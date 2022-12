แอสปายอ่อนนุชสเตชั่น คอนโดใกล้รถไฟฟ้าราคาเอื้อมถึง

ชมโครงการ

บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนกับ บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท เรสซิเดนซ์ จำกัด ในเครือมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวโครงการแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น มูลค่าโครงการ 2,700 ล้านบาท โดยเป็นการพลิกโฉมคอนโดมิเนียมแบรนด์แอสปายครั้งสำคัญของการพัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์ “เอ็กซ์คลูซีฟ แอสปาย” เป็นครั้งแรก

โครงการตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 2-3-79.5 ไร่ ทำเลติดถนนสุขุมวิท 50 ระยะ 200 เมตร ถึงสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช โครงการออกแบบให้มี 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคารพักอาศัย สูง 37 ชั้น 1 อาคาร โดยมีห้องชุดพักอาศัยรวม 696 ยูนิต

และอีกอาคารสูง 8 ชั้น สำหรับเป็นอาคารจอดรถ ซึ่งเป็นโครงการแรกของ แอสไปร์ ที่มีพื้นที่จอดรถอัตโนมัติ กับแบบจอดรถปกติสัดส่วนประมาณ 40% ของจำนวนห้องทั้งหมด

โดยในส่วนของอาคารพักอาศัยเริ่มตั้งแต่ชั้น 2-35 ที่มีการดีไซน์ห้องพิเศษสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ ด้วยการขยายสเปซฟังก์ชันภายในที่มากกว่า รองรับชีวิตวิถีใหม่ที่มีความยืดหยุ่น แต่ยังคงความลงตัวและเป็นสัดส่วน พร้อมออกแบบให้ทุกยูนิต เป็นครัวปิด และมีสเปซเก็บของที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบโจทย์คนทำงานยุคใหม่ย่านสุขุมวิท-อ่อนนุช โดยเฉพาะ

ส่วนรูปแบบห้องเริ่มกันที่แบบ 1 ห้องนอน ที่มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 27 ตร.ม. 30.50 ตร.ม. และ 32 ตร.ม. ถัดมาเป็นแบบ 1 ห้องนอนพลัส ขนาด 35 ตร.ม. และห้องชุดแบบ 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาด 53 ตร.ม.

พื้นที่ส่วนกลางต้องไว้ใจเอพี โดยโครงการนี้ได้เพิ่มสีสันและความครีเอทีฟ สามารถรองรับการพักผ่อนและการทำงานรูปแบบใหม่ ด้วยพื้นที่จัดเต็ม 5 ชั้น พื้นที่รวมกว่า 4,700 ตร.ม. เริ่มจากสวนพักผ่อนรอบอาคารบริเวณชั้นล่าง โถงล็อบบี้ และ Triple Rooftop Facilities เชื่อมต่อตั้งแต่ชั้น 36-37 – Rooftop เปิดรับวิวโค้งน้ำบางกระเจ้า และวิวเมืองฝั่งถนนสุขุมวิทแบบ 180 องศา

ที่มาพร้อม The Breathing Hub พื้นที่ สีเขียวแนวตั้งแบบเอาต์ดอร์ พร้อมดีไซน์สเปซนั่งพักผ่อนหรือทำงาน The Productive Hub ดีไซน์รองรับการใช้งานทั้งการทำงานที่มีความเป็นส่วนตัวและการทำงานกลุ่ม กับห้องประชุมที่จองได้แบบ 24 ช.ม.

พร้อม The Workout Hub สเปซออกกำลังกายลอยฟ้าที่มีทั้ง The Aqua สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือพร้อมระบบ Jacuzzi และ The Gym ฟิตเนส 24 ช.ม. และ The Deck Garden สวนสีเขียวลอยฟ้าขนาดใหญ่ Rooftop Garden บนอาคารจอดรถ อีกหนึ่งโซนพักผ่อนท่ามกลางสวนสีเขียว

มาดูในแง่ศักยภาพของทำเลอ่อนนุช ถือเป็นโซนสุขุมวิทตอนกลางที่ได้รับความนิยมในการอยู่อาศัย และการซื้อเพื่อลงทุนอีก โซนหนึ่ง เนื่องจากเป็นย่านที่ขยับออกจากสุขุมวิทตอนต้น แต่ยังคงเดินทางเข้า-ออกเมืองได้สะดวก ด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวสุขุมวิท หรือถนนเส้นหลักสุขุมวิทเองที่สามารถเชื่อมต่อได้หลายเส้นทาง ในขณะที่ราคายังเอื้อมถึงสำหรับกลุ่มเป้าหมายรายได้ระดับปานกลาง

แวดล้อมโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง โลตัส อ่อนนุช, เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซา และบิ๊กซี อ่อนนุช เป็นต้น

สถานศึกษาก็หลากหลาย ตั้งแต่โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส, บางกอกเพรพ และ เซนต์ แอนดรูว์ เป็นต้น รวมถึงโรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ก็ไม่ไกลมาก อีกทั้งยังมี โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และโรงพยาบาลเทพธารินทร์ด้วย

ส่วนงานก่อสร้างโครงการจะเริ่มในไตรมาส 4 นี้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2568

ราคาขายเริ่มต้น 129,000 บาท/ตร.ม. ราคาต่อยูนิตเริ่มที่ 3.59 ล้านบาท เปิดให้จองและชมห้องตัวอย่างดีไซน์ใหม่แล้ว

วิภา สุนันท์สถาพร