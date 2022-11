นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Sustainable Thailand 2022 : Moving from Ambition to Action towards a Greener Finandial System ว่า ที่ผ่านมาไทยขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนมาค่อนข้างมาก เรียกได้ว่ามีความก้าวหน้ากว่าหลายประเทศ ซึ่งเป็นจุดที่ต้องการเงินลงทุนและต้องคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ตั้งแต่ปี 2563 กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน วงเงินประมาณ 3 หมื่นล้านบาท โดยประมาณ 20% ใช้ลงทุนก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม อีก 80% เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 ถือเป็นการกู้เงินเข้ามาใช้ในโครงการเพื่อสังคม และหลังจากนั้นก็มีการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนออกมาเรื่อยๆ โดยมียอดคงค้างราว 2 แสนล้านบาท”

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังมีเครื่องมือทางภาษีเพื่อจูงใจให้ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น นโยบายภาษีในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดการใช้น้ำมันจากฟอสซิล