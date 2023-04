สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 51 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 21 ที่ฮอลล์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2566

โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.ทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือ แห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดงาน ผู้แทนศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ทรงพระราชทานเกียรติบัตร ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมีหนังสือ “ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เขียนโดย ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของปราสาทในศิลปะต่างๆ ทั้งเขมร จาม ทวารวดี ชวา พม่า และหนังสือ “คนจรดาบ” เขียนโดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง วรรณกรรม นวนิยายที่ผสมผสานการเล่าเรื่องแบบพงศาวดาร จากสำนักพิมพ์มติชน รับรางวัลหนังสือชมเชย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 2566

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 51 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 21 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-9 เม.ย. 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG

ปีนี้มาในธีม “Bookfluencer : ผู้นำอ่าน” ที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่อินฟลูเอนเซอร์ในสังคมมีต่อนิสัยการอ่านและการใช้ชีวิต

“สำนักพิมพ์มติชน” สร้างปรากฏการณ์พิเศษด้วยการจัดบูธ “Matichon X ไข่แมว 2023” เสรีภาพในการ “เลือก” อ่านหนังสือ สัมพันธ์กับเรื่องการเมืองเสมอ ถ่ายทอดเส้นสีแสบสันเล่นล้อไปกับช่วงยามของการเมืองเรื่องการเลือกตั้ง ด้วยงานศิลปะผสมอารมณ์ขันยั่วล้อที่จะถูกออกแบบอยู่ภายในบูธ ของพรีเมียม และแพลตฟอร์มต่างๆ ของสำนักพิมพ์มติชน

ในอีกทางหนึ่งถ่ายทอดพลังของการอ่านกับการเมือง และประเด็นสังคมหลากมุมไปพร้อมกับ “หนังสือ” ของสำนักพิมพ์มติชนที่ได้สร้างสรรค์มานำเสนอต่อนักอ่าน ไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ ราชวงศ์ รัฐสวัสดิการ การเมือง ไสยศาสตร์-ทุนนิยม เมืองในฝัน ผู้นำ ชนชั้น อำนาจ จิตวิทยา-แรงบันดาลใจ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และสุขภาพ

เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ “เลือกอ่าน” ได้อย่างรอบด้าน โดยบูธ สำนักพิมพ์มติชนตั้งอยู่ที่ บูธ M49

หนังสือไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ประจำบูธสำนักพิมพ์มติชน “ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย ฉบับปรับปรุงใหม่” (พิมพ์ครั้งที่ 14) เขียนโดย คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร หนังสือ “ทาสไท(ย) : อำนาจ ความกรุณา และปิยมหาราชในภาพจำ” เขียนโดย ญาณินี ไพทยวัฒน์

หนังสือ “แด่ทุกต้นกล้าความฝัน : ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา และเส้นทางการต่อสู้สู่รัฐสวัสดิการ” เขียนโดย ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี หนังสือ “The Last Mughal – เมื่อบัลลังก์ล่ม เดลีร้าง” William Dalrymple เขียน สุภัตรา ภูมิประภาส แปล

หนังสือ “Capitalism Magic Thailand : Modernity with Enchantment เทวา มนตรา คาถา เกจิ : ไสยศาสตร์สมัยใหม่กับทุน (ไทย)นิยม” Peter A. Jackson เขียน วิราวรรณ นฤปิติ แปล

สํานักพิมพ์มติชนยังมีเวทีเสวนาเปิดตัวหนังสือสุดเข้มข้น ที่เวทีกลาง ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดังนี้ วันที่ 31 มี.ค. 17.00-18.00 น. “sundogs : Science Odyssey ปรากฏการณ์หนีตามวิทยาศาสตร์” โดย นําชัย ชีววิวรรธน์ และ ชยภัทร อาชีวระงับโรค

วันที่ 1 เม.ย. 12.00-13.00 น. “ภาพจริง-ภาพจำ เบื้องหลังอำนาจ เลิกทาสไท(ย)” ญาณินี ไพทยวัฒน์

วันที่ 8 เม.ย. 12.00-13.00 น. “อ่านอินเดียในโลกบริติชราช” สุภัตรา ภูมิประภาส และ สมฤทธิ์ ลือชัย

วันที่ 9 เม.ย. 13.00-14.00 น. “เทวา มนตรา คาถา เกจิ : ไสยศาสตร์สมัยใหม่กับทุน(ไทย)นิยม” Peter A. Jackson และ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

กิจกรรม Writers Meeting : กิจกรรมแจกลายเซ็นพบปะนักเขียนนักแปล ณ บูธมติชน M49 วันที่ 31 มี.ค. เวลา 14.30-15.30 น. ชยภัทร อาชีวระงับโรค (Spaceth.co) หนังสือ Chasing New Horizons : ภารกิจพิชิตดาวพลูโต (สนพ. sundogs) เวลา 15.30-16.30 น. นําชัย ชีววิวรรธน์ Need to Know รู้แล้วรู้รอด เวลา 19.00-20.30 น. หนุ่มเมืองจันท์ โลกนี้ไม่มีใครที่ไร้ค่า (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ลำดับที่ 35)

พบ “คริส เบเคอร์” และ “ผาสุก พงษ์ไพจิตร” วันที่ 1 เม.ย. เวลา 15.00-16.00 น. และวันที่ 8 เม.ย. เวลา 17.00-18.00 น. พร้อมผลงาน “ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย” (พิมพ์ครั้งที่ 14 ฉบับปรับปรุงใหม่)

พบกับ “ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี” วันที่ 2 เม.ย. เวลา 13.30-14.30 น. และ วันที่ 6 เม.ย. เวลา 16.30-17.30 น. พร้อมผลงาน “แด่ทุกต้นกล้าความฝัน : ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา และเส้นทางการต่อสู้สู่ รัฐสวัสดิการ”

พบ “ดุลยภาค ปรีชารัชช” วันที่ 2 เม.ย. เวลา 15.00-16.00 น. พร้อมผลงาน “The Ruling Game ชนชั้นนำและอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

พบกับ “ธงทอง จันทรางศุ” วันที่ 2 เม.ย. เวลา 16.30-17.30 น. พร้อมผลงาน “ในกำแพงแก้ว” ฉบับปรับปรุงใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 3)

พบ “สถาวร จันทร์ผ่องศรี” วันที่ 6 เม.ย. เวลา 13.30-14.30 น. และ วันที่ 9 เม.ย. 66 เวลา 13.30-14.30 น. พร้อมผลงาน “วิ่งดีกับครูดิน”

พบกับ “รัศม์ ชาญสงคราม” วันที่ 6 เม.ย. เวลา 15.00-16.00 น. พร้อมผลงาน “The Blues Cheaters เจ้าชายผู้โกงทุกข์”

พบ “สุภัตรา ภูมิประภาส” วันที่ 8 เม.ย. เวลา 13.00-14.00 น. พร้อมผลงานแปล “The Last Mughal เมื่อบัลลังก์ล่มเดลีร้าง”

พบกับ “Peter A. Jackson” วันที่ 9 เม.ย. เวลา 15.00-16.00 น. พร้อมผลงาน “Capitalism Magic Thailand : Modernity with Enchantment เทวา มนตรา คาถา เกจิ : ไสยศาสตร์สมัยใหม่กับทุน(ไทย)นิยม”

พบ “สุรชาติ บำรุงสุข” วันที่ 9 เม.ย. 66 เวลา 16.30-17.30 น. พร้อมผลงาน “Transform or Die : ปฏิรูปกองทัพไทย”

บรรยากาศการเปิดงานสัปดาห์หนังสือวันแรกมีประชาชนจำนวนมาก มารอเข้างานตั้งแต่ช่วงเช้า

โดย 10 อันดับหนังสือขายดีของสำนักพิมพ์มติชน วันแรก

อันดับ 1 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 14) ฉบับปรับปรุงใหม่

อันดับ 2 โลกนี้ไม่มีใครที่ไร้ค่า (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจลำดับที่ 35)

อันดับ 3 Capitalism Magic Thailand : Modernity with Enchantment เทวา มนตรา คาถา เกจิ : ไสยศาสตร์สมัยใหม่กับทุน(ไทย)นิยม

อันดับ 4 Lovable Japan เมืองนี้ที่(คน)รัก

อันดับ 5 The Ruling Game ชนชั้นนำและอำนาจในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

อันดับ 6 แด่ทุกต้นกล้าความฝัน : ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา และเส้นทางการต่อสู้สู่รัฐสวัสดิการ

อันดับ 7 Transform or Die : ปฏิรูปกองทัพไทย

อันดับ 8 นเรศวรนิพนธ์ : การเมือง อนุสาวรีย์ และประวัติศาสตร์เรื่องแต่ง

อันดับ 9 สายธารวรรณกรรมเพื่อชีวิตของไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2)

อันดับ 10 เป็นจีนเพราะรู้สึก : ประวัติศาสตร์เสื่อผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้าง

นอกจากนี้ นักอ่านทุกท่านจะได้พบกับโปรโมชั่น หนังสือใหม่ลด 15% หนังสือขายดีลด 20% และของพรีเมียมจาก Matichon x ไข่แมว แบบจัดหนักจัดเต็ม พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมาย พลาดไม่ได้ที่บูธ M49 “Matichon x ไข่แมว” ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 51 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 21 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-9 เม.ย.2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG เวลา เวลา 10.00-21.00 น.

โดยปีนี้พิเศษสุดๆ 3 วันแรกมีการเปิดงานถึงเที่ยงคืนเป็นปีแรก ซึ่งบูธสำนักพิมพ์มติชนมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากตั้งแต่เริ่มเปิดงาน

ใครกลัวหาบูธสำนักพิมพ์มติชนไม่เจอเปิดประตูฮอลล์ 7 แล้วเดินตรงเข้ามายาวๆ สุดทางเจอกับ “Matichon x ไข่แมว” แน่นอน