รู้ผลกันไปแล้วเรียบร้อย กับงานประกาศรางวัล ลูกโลกทองคำ ครั้งที่ 80 ประจำปี 2023 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อค่ำคืนก่อนที่ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ใน แคลิฟอร์เนีย สหรัฐ

หลังจากเจอดราม่าหนักหน่วงเรื่องความไม่โปร่งใสในการตัดสินไปเมื่อปีที่แล้ว ถึงขั้นเหล่านักแสดงลุกขึ้นมาบอยคอต คืนรางวัล ไม่มาร่วมงาน ไปจนถึงช่อง NBC ประกาศไม่ถ่ายทอดสด จนต้องงดจัดงานเดินพรมแดง เหลือแค่เพียงการประกาศรางวัล

แต่ปีนี้ลูกโลกทองคำ กลับมาจัดอีกครั้ง ช่อง NBC ถ่ายทอดสดให้เหมือนเดิม แม้จะยังไม่คึกคักเท่าสมัยก่อน และนักแสดงเบอร์ใหญ่หลายรายก็ยังคงไม่มาร่วมงาน ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศฮอลลีวู้ด (Hollywood Foreign Press Association) หรือ HFPA ผู้จัดงาน จะเรียกคืนชื่อเสียงความน่าเชื่อถือกลับมาได้หรือไม่

เพราะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีใหญ่ระดับโลก ที่ทรงอิทธิพลต่อวงการบันเทิงมาอย่างยาวนาน

คนดังที่มาร่วมงานปีนี้มี อาทิ สตีเวน สปีลเบิร์ก, แบรด พิตต์, ออสติน บัตเลอร์, มิเชล โหย่ว, เซลีนา โกเมซ, ริฮานนา, ลิลี เจมส์, มาร์โกต์ ร็อบบี, เจนนา ออร์เทกา ฯลฯ

ซึ่งลูกโลกทองคำ เป็นการมอบรางวัลให้กับคนทำงานทั้งด้านภาพยนตร์ และโทรทัศน์

ถ้าพูดถึงด้านภาพยนตร์ ปีนี้ยกให้กับ 2 เรื่องเด่น The Fabelmans หนังชีวประวัติวัยเด็กของ สตีเวน สปีลเบิร์ก ที่คว้ารางวัล ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า ส่วนอีกเรื่อง The Banshees of Inisherin หนังแนวตลกร้าย ซิวรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประเภทมิวสิคัล/คอมเมดี้

ด้านโทรทัศน์ House of the Dragon ได้รางวัลทีวี ซีรีส์ยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า ส่วน Abbott Elementary ได้รางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยม ประเภทตลก/มิวสิคัล

สำหรับตัวนักแสดง สาวเชื้อสายมาเลเซียที่ไป โด่งดังระดับโลก มิเชล โหย่ว คว้ารางวัลนักแสดงภาพยนตร์หญิงยอดเยี่ยม ประเภทมิวสิคัล/คอมเมดี้ จาก Everything Everywhere All at Once

อีกหนึ่งดาวเด่นของงาน หนุ่มหล่อ ออสติน บัตเลอร์ ที่คว้ารางวัลนักแสดงภาพยนตร์ชายยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า จาก Elvis มีช็อต น่ารักๆ ที่แวะทักทายกับพระเอกรุ่นพี่ แบรด พิตต์ อย่างสนิทสนม แถมพอลงจากเวที ก็มีแฟนสาวคนสวย ไคอา เกอร์เบอร์ ลูกสาว คุณแม่นางแบบดัง ซินดี้ ครอว์ฟอร์ด ยินดีด้วยการแจกจุ๊บให้เป็นของขวัญอีกด้วย

โดยผลรางวัลมี อาทิ

★ รางวัลด้านภาพยนตร์

– ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า – The Fabelmans

– ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประเภทมิวสิคัล/คอมเมดี้ – The Banshees of Inisherin

– นักแสดงภาพยนตร์หญิง ยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า – เคต แบลนเชตต์ จาก Tár

– นักแสดงภาพยนตร์ชาย ยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า – ออสติน บัตเลอร์ จาก Elvis

– นักแสดงภาพยนตร์หญิงยอดเยี่ยม ประเภทมิวสิคัล/คอมเมดี้ – มิเชล โหย่ว จาก Everything Everywhere All at Once

– นักแสดงภาพยนตร์ชายยอดเยี่ยม ประเภทตลก/มิวสิคัล – คอลิน ฟาร์เรลล์ จาก The Banshees of Inisherin

– นักแสดงภาพยนตร์สมทบหญิงยอดเยี่ยม – แองเจลาบาสเซ็ตต์ จาก Black Panther : Wakanda Forever

– นักแสดงภาพยนตร์สมทบชายยอดเยี่ยม – โจนาธาน คี ควาน จาก Everything Everywhere All at Once

– ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม – สตีเวน สปีลเบิร์ก จาก The Fabelmans

★ รางวัลด้านโทรทัศน์

– ทีวีซีรีส์ยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า – House of the Dragon

– ซีรีส์ยอดเยี่ยม ประเภทตลก/มิวสิคัล – Abbott Elementary

– ซีรีส์ขนาดสั้นและภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยม – The White Lotus : Sicily

– นักแสดงซีรีส์หญิงยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า – เซนดายา จาก Euphoria

– นักแสดงซีรีส์ชายยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า – เควิน คอสเนอร์ จาก Yellowstone

– นักแสดงซีรีส์หญิงยอดเยี่ยม ประเภทตลก/มิวสิคัล – ควินตา บรอนสัน จาก Abbott Elementary

– นักแสดงซีรีส์ชายยอดเยี่ยม ประเภทตลก/มิวสิคัล – เจรามี อัลเลน ไวต์ จาก The Bear