เปิดม่านปีกระต่ายทอง ละครเข้มข้น ร้อนแรง แต่ละที่แต่ละช่องต่างตอกย้ำความเป็นตัวจริง เดินเครื่องผลิตละครและ ซีรีส์หลากรสหลากอารมณ์ ขนเหล่านักแสดงตัวพ่อตัวแม่มาถ่ายทอดบทบาท ยกทัพความปังความมันมาเสิร์ฟ เพื่อส่งความสุขอัดเต็มคุณภาพให้แก่แฟนละคร

ช่อง 3

ปีกระต่าย ช่อง 3 เดินเครื่องเสิร์ฟละครครึ่งปีแรก เริ่มที่ละครโรแมนติกคอมเมดี้ “สะใภ้สายสตรอง” คว้า ภณ ณวัสน์ ประกบคู่ ณิชา ณัฏฐณิชา ร่วมด้วย หน่อย บุษกร ที่จะมาเปิดศึกแม่ผัวตัวร้ายกับลูกสะใภ้สุดแสบ ตามติดด้วยละครโบ๊ะบ๊ะ “18 มงกุฎสะดุดเลิฟ” ได้นางเอกอารมณ์ดี แจ็คกี้ ชาเคอลีน หวนรับบทนางเอกเต็มตัว ประกบพระเอก เจ้าพ่อละครเย็น เพ็ชร ฐกฤต

“เพราะรัก” ละครโรแมนติกดราม่าแอ๊กชั่น นำแสดงโดย เจมส์ มาร์ จับคู่ พาย รินรดา, ละครโรแมนติกดราม่าเข้มข้น “ที่สุดของหัวใจ” คว้าพระเอก พุฒ พุฒิชัย ประเดิมจอช่อง 3 โคจรพบ แพทริเซีย กู๊ด, ละคร “ใต้เงาตะวัน” ที่ทุ่มทุนไปถ่ายทำถึงประเทศออสเตรียได้พระเอกเคมีสาธารณะ หมาก ปริญ จับคู่นางเอก โบว์ เมลดา, เปิดตำรับยาสมุนไพรไทยอีกครั้งกับละครพีเรียด “หมอหลวง” หนุ่มหล่อ โอ้ มาริโอ้ มาประชันอีกครั้งกับสาว คิม คิมเบอร์ลี่

ม่วนคัก “โปงลางฮักออนซอน” จับคู่พระ-นางเคมีใหม่ อ้วน เด่นคุณ-ติ๊ต๊ะ ชญานิศ และคว้านักร้องลูกทุ่ง ตั๊กแตน ชลดา, ครูเต้ย อภิวัฒน์ ร่วมงานช่อง 3 ครั้งแรก, ละครรักคอมเมดี้ “รักสุดใจ ยัยตัวแสบ” ได้ ออย ธนา หวนร่วมงานช่อง 3 ในรอบ 12 ปี ประกบคู่ แคทรียา อิงลิช และ ออกัส วชิรวิชญ์ จับคู่ พีพี ปุญญ์ปรีดี

คอละครบู๊ห้ามพลาด ละคร “ป่านางเสือ” โอม คณิน ปะทะ พริม พริมา ตามด้วย “เลือดเจ้าพระยา” นำโดย อ้วน เด่นคุณ, บูม สุภาพร, ป๊อป ฐากูร, ริว วชิรวิชญ์, พีพี ปุญญ์ปรีดี, ตั๊ก นภัสกร, น้ำฟ้า ธัญญภัสร์, จ๊อบ ธัชพล, แจ็คกี้ ชาเคอลีน ฯลฯ

ปิดท้ายที่ละครชื่อสุดแซ่บ “ชายแพศยา” รวมผู้ชายงานดี นำโดย ป๋อ ณัฐวุฒิ, มาสุ จรรยางค์ดีกุล, ไอซ์ ภาณุวัฒน์, เพ็ชร ฐกฤต ฯลฯ ฝั่ง ผู้หญิง แอน สิเรียม นำทัพ พรีม รณิดา, แคร์ ฉัตรฑริกา

ช่อง 7HD

ปี 2023 ช่อง 7HD จัดทัพละครฟอร์มพรีเมียมครบทุกรส เริ่มที่ละครแนวโรแมนติก “ลมพัดผ่านดาว” ได้นางเอกซุปตาร์ อั้ม พัชราภา ประกบพระเอก ตลอดกาล ติ๊ก เจษฎาภรณ์ และ เข้ม หัสวีร์ ร่วมด้วย เจี๊ยบ โสภิตนภา

ต่อที่โรแมนติกพีเรียดฟอร์มยักษ์ “เภตรานฤมิต” ไมค์ ภัทรเดช ในบทคุณหลวงผู้ยึดมั่นรักเดียว ประกบนางเอกคู่จิ้น มุกดา นรินทร์รักษ์ ในบทสาวสุดโก๊ะที่ข้ามเวลามาพบรักแท้ และการพลิกร้ายของ แม็กกี้ อาภา, “เมืองแก้ว” จับคู่เคมีใหม่ เข้ม หัสวีร์-พิ้งค์พลอย ปภาวดี

ละครดราม่าลึกลับ “สร้อยนาคี” เรื่องราวระหว่างพญานาคกับมนุษย์ที่ก่อเกิดเป็นความรักความแค้น ข้ามภพ แสดงโดย นาว ทิสานาฏ พร้อมนิวเจน บลิว วรพล และ การ์ตูน ณัฐฌา

พีเรียดฟอร์มปังดราม่าดังในตำนาน “รอยรักรอยบาป” ได้ เจี๊ยบ พิจิตตรา รับบทคุณหญิงระย้า ร่วมด้วย ฟลุค เกริกพล, เกรซ พัชร์สิตา, กุ๊กกิ๊ก กชกร, พลอย รัญดภา พร้อมนักแสดงนำรุ่นลูก ภูมิ เกียรติภูมิ, ปิ่น ชรินพร, เบนซ์ ชนกนันท์ และ 2 นักแสดงใหม่ บิ๊กเอ็ม สุเมธา กับ อ๋อม ปัณชญา, “ในรอยทราย” ไมค์ ภัทรเดช รับบทฝาแฝด โคจรพบ ฐิสา วริฏฐิสา และ สกาย มาเรีย

แอ๊กชั่นฟอร์มดี “แม่โขง” นำโดย มิกค์ ทองระย้า, หลุยส์ เฮส และ เปรี้ยว ทัศนียา, “เพลิงไพร” เอส กันตพงศ์-ปูเป้ เกศรินทร์, “ฤทัยบดี” โดนัท ภัทรพลฒ์, กานต์ ณัฐชา, บิว ณัฐพล และ เจนนี่ ชยิสรา, “กล้า ผาเหล็ก” บูม กิตตน์ก้อง-ฮาน่า ลีวิส, “แคน 2 แผ่นดิน” ละครแอ๊กชั่นดราม่าระหว่างสายเลือด นำโดย โอ๊ต ชาคริต และ ริส วิชญพงศ์ ร่วมด้วย มะเหมี่ยว พรชดา และ พลอย รัญดภา, “ปล้นครั้งสุดท้าย” อ๊อฟ ชนะพล-ปูเป้ เกศรินทร์

ละครครบรส “ฮักหลายมายเลดี้” จับ ยูโร ยศวรรธน์ คู่ พระพาย รมิดา, “แผนลวงบ่วงมารยา” ธันวา สุริยจักร-พิ้งค์พลอย ปภาวดี, “ไฟน้ำค้าง” ยูโร ยศวรรธน์-มุกดา นรินทร์รักษ์, “รักในรอยลวง” แบงค์ อาทิตย์-แอนน่า กลึคส์, “คุณแม่แก้ขัด” เอส กันตพงศ์-สกาย มาเรีย, “ทุกอณูฤทัย” จิณณ์ จิณณะ-ฮาน่า ลีวิส

ด้านละครก่อนข่าวภาคค่ำ ยกทัพมาเป็นขบวน ทั้ง มนตราตะเกียงแก้ว, มนตราฟ้าฟื้น, รักแท้ แซ่บหลาย, แม่ปูเปรี้ยว, รักซ่อนรส, มาเฟียลำซิ่ง, สาวใช้ดิลิเวอรี, ดั่งฟ้าสิ้นตะวัน และ หงส์ในกรงกา

ONE 31

ช่องวัน 31 ปักธงความสนุกปี 2023 ด้วยละครหลากรสหลายอารมณ์ ประเดิมด้วย “มณีพยาบาท” ละครรักข้ามภพข้ามชาติที่เต็มไปด้วยแรงแค้น นำแสดงโดย นิว ฐิติภูมิ ประกบ บัว นลินทิพย์ มี เบญ เรวิญานันท์ รับบทผีสาวแสนอาฆาต, ละครพีเรียด “พระนคร 2410” กับเรื่องวุ่นๆ ของแม่สื่อตัวจี๊ด ได้ ฌอห์ณ จินดาโชติ ปะทะ ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา

“VIP รักซ่อนชู้” ละครดราม่าสุดข้น จับ ป้อง ณวัฒน์-ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ รับบทสามี-ภรรยาผู้มีปมในใจ, “รัก…ร้าย” นางเอกงานดี ใหม่ ดาวิกา ประกบ เจษ เจษฎ์พิพัฒ และ มิว ศุภศิษฏ์ กับบทบาทดราม่าสุดเข้มข้น เมื่อหญิงสาวผู้เพียบพร้อม แต่ชีวิตกลับเจอความรักที่เต็มไปด้วยความลับ

ละครฟอร์มยักษ์ซีจีตระการตา “พนมนาคา” นำแสดงโดย กรีน อัษฎาพร ประกบคู่ ตรี ภรภัทร และอีกละครแฟนตาซีฟอร์มใหญ่ “ดวงใจจอมกระบี่” ไบร์ท นรภัทร และ เน๋ง ศรัณย์ ประกบ เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา และ เพลงขวัญ นัตยา เมื่อพระเอกฮอตจากนิยายดังทะลุมิติจากโลกยุทธภพมาอยู่ตรงหน้า

ด้านละคร 1 ทุ่ม เริ่มที่ “เพื่อแม่แพ้บ่ได้” นำโดย ทอย ปฐมพงศ์, ผิงผิง ณิชา ร่วมด้วย แซ็ค ชุมแพ, ฮาย ชุติมา, ฝน ธนสุนทร ฯลฯ ตามด้วยละครแอ๊กชั่น-แฟนตาซี “ข้าวเหนียวทองคำ” นำแสดงโดยพระเอกใหม่ ทีม คุณากร ประกบ เซียงเซียง พรสรวง, “ไลลาธิดายักษ์ 2” อินเตอร์ รุ่งรดา, นิโคล เทริโอ, ปีโป้ ณัชพัณณ์, มุก ณปภัช, ลิฟท์ สุพจน์ ฯลฯ

ปิดท้ายกับเรื่องราวการสู้ชีวิตของผู้ใช้แรงงาน “ดอกหญ้าป่าคอนกรีต” นำแสดงโดย นักร้องขวัญใจคนใช้แรงงาน ไมค์ ภิรมย์พร ร่วมด้วย ตูมตาม ยุทธนา, ก้อง วิทยา, ไข่มุก รุ่งรัตน์, น้ำตาล ชลิตา ฯลฯ

ช่อง 8

เปิดผังละครปี 2023 ช่อง 8 มอบสุขช่วงไพรม์ไทม์ใหม่ จันทร์-พฤหัสฯ เวลา 17.45-19.00 น. เริ่มที่ละครแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ “ตะนาวศรี” พาผจญภัยดินแดนลึกลับ กอล์ฟ อนุวัฒน์ จับคู่นางเอกป้ายแดง เมย์ ณัฐพัชร, “เพลงรัก รอยแค้น” ละครเพลงที่รวมเพลงดัง RS เคลลี่ ธนะพัฒน์ ฟาดฝีมือ จอย ศิริลักษณ์ ส่งต่อปมดราม่าข้ามรุ่นสู่นักร้องดัง เบิ้ล ปทุมราช ที่เป็นพระเอกละครเต็มตัว คู่นางเอกป้ายแดง ใบหม่อน กิตติยา

“ไอ้หนุ่มรถไถ” ละครขวัญใจมหาชน ได้ เบิ้ล ปทุมราช คู่นางเอกใหม่ ซาร่า ชัชชญา ร่วมด้วย ต้าวหยอง, ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น, แซ็ค ชุมแพ, อัยยา อารียา ฯลฯ

“มวยสะดิ้ง หมัดซิ่ง สายฟ้า” ละครรวม นักมวยระดับตำนาน เขาทราย แกแล็คซี่, เขาค้อ แกแล็คซี่, สมจิตร จงจอหอ, สามารถ พยัคฆ์อรุณ, ตุ้ม ปริญญา พร้อมพระเอกใหม่ ตะวัน ณวินวิชญ์ ประกบ ธัญญ่า อาร์สยาม

สนุกต่อ “ส้มตำลำสะเดิด” นำแสดงโดย แป้ง ศรันฉัตร์, เอ ไชยา, รุ่ง สุริยา, มนต์สิทธิ์ คำสร้อย, ลูกน้ำ พาเมล่า, อ๊อฟ ศุภณัฐ, ธงธง มกจ๊ก, น้อย โพธิ์งาม ฯลฯ

ละครโรแมนติกแอ๊กชั่นแฟนตาซี “ศึกเสน่หา ไกรทอง-ชาละวัน” พบ ไอซ์ ปรีชญา ในบท ตะเภาทอง ประกบ โอห์ม ฐิติวัฒน์ ในบท ชาละวัน พร้อม กอล์ฟ อนุวัฒน์ ในบท ไกรทอง คู่ เทียน อัจฉรี ในบท ตะเภาแก้ว

ปิดท้ายด้วยละครแนวผีโรแมนติกดราม่า “พิศวาสข้ามภพ” ที่ เฌอเบลล์ ลัลณ์ลลิน พลิกบทบาทครั้งสำคัญรับบทผีแม่ย่าตะเคียน ที่มีทั้งความแค้นและความรัก ประกบคู่ อาร์ต พศุตม์ ร่วมด้วย ปรัชญ์ ปรมิณ, ฝ้าย เวฬุรีย์, มังกร ปภาวิน, มิ้ม รัตนาภรณ์, อีฟ ไอยวรินญร์ ฯลฯ

AMARINTV

อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 เสิร์ฟความบันเทิงปี 2023 กับโปรแกรม “ละครสุดสัปดาห์ช่อง 34 X CHANGE2561” คอนเทนต์รสชาติจัดจ้าน เปิดประเดิมด้วยละครรสแซ่บไฟลุก “ไฟลวง” กับการร่วมงานครั้งแรกของนางเอกตัวแม่ บี น้ำทิพย์ บนหน้าจออมรินทร์ทีวี ร่วมด้วย สน ยุกต์, พิม พิมประภา, อ้น สราวุธ, พลอย ภัทรากร, กระติ๊บ ชวัลกร, ดู๋ สัญญา, เปิ้ล จารุณี ฯลฯ

สุขต่อเนื่องกับละครเล่นใหญ่จิกกัดสถาบันครอบครัว “วงศาคณาญาติ” ละครดังในอดีต ที่เวอร์ชั่น 2023 ขนทัพนักแสดงเลือดใหม่ไฟแรง อย่าง โม มนชนก และ บลู พงศ์ทิวัตถ์ โคจรเจอ รุ่นใหญ่ ต๊งเหน่ง รัดเกล้า, ดอม เหมตระกูล, ตุ๊ก ชนกวนัน, เอิร์ธ ณัฐนันท์, เข็ม ลภัสรดา, ต๊อก ศุภกรณ์, พ่ออี๊ด สุประวัติ และ นีรนุช ปัทมสูต

สุดท้ายกับละคร “สงครามเงิน” บทบาทใหม่ครั้งสำคัญของนางเอกเรื่องราวดีๆ แพนเค้ก เขมนิจ ที่เซอร์ไพรส์โคจรเจอ แบงค์ อาทิตย์ และทัพนักแสดงคนคุณภาพ อาทิ ป๊อก ปิยธิดา, น้ำผึ้ง ณัฐริกา, พิม พิมพรรณ, น็อต วรฤทธิ์, กิ๊ฟ สิรินาถ, ดวงดาว จารุจินดา และการประเดิมรับงานละครของน้องเรซซิ่ง ลูกชาย แพท ณปภา อีกด้วย

MONO

ก้าวใหม่โมโนปี 2023 มุ่งเน้นการผลิตของโมโนออริจินอล ยกทัพซีรีส์บิ๊กโปรเจ็กต์กับ 9 ซีรีส์ ได้แก่ ซีรีส์ “สัตย์เสือ BROMISE” นำแสดงโดย ชาคริต แย้มนาม, สมชาย เข็มกลัด, ธนบดี ใจเย็น และ สุพิชชา สุขจินดา, “ชะตาชาตะ ZODIAC SLAYER” นำแสดงโดย นิว ชัยพล-ไอซ์ ปรีชญา, “HANGOUT” ป๊อก ปิยธิดา, โดนัท มนัสนันท์, แพนเค้ก เขมนิจ, ขวัญ อุษามณี และ ชิปปี้ ศิรินทร์, “ฟางเล่นไฟ RISK LUST LOVE” นำแสดงโดย ไม้ วฤธ, มุก พิชานา, นีน ชัชชญา, “วัย/บ้า/คว้า/ฝัน FIERCE & FURIOUS ACADEMY” นำแสดงโดย สตาร์ กนกวรรณ, โอ๊ค นันทิพัทธ์, “REMEMBER จำ จน ตาย” นนกุล ชานน, บัว นลินทิพย์, ชาคริต แย้มนาม, “GHOST ลวง ลับ จับตาย” นำแสดงโดย เคน ภูภูมิ, “คนทรงเจ้า THE SHAMAN” และ “สาปภูลังกา THE MYTH OF PHU LANGKA”