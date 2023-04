คิว ดิสทริค สุขสวัสดิ์ 78

บ้านตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเจนใหม่

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการใหม่ “คิว ดิสทริค สุขสวัสดิ์ 78” เพื่อเพิ่มทางเลือกที่มากกว่า ด้วยการรวมหลากหลายรูปแบบบ้านไว้ในโครงการเดียวกัน ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม

ภายใต้แนวคิด “THIS IS WHAT TOMORROW’S LIFE SHOULD FEEL นี่แหละความรู้สึกของชีวิตแห่งอนาคต” โครงการบ้านเพื่อคนเจเนอเรชั่นใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง กับดีไซน์ฟังก์ชัน เพื่อการใช้ชีวิตที่ดี ที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางขนาดใหญ่

“คิว ดิสทริค สุขสวัสดิ์ 78” ตั้งอยู่บริเวณสุขสวัสดิ์ 78 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ บนที่ดินโครงการรวม 38-2-07 ไร่ ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม สไตล์ English Cottage

บนที่ดินประมาณ 18-85 ตร.ว. ขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 113-182 ตร.ม. รวม 316 หลัง ที่ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย Smart Security System ในบ้านทุกหลัง ด้วยระบบกล้องวงจรปิด IP Camera และ Magnetic Sensors แจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกด้วยสัญญาณไฟและเสียงไซเรน อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ตโฟนได้ด้วย

แบบบ้านภายในโครงการ มีทั้งหมด 4 แบบ เริ่มจากบ้านเดี่ยว RIVA (ริวา) บนที่ดินประมาณ 50 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 182 ตร.ม. ฟังก์ชัน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ส่วนรับแขก มุมอเนกประสงค์ ห้องเก็บของ ส่วนรับประทานอาหาร และห้องครัว

ถัดมาเป็นบ้านแฝด CREEK (ครีค) บนที่ดินประมาณ 35 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตร.ม. ฟังก์ชัน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และห้องครัว

สำหรับทาวน์เฮาส์ มี 2 แบบ BREEZE (บรีซ) บนที่ดินประมาณ 20 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 134 ตร.ม. ฟังก์ชัน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ส่วนรับแขก ส่วนเตรียมอาหาร ส่วนรับประทานอาหาร มุมอเนกประสงค์ ห้องเก็บของ

และทาวน์โฮม แบบ BLOOM (บลูม) บนที่ดินประมาณ 18 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 113 ตร.ม. ฟังก์ชัน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ส่วนรับแขก ส่วนเตรียมอาหาร ส่วนรับประทานอาหาร มุมอเนกประสงค์ และห้องเก็บของ

ขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ออกแบบเพื่ออนาคตแห่งการใช้ชีวิต และใช้ได้ในปัจจุบัน ตั้งแต่ทางเข้าโครงการ คลับเฮาส์ สระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่ (แยกสระเด็กและผู้ใหญ่) ฟิตเนส พื้นที่ทำงานส่วนกลาง สวนสาธารณะ พร้อมสนามเด็กเล่น และลู่วิ่งออกกำลังกาย

ระบบรักษาความปลอดภัย ประตูโครงการแยกทางเข้าระหว่างส่วนผู้พักอาศัยและ ผู้มาเยือน ควบคุมการเข้า-ออกโครงการ ด้วยระบบ Access Control แบบ EASY PASS เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกบ้าน กล้องวงจรปิด CCTV เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ด้านศักยภาพของทำเลที่ตั้งซอยสุขสวัสดิ์ 78 สามารถเชื่อมต่อได้หลายทำเล โดยถนนสายหลัก อาทิ ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนประชาอุทิศ ถนนสาทร ถนนสุขุมวิท ถนนพระราม 3 ฯลฯ ใกล้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอก) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม สะพานภูมิพล ฯลฯ อีกทั้งใกล้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ สถานีครุใน (อนาคต)

แวดล้อมด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์เพื่อคนรุ่นใหม่ ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล อาทิ เซ็นทรัลพระราม 3 เซ็นทรัลพระราม 2 บิ๊กซีสุขสวัสดิ์

โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โรงพยาบาลบางจาก โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง ฯลฯ

สำหรับลูกค้าที่สนใจเปิดจองแล้ว ราคาเริ่มต้น 2.5-6 ล้านบาท รายละเอียดโครงการ https://www.qh.co.th/project/Q-District/QDSW78)

