หนุ่มสาวเมืองร้อนชื้นต้องเผชิญสารพัดปัจจัยที่ทำให้ผิวบอบบาง แพ้ง่าย ทั้งแสงแดด ความชื้น ฝุ่นควัน และมลภาวะ ทำให้เกิดปัญหาผิวต่างๆ ตามมา คิวท์เพรส (Cute Press) แบรนด์เครื่องสำอางไทยที่ได้รับการยอมรับมายาวนานเกือบ 50 ปี แนะนำสกินแคร์น้องใหม่ล่าสุด ‘CI-LAB SENSITIV’ (ซี-แล็บ เซนซิทีฟ) ครั้งแรกของสกินแคร์เซฟผิวบอบบาง แพ้ง่าย ที่คิดค้นเพื่อคนในเมืองที่มีอากาศร้อนชื้นโดยเฉพาะ อ่อนโยนขั้นสุด ไม่มีสารก่อให้เกิดการระคายเคือง

ผลิตภัณฑ์เซฟผิวหน้า ด้วยนวัตกรรม SUB-MICRON BARRIER RESCUE COMPLEX เอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ ผสาน 4 พลังสารบำรุงผิว Ceramide, Phytospinggosine, Aloe Vera และ D-Panthenol

อนุภาคเล็กพิเศษขนาดซับไมครอน ซึมลึกถึงชั้นเซลล์ผิว เติมและล็อกความชุ่มชื่น ประกอบด้วย Moisture Repair First Serum เซรั่มบำรุงเข้มข้น ขั้นตอนแรกของการเตรียมผิวพร้อมรับการบำรุง เนื้อเซรั่ม เข้มข้น แตกตัวเมื่อเกลี่ยลงบนผิว ปลอบประโลมผิวทันทีที่ใช้ ขนาด 50 ม.ล. ราคา 890 บาท Moisture Repair Barrier Cream ครีมเสริมปราการผิวหน้า เติมและล็อกความชุ่มชื่นนาน 24 ชั่วโมง ให้ผิวกลับมาเรียบเนียนขึ้น มีสูตรสำหรับผิวแห้ง-แห้งมาก และสูตรสำหรับผิวธรรมดา-ผิวมัน ขนาด 50 กรัม ราคา 690 บาท

ผลิตภัณฑ์เซฟผิวกาย ช่วยบำรุงผิวกายได้เต็มประสิทธิภาพเสมือนผิวหน้า ให้ผิวกายชุ่มชื่นล้ำลึก ประกอบด้วย โลชั่น ขนาด 490 ม.ล. ราคา 390 บาท และขนาด 75 ม.ล. ราคา 150 บาท ครีม สำหรับผิวแห้ง-แห้งมาก ขนาด 100 ม.ล. ราคา 290 บาท ครีมอาบน้ำ ไม่ทำให้ผิวตึง เหมาะกับทุกสภาพผิว ขนาด 490 ม.ล. ราคา 390 บาท

ผลิตภัณฑ์เซฟผิวจากแสงแดด CI-LAB SENSITIV Ultra Mild Tone Up Sunscreen SPF 50+ PA++++ อ่อนโยนขั้นสุด ไม่ทำให้ผิวดูวอกหรือเทา คุมมัน 12 ชั่วโมง กันน้ำและกันเหงื่อ และป้องกันไม่ให้ค่า SPF ลดลงแม้อยู่ในน้ำ ขนาด 30 กรัม ราคา 590 บาท

ผลิตภัณฑ์เซฟจุดซ่อนเร้น CI-LAB SENSITIV Natural Probiotic Feminine Wash มีให้เลือก 3 สูตร ได้แก่ Daily Mild สูตรอ่อนโยนใช้ได้ทุกวัน Daily Fresh สูตรสดชื่นตลอดวัน และ Active Lifestyle สูตรเพิ่มความมั่นใจ เมื่อต้องออกกำลังกาย หรือแม้เป็นวันนั้นของเดือน ขนาด 150 ม.ล. ราคา 170 บาท

Cute Press CI-LAB SENSITIV ช็อปได้ที่ Cute Press Shop ทั่วประเทศ ร้านตัวแทนจำหน่าย Watsons, EVEANDBOY, BEAUTRIUM รวมถึงช็อปออนไลน์ผ่าน www.cutepress.com, Cute Press Facebook Official, IG Official, Line Official, Line My Shop, Shopee, Lazada, Konvy และแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ Grab Mart, Line Man Mart, Panda Shops