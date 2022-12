หนุ่มนักร้องดัง เดอะ วีกเอนด์ เจ้าของ 4 รางวัลแกรมมี่ ปล่อยเพลง Nothing is Lost (You Give Me Strength) เพลงประกอบภาพยนตร์แห่งปีที่ทั่วโลกรอคอย AVATAR: THE WAY OF WATER ที่เขาเขียนเนื้อร้อง และขับร้องด้วยตนเอง โดยสามารถฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่ง

นอกจากนี้อัลบั้มประกอบภาพยนตร์ดังกล่าว ยังได้นัก แต่งเพลงรางวัลแกรมมี่ ไซมอน แฟรงเกลน ที่แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ในภาคแรก มาร่วมสร้างตำนานบทใหม่ทั้ง 22 เพลง โดย AVATAR: THE WAY OF WATER (Original Score) จะถูกปล่อยในวันอังคารที่ 20 ธันวาคมนี้ ซึ่งจะรวมเพลง score ประกอบภาพยนตร์ทั้ง 11 เพลง ที่ไม่ได้ถูกปล่อยใน Original Motion Picture Soundtrack เข้าไป

หลังการจากไปอย่างโศกเศร้าของ นักแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ AVATAR ใน ภาคแรกอย่าง เจมส์ ฮอร์เนอร์ เมื่อปี 2015 ไซมอน แฟรงเกลน เพื่อนผู้ทำงานอย่าง ใกล้ชิดกับเขาก็ได้สานต่อโปรเจ็กต์นี้ โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงสามปีที่ผ่านมาทุ่มเทไปกับการแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ที่มีความยาวกว่าสามชั่วโมงให้กับ AVATAR: THE WAY OF WATER

อีกทั้งเขายังเดินทางไปที่ประเทศนิวซีแลนด์เพื่อร่วมงานกับผู้กำกับฯ มือทองอย่าง เจมส์ คาเมรอน อีกด้วย

ไซมอน แฟรงเกลน ยังมีส่วนในทั้งการผลิต และเรียบเรียงดนตรีประกอบที่เปิดใน Waltz Disney World สวนสนุก และธีมพาร์กที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ที่โซนนี้ถูกเปิดตัวเมื่อปี 2017 ที่ผ่านมา รวมไปถึงตัวไซมอนเองที่จะร่วมทำงานในภาคต่อของ AVATAR ที่มีกำหนดฉายในปี 2024 อีกด้วย