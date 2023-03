คู่หูดูโอ้จากเกาหลีใต้ 1415 เจ้าของงานดนตรีอารมณ์ละมุน ที่เพิ่งมาเล่นคอนเสิร์ตในไทยผ่านพ้นไปหมาดๆ กับงาน PELUPO Festival ซึ่งจัดขึ้นที่ The Fields at Siam Country Club พัทยา

เป็นครั้งแรกที่มาเปิดการแสดงในไทย แต่กวาดฐานแฟนคลับไปได้เต็มๆ วันนี้เลย ขอคว้าตัวสองหนุ่มมาแนะนำให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น

1415 ประกอบไปด้วย JOO นักร้องนำ และ OH มือกีตาร์ เดบิวต์เมื่อเดือนเมษายน ปี 2017 ซึ่งเสน่ห์ในสไตล์ของพวกเขา คือ ดนตรีบัลลาดสุดไพเราะ คลอด้วยดนตรี อะคูสติกฟังสบาย

สำหรับชื่อวง 1415 ได้มาจากคอร์ดที่พวกเขาใช้บ่อยที่สุดในการทำเพลง 1-4 และ 1-5

JOO และ OH เจอกันครั้งแรกในปี 2014 และเป็นเหมือนกับรักแรกพบ ในเรื่องของงานดนตรี เพราะเพียงแค่เจอกันวันแรก ในเวลา 5 นาที พวกเขาก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเมโลดี้ที่สมบูรณ์แบบชิ้นสำคัญ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นซิงเกิล Draw The Line ที่บรรจุอยู่ในอีพีแรกของพวกเขา DEAR:X (2017) ซึ่งติดอันดับท็อป 10 ในชาร์ตเพลงดิจิตอลประเภทอินดี้ของเกาหลีอีกด้วย

โดยหลังจากเดบิวต์ ความนิยมของพวกเขาก็ได้ขยายตัวในแวดวงนักร้องนักแต่งเพลง และกลายเป็นหนึ่งในน้องใหม่สุดร้อนแรงแห่งปี

พวกเขาปรากฏตัวในสื่อหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร allure, NYLON ฯลฯ และ มีงานแสดงมากมายทั้งเวทีเล็กและเวทีใหญ่ อาทิ music concert ที่ Seoul Forest, Good Night ที่ Rolling hall, We Are Blue ที่ Bukchon Hanok Village ฯลฯ

หลังจากอีพีแรก 1415 ก็มีซิงเกิลตาม ออกมา ไม่ว่าจะเป็น I Am Blue, Bright Days, SURFER จากนั้นก็มีอีพีที่สอง FROM : X (2018) และว่างเว้นไปนิดหน่อยก่อนจะ ปล่อยซิงเกิล Still In Your Time ช่วงต้น ปี 2020

ปลายปี 2021 ก็ได้ออกอีพีอัลบั้มที่สาม naps! มีเพลงทั้งหมด 5 เพลง งานเพลงครั้งนี้พวกเขาต้องการส่งพลังแห่งความหวังให้กับผู้คน สร้างสุขให้กับผู้คนในยุคที่ชีวิตต้องเจอกับความเหนื่อยล้า และสังคมที่บีบรัด

อย่างเพลงไตเติลของอัลบั้มที่ใช้ชื่อ naps! เช่นเดียวกัน เป็นเพลงที่พาไปทำจิตใจให้ว่างเปล่าพาไปนอนหลับกันสักงีบ เป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสบายๆ และเป็นการร่วมงานของพวกเขากับ Wonpil จากวงป๊อปร็อก Day6

1415 ยังมีงานเพลงประกอบซีรีส์เกาหลีดังๆ อีกด้วย อาทิ เพลง Happy ประกอบ ซีรีส์เรื่อง Her Private Life, เพลง Nothing To Worry ประกอบซีรีส์เรื่อง Where Stars Land, เพลง It’s So strange ประกอบซีรีส์เรื่อง The Secret Life of My Secretary ฯลฯ

นอกจากงานดนตรี ด้านศิลปะก็โดดเด่นไม่แพ้กัน ทั้งคู่มีงานอดิเรกที่ทำร่วมกัน อย่างเช่น การวาดภาพ การถ่ายภาพยนตร์ ตัดต่อวิดีโอ โดยเฉพาะทั้งคู่สนใจด้านแฟชั่น และแต่งตัวเป็นฝาแฝด ซึ่งกลายเป็นลุกส์แบบซิกเนเจอร์ประจำวงไปแล้ว

1415 บอกให้ฟังว่า “ผู้คนมักคิดว่าเราเป็นแนวที่สดใสอะไรแบบนั้น แต่จริงๆ แล้วเรามีอารมณ์ที่แบบเศร้าหมองเช่นกัน”

เรียกได้ว่างานเพลงของพวกเขานั้นเป็นสองด้านของความรู้สึก ทั้งความน่ารักและ โรแมนติกแบบหม่นหมอง ซึ่งการผสมผสานอารมณ์เหล่านี้เข้าด้วยกันทำให้พวกเขาดึงดูดความสนใจจากคนฟังได้เป็นอย่างดี

การทำงานร่วมกันหลายคนอาจคิดว่าพวกเขาต้องมีปัญหาแน่นอน แต่ทั้ง JOO และ OH บอกเลยว่าพวกเขาไม่ค่อยมีปัญหาในการทำงานร่วมกัน เรียกว่าทำงานกันได้อย่าง ราบรื่นในฐานะคู่หูดูโอ “พวกเราไม่ค่อยมีปัญหากัน แต่ถ้ามีจริงๆ อาจจะเล็กน้อยพวกเราก็จะพูดออกมาเลย เคลียร์กันไปเลย”

เมื่อถามถึงมุมมองที่มีต่อ 1415 คิดว่า ณ ปัจจุบัน เรียกว่าประสบความสำเร็จหรือยัง พวกเขาไม่ได้ตอบแบบฟันธง แต่บอกให้ฟังว่า “พวกเราอยู่ในขั้นตอนของการทดลอง ลองผิดลองถูก และพยายามทำงานดนตรีในแนวที่แตกต่าง ออนทัวร์ และกำลังมีผลงานอัลบั้มเต็มแอลพีออกมา ซึ่งตอนนี้อยู่ใน ขั้นตอนที่กำลังดำเนินการ ยังบอกไม่ได้ว่าจะสำเร็จออกมาเมื่อไร แต่มีออกมาให้ฟังกันแน่นอน”

นอกจากงานเพลงของตัวเอง งานประกอบซีรีส์ก็เป็นผลงานเด่นของพวกเขาเช่นกัน พอถามว่าการแต่งเพลงให้กับตัวเอง และ แต่งให้กับซีรีส์นั้นยากง่ายกว่ากันอย่างไร ทั้ง JOO และ OH บอกไม่ว่าจะทำเพลงแบบไหน ก็จะต้องมีแรงบันดาลใจ และไอเดีย ที่สดใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกมา

ส่วนอีพีอัลบั้มล่าสุด naps! ผลตอบรับที่กลับมา พวกเขาบอกว่าพอใจเป็นอย่างมาก เรียกว่าผลตอบรับดีเต็ม 100 ส่วนงานเพลงชิ้นต่อไปก็รับประกันว่าจะมีออกมาให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องแน่นอน

“ผลตอบรับกับอีพี nap! อัลบั้มล่าสุดที่ออกมาได้พักหนึ่งแล้ว ก็ถือว่าดีตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ แบบผลตอบรับดีเต็ม 100 จากนี้แพลนเกี่ยวกับผลงานชิ้นต่อไป ก็คือเราจะมีงานเพลงปล่อยออกมาให้ฟังกันอีกเรื่อยๆ”

ส่วนการมาเปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเขาที่เมืองไทย ที่เพิ่งผ่านพ้นไป สองหนุ่ม บอกว่า “อากาศร้อนมาก ส่วนแฟนๆ ก็ยอดเยี่ยมมาก ดังนั้นแม้จะร้อน แต่ก็รู้สึก รีแล็กซ์ผ่อนคลายตลอดการแสดง นี่เป็น ครั้งแรกของพวกเราในการแสดงที่เมืองไทย ถ้ามาอีกในรอบที่สอง พวกเราจะมีเพลงมาฝาก มาให้ฟังมากกว่านี้ และก็จะส่งต่อพลังให้ได้เยอะมากกว่านี้อย่างแน่นอน”

ถือเป็นคำมั่นสัญญาจากสองหนุ่ม 1415 ที่คราวหน้าจะจัดเต็มมากกว่านี้เพื่อแฟนคลับชาวไทย