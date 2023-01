ออกผจญภัย เรียนรู้คู่ความสนุก ผู้ใหญ่ใจดีเปิดพื้นที่ให้น้องๆ หนูๆ วัยซนคนตัวเล็ก “วันเด็กแห่งชาติ 2566” ที่ไหน มีอะไร ให้ ปักหมุดเช็กอิน ไปดูกันเลย!!

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “KIDS SCIENCE คิดส์สร้างโลก อย่างสร้างสรรค์” ในรูปแบบสถานีแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ชวนน้องๆ เยาวชน สนุกไปกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่หลากหลาย วันที่ 13-14 ม.ค. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ และวันที่ 14 ม.ค. ที่อพวช. คลองห้า ปทุมธานี พร้อมกับมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆ และโรงเรียน 100 แห่งทั่วประเทศ

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค เปิดพื้นที่ทีเคพาร์ค ชั้น 8 จัดกิจกรรม “ปล่อยพลังไทย ตามใจคิด(ส์)” ชวนเด็กๆ สนุกกับเกมสร้างสรรค์ เรียนรู้หลากหลายเรื่องราวไทยๆ ที่มีเอกลักษณ์ ทั้งวัฒนธรรม อาหาร ศิลปะการต่อสู้ ผ่านฐานกิจกรรมสุดสนุก รับกล่องสุ่มลุ้นรางวัลพิเศษมากมาย เพลิดเพลินกับ การแสดงของเพื่อนๆ เยาวชน วันเสาร์ที่ 14 ม.ค. เวลา 10.00-17.00 น. ณ อุทยานการ เรียนรู้ ทีเคพาร์ค ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พิเศษ! เฉพาะวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 น้องๆ ที่อายุไม่เกิน 14 ปี พร้อม ผู้ปกครอง 1 คน เข้าฟรีตลอดงาน เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ที่แต่งชุดไทย มาร่วมงาน รับคูปองสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกทีเคพาร์ค ฟรี ที่จุดลงทะเบียน

ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม ไทยพีบีเอส ชวนเยาวชนที่มีใจรักร้องเพลงลุกทุ่ง ร่วมเวิร์กช็อปฝึกทักษะร้องเพลงกับ “แม่สมศรี ม่วงศรเขียว” เจ้าของบทเพลงดังเสียงครวญจากเกาหลี เรียนรู้ทักษะในช่วงเช้า และโชว์ทักษะใน ช่วงบ่าย พร้อมเปิดเวทีให้น้องๆ ที่ผ่าน การอบรมร้องเพลงจริงบนเวทีงานวันเด็ก รับสมัครน้องๆ อายุ 7-15 ปี และมาร่วมงานในวันที่ 14 ม.ค. ชั้น 1 อาคาร D สอบถามและลงทะเบียนโทร. 08-9203-2973

สยามพารากอน จับมือ เลโก้ จัดงาน “Siam Paragon x LEGO Kids Day 2023 The Imagination Village” ขนทัพกิจกรรมในหมู่บ้านแห่งจินตนาการและฐานกิจกรรมจากชุดเลโก้ ในธีมโปรดขวัญใจเด็กๆ LEGO CITY, LEGO Friends, LEGO DOTS พร้อมร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนไปกับ LEGO Chinese Festival อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นและของขวัญกว่า 4,000 ชิ้น เตรียมมอบให้ คุณหนูๆ ฟรี! ตลอดงาน วันที่ 12-15 ม.ค.

ไอคอนสยาม ร่วมกับ เพลย์โมบิล จัดงาน “THE ICONIC CHILDREN’S PLAYGROUND 2023” ขนกองทัพไจแอนต์ ฟิกเกอร์ เพลย์โมบิล ขนาดใหญ่กว่า 50 ตัว หลากหลายอาชีพให้น้องๆ หนูๆ เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมสนุกกับกิจกรรมประกอบฟิกเกอร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์ จาก อพวช. พร้อมเปิดเมืองมหัศจรรย์ “คิดส์สนุก สุขสยาม” แหล่งเรียนรู้และการสร้างสรรค์จินตนาการของเด็กๆ ร่วมผจญภัยในโลกละครนิทานเพลงมหาสนุก วันนี้-15 ม.ค. พร้อมสนุกกับสนามเด็กเล่นกลางแจ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา (ยกเว้นรามคำแหง) ชวนหนูๆ “สนุกคิด เชื่อมสัมพันธ์ สร้างจินตนาการ” พบกิจกรรมผจญภัยสุดสนุก เนรมิตพื้นที่แต่ละสาขาให้กลายเป็นดินแดนแห่งความสุข อาทิ ป่าบอลลูนยักษ์สุดมหัศจรรย์ ผจญภัยไปกับ FINN & JAKE ตัวแทนคู่หูจากค่ายการ์ตูน ขวัญใจหนูๆ Boomerang แข่งกีฬาสีกับเหล่า Monsters Run เล่นเครื่องเล่นแสนสนุกจาก KIDZOOONA เพลิดเพลินไปกับบ้านลม ลิงยักษ์และกิจกรรมเสริมทักษะอีกมากมาย วันนี้-18 ม.ค.

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ชวนร่วมสนุกในงาน “เอ็ม โพเรียม เอ็มควอเทียร์ คิดส์ ฟันนิวัล 2023” เพลิดเพลินกับม้าหมุน ฟันนิวัล โกราวน์ พร้อมตื่นตากับ ฟันนิวัลเพลย์กราวด์ ชมการแสดงพิเศษ ทดลองทำกิจกรรมจากสถาบันชั้นนำ ต่อด้วยฟันนิวัล ทอยส์ บาย คิดส์ เพลนเน็ต พื้นที่ แห่งความสุข สนุกแบบไร้ขีดจำกัด ปิดท้ายเสิร์ฟความอร่อยกับฟันนิวัล อีตเทอรี่ และกิจกรรมอีกมากมาย วันที่ 12-15 ม.ค.

ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ จัดงาน “Rabbits in Wonderland” เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยความน่ารักสดใสของปีกระต่าย เนรมิตดินแดนมหัศจรรย์ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ อลังการกับปราสาทในเทพนิยายแห่ง ราชากระต่ายสายพันธุ์ยักษ์ Flemish Giant ชวนหนูๆ เข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์ Wonderland ค้นหาทางออกในเขาวงกต ไพ่ปริศนา พร้อมจิบน้ำชากับกระต่ายยักษ์ เซลฟี่กับวันเดอร์แลนด์คอสเพลย์ วันนี้-15 ม.ค.

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิ Five for All เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และ มูลนิธิดาวน์ซินโดรม ประเทศไทย เนรมิตพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ปิ่นเกล้า และพระราม 3 มอบความสุขด้วยต้นคริสต์มาส (ต้นสนสด) สายพันธุ์ Balsam Fir สายพันธุ์ ที่หอมที่สุดในโลกจากเมืองลูเนนเบิร์กเคาน์ตี รัฐโนวาสโกเชีย ประเทศแคนาดา พร้อมกิจกรรมอีกมากมาย วันนี้-15 ม.ค.

เดอะ มาร์เก็ต แบงค็อก เอาใจน้องๆ หนูๆ ที่ชื่นชอบกีฬาท้าทายสุดมันส์ เปิดพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ให้ร่วมสนุก ฟรี เสาร์ที่ 14 ม.ค. เวลา 15.00-17.00 น. พบกิจกรรม “LONG DO LONGBOARD Workshop x The Market Bangkok” ชมกิจกรรมโชว์ลีลาท่าทางการเล่น LONGBOARD พร้อมฝึกหัดเรียนฟรี ลงทะเบียนร่วม กิจกรรม อินบ็อกซ์ ที่ เฟซบุ๊ก LongboardThailand สำหรับวันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค. เวลา 13.30-16.00 น. พบกิจกรรม “THE SCHOOL OF MILLER” สนุกกับการเรียนการสอน Surfskate ขั้นพื้นฐานฟรี ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่ Line id @millerdivisionth ทั้ง 2 กิจกรรมสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า

สยามอะเมซิ่งพาร์ค มอบของขวัญพิเศษสำหรับน้องๆ ที่สูงไม่เกิน 130 ซ.ม. เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่น ทางน้ำฟรี! หรือสนุกไม่อั้นทั้งวันกับเครื่องเล่นในสวนน้ำและสวนสนุก เพียง 99 บาท จากราคาปกติ 200 บาท เฉพาะวันที่ 14 ม.ค. สำหรับผู้ปกครอง โปรโมชั่นบัตรผู้ใหญ่รายวัน เฉพาะสวนน้ำซื้อหน้าเคาน์เตอร์ 300 บาท จากปกติ 500 บาท โปรโมชั่น ออนไลน์บัตรรวมเครื่องเล่นสวนน้ำสวนสนุก ลดสูงสุด 55% จองล่วงหน้าผ่าน www.siama mazingpark.com ร่วมด้วยกิจกรรมความบันเทิง การแสดงของน้องๆ นักเรียน มายากล และขบวนพาเหรด ชวนเที่ยวฟรีโซนทาง เข้าใหม่ บางกอกเวิลด์ ย้อนวันวานไปกับ สถาปัตยกรรม สวยงามให้ปักหมุดเช็กอิน

แสนสิริ ร่วมกับ Bangkok Recycling Chain จัดงานวันเด็ก “Mothers & Babies Yard Sale” ชวนเดินตลาดรักษ์โลกสุดน่ารัก สนุกไปกับเวิร์กช็อปสุดสร้างสรรรค์สำหรับฮีโร่ตัวจิ๋วช่วยกู้โลก สอนเด็กๆ แยกขยะ นำของที่ไม่ใช้แล้วมาจากบ้านมา Upcycle เป็นงานศิลปะสุดเก๋ ร่วมฟังนิทานรักษ์โลก แลกเปลี่ยนหนังสือและนิทาน และชวนร่วมบริจาคของเล่น วันที่ 14 ม.ค. ที่ Habito Mall, T77 Community

อิเกีย ประเทศไทย จัดกิจกรรม “แข่งขันปันสนุกในวันเด็กที่อิเกีย” ชวนมาแข่งขันจัดเก็บของเล่นพร้อมลุ้น รับรางวัลพิเศษที่อิเกีย บางนา บางใหญ่ และภูเก็ต วันที่ 14-15 ม.ค.

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต จัดงาน “Secret of the Jungle @Jungceylon” ตะลุยดินแดนสัตว์มหัศจรรย์ ยกขบวนเหล่าสัตว์แปลกน่ารัก สวยงาม และหาชมยาก มาให้คุณหนูๆ และครอบครัวสัมผัสใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อป ประดิษฐ์หน้ากากสัตว์แสนสนุก และร่วมเล่นเกมสไตล์จังเกิ้ล ชิงของรางวัลมากมาย วันที่ 12-15 ม.ค.

ยังมีอีกหลากหลายพื้นที่ทั่วไทยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงคุณลุงคุณป้า คุณน้าคุณอาข้างบ้าน พร้อมจัดกิจกรรมความสุขสนุกให้คุณหนูๆ เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ

สมดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2566

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”