido Connect เมื่อค่ำคืนก่อน

ความพิเศษของงาน แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ Exclusive Listening Party ในช่วงบ่าย ที่เปิดให้แฟนเพลงและสื่อมวลชนร่วมฟังเพลงจากอัลบั้ม “Your Girl” ก่อนใคร โดยนักร้องสาวมาในลุกส์ชุดนอนสุดคิวต์ตามปกอัลบั้ม พร้อมเบื้องหลังฉากเวทีห้องนอนแสนหวานที่ตั้งใจชวนทุกคนเข้ามาค้นหาความหมายจากทั้ง 10 เพลงในอัลบั้ม ผ่านหลากหลายอารมณ์และแง่มุมการเป็นผู้หญิงที่ทั้งแอบรัก, คลั่งรัก, กลัวสูญเสียความรัก หรือแม้แต่การค้นพบว่า ความรักที่ดีที่สุดคือการรักตัวเอง เจ้าตัวเล่าทุกโมเมนต์ด้วยความอิน สนุกสนาน น่ารัก น่าหยิก หลังจบช่วงนี้ก็ได้ชวน Real Fan ขึ้นมาเล่นกิจกรรมและร้องเพลงสดๆ

ช่วงพักเบรก สาววีได้มาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงอัลบั้ม Your Girl ว่า “อัลบั้มนี้พูดถึงการรักตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น อยากสื่อสารเมสเสจไปว่าให้ทุกคนรู้สึกดีกับ ตัวเอง อย่าเอาตัวเองไปวัดกับไม้บรรทัด ของใคร วัดที่ความพอใจของตัวเราเอง ซึ่งแต่ละเพลงสตอรี่มาจากตัววีล้วนๆ รู้สึกว่า การแต่งจากตัวเองมันง่ายและเป็นความ คิดเห็นของเราเอง คิดว่าหลายคนน่าจะมีประสบการณ์ร่วมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเรื่องอกหัก การออกมาจากความสัมพันธ์ แฟนเก่านิสัย ไม่ดี หรือการได้มาเจอสิ่งดีๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเพื่อนหรือครอบครัวค่ะ”

นักร้องสาวกล่าวอีกว่า “วันนี้อัลบั้มออกมาทั้ง 10 เพลง กว่าจะสำเร็จเป็นอัลบั้มใช้เวลาเกือบ 2 ปีเต็ม ภูมิใจมากเพราะเป็นอัลบั้มเพลงไทยครั้งแรก อยากให้ทุกคนลองฟัง คิดว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจคนได้เยอะ ขอฝากอัลบั้ม Your Girl ด้วยค่ะ ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม รวมถึงฝากเอ็มวีเพลงล่าสุด ระวังเสียใจ ด้วยนะคะ”

ต่อข้อถามของสื่อถึงเรื่องที่ก่อนหน้านี้โพสต์บ่นว่าเหนื่อย วิโอเลตแจงว่า “วันนี้หายเหนื่อยแล้ว ชื่นใจสุดๆ คุ้มเหนื่อยมาก จริงๆ ไม่มีอะไร รู้สึกเหนื่อยเพราะเหนื่อยสวย (หัวเราะ) น่า หมั่นไส้มั้ย แค่รู้สึกว่าจากทุกอย่างที่เราต้องทำมันเหนื่อยมากเลย แล้วทำไมเรายังจะต้องมาสวยอีก ต้องมานั่งแต่งหน้า บางทีก็คิดว่าคนเราไม่จำเป็นต้องพยายามเป็นไปตามความคาดหวังของคนอื่นตลอดเวลา เลยบ่นว่าฉันไม่อยากสวยตลอดเวลาขนาดนั้น ที่บ่นไปไม่ได้เป็นฟีลเบื่องานอะไรเลยค่ะ แค่อย่ามาคาดหวังให้ฉันดูดีตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ จริงๆ เคยคิดอยากลองขึ้นคอนเสิร์ตหน้าสดเหมือนกันเพราะขี้เกียจแต่ง แต่ก็ใจไม่ถึงค่ะ (หัวเราะ) สุดท้าย ก็ยังอยากสวยอยู่”

ส่วนความรักกับ ‘เก้า จิรายุ’ วีกล่าวว่า “คิดว่าไปได้สวยที่สุดเท่าที่เคยเจอมา เหมือนเพลงของวี ‘ตั้งแต่มีเธอ ฉันมี ความสุข’ กล้าพูดว่าตั้งแต่มีความรักมา ครั้งนี้มีความสุขที่สุด เพราะไม่เคยคบใครนานขนาดนี้มาก่อน แล้วรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ได้ยากขนาดนั้น ความรักมันง่ายมากๆ เลยเป็นความรู้สึกที่ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองความรักที่ดี ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหน แต่อย่างน้อยวันนี้มันก็ดีมากๆ แล้วค่ะ”

“วีว่าที่เราคบกันได้นาน ส่วนหนึ่งน่าจะเพราะเป็นเพื่อนกัน มันเหมือนมีเซนส์ของความแบบเพื่อนกันคุยกันเข้าใจกัน ถ้ามีอะไรที่เห็นไม่ตรงกันก็คุยกันมากกว่า คุยกันด้วยเหตุผล บางอย่างมีอารมณ์แต่ก็ให้เขายอมๆ เราหน่อย (หัวเราะ)”

พอถูกแย็บว่าบอกรักเก้าออกสื่อได้ไหม วิโอเลตยิ้มเขิน “ใจเย็น จริงๆ ก็พูดไปแล้วนะ วันเกิดก็เขียนว่าเลิฟยู ภาษาความรักของวีคือการแสดงออกและการพูด เพราะฉะนั้นคนรอบตัววีไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับ เก้าเอง เพื่อนวี หรือครอบครัว วีจะพูดตลอดลอยๆ ขึ้นมาว่า รักจัง จุ๊บๆ คือวีพูดเรื่อยๆ อยู่แล้วค่ะ” นักร้องสาวกล่าว

จบการสัมภาษณ์ ก็ต่อด้วยช่วงไคลแมกซ์กับมินิคอนเสิร์ตของนักร้องสาวที่มาในลุกส์เซ็กซี่เล็กๆ เสื้อสีดำและกระโปรงสีชมพูสดใส เปิดตัวด้วยเพลง “กักตัว (Quarantine)” พร้อมโชว์จากเพลงในอัลบั้มใหม่เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ไม่อยากคุย (Taxi), เต้นรำกับปัจจุบัน, จินตนาการ (Imagine), โลกร้าย (Sick) เพลงที่ได้ร่วมงานกับ Patrickananda

พักเบรกอารมณ์ผู้หญิง ด้วยการเปิดฟลอร์ด้วยเพลงสากลที่ทำให้เธอโด่งดังชั่วข้ามคืนอย่างเพลง “Smoke” พร้อมวาดลีลาเลื้อยตัว ต่อด้วยเพลง “I’d Do It Again” อีกหนึ่งเพลงสากลที่เจ้าตัวบอกว่าแต่งมาจากประสบการณ์ความรักสมัยวัยรุ่น

แลนด์มาร์กความสนุกและความสุขยังดำเนินต่อเนื่อง เมื่อนักร้องสาวโชว์ต่อด้วยเพลงจากอัลบั้ม Your Girl ได้แก่ ยื้อเพื่อ (Be Honest), อย่าใจร้ายกับ ตัวเอง (It’s Okay), ระวังเสียใจ (Warning) เพลงใหม่ที่เปิด MV ให้ชมพร้อมกัน ตามด้วยเพลง “This is our life” ที่ชวนเพื่อนศิลปินคนสนิทอย่าง ‘ส้ม มารี’ ร่วมแจม จนมาถึงเพลง “Toxic” เพลงที่บอกเล่าความสัมพันธ์แย่ๆ เป็นพิษร้ายต่อความรู้สึกตามชื่อเพลง

ความสนุกเต็มอิ่มกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง ยังไม่จบลงง่ายๆ เมื่อวิโอเลตเซอร์ไพรส์ร้องเพลง “ถ้าเธอ” เพลงประกอบภาพยนตร์ “One For The Road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ” ก่อนปิดโชว์แบบสวยๆ กับเพลง “ตั้งแต่มีเธอ ฉันมีความสุข (This Time)” พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนเพลงและสื่อมวลชนทั้งน้ำตาที่คอยซัพพอร์ตและติดตามผลงานของเธอมา โดยตลอด

