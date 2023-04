มีโอกาสไปเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์ กับทริปศึกษาดูงาน เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” สร้างความมั่นคงทางพลังงาน และแผนการดำเนินงานให้เติบโตไปสู่พลังงานอนาคตและธุรกิจใหม่ที่ไปไกลกว่าพลังงาน กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ระหว่างวันที่ 24-30 มี.ค.2566

ลัดฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินมิวนิก ประเทศเยอรมัน ก่อนต่อเครื่องไปยังเมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลานานกว่า 12 ชั่วโมง

วันแรกที่เดินทางถึงได้แต่ร้อง “อู้ฮู..สวย เมืองน่ารัก”

ประเทศเนเธอร์แลนด์ห่างจากประเทศไทย 6 ชั่วโมง คืนแรกทำให้เรา “คนไทย” ตื่นรับวันใหม่ ในเวลาตี 3 ตรงกับเมืองไทยเวลา 09.00 น.

ตื่นแล้วก็อาบน้ำ แต่งตัว เสร็จก่อนเวลานัดหมายของคณะพักใหญ่ จึงส่องรีวิวเที่ยวอัมสเตอร์ดัม …โอ้วว ว้าว… ดูเพลินๆ มีหลายที่น่าไปสุดๆ เป็นเมืองที่หลากหลายแหล่งท่องเที่ยว ทั้งเรื่องของศิลปะ มีพิพิธภัณฑ์หลากหลาย ให้เลือกเสพงานศิลป์ และ “ย่านโคมแดง” (Red light district) แหล่งขายบริการทางเพศถูกกฎหมาย

ถึงเวลาอาหารเช้า เพิ่มพลัง ก่อนนับหนึ่งตะลุยตามรีวิว เป้าหมายแรกคือ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ตั้งอยู่ในเมืองลิซเซ่ (Lisse) ห่างจากอัมสเตอร์ดัมเพียง 29 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกดอกไม้ในเนเธอร์แลนด์ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้กว่า 1.5 ล้านคนต่อปี

การมาเยือนสวนเคอเคนฮอฟ เป็นช่วงเวลาที่เกือบดี เพราะดอกทิวลิปที่ปลูกตามฤดูกาลออกดอกใกล้จะบาน เนื่องจากช่วงปลาย มี.ค.อาจเร็วไปนิดหนึ่งสำหรับการชมทิวลิปบาน แต่สวนเคอเคนฮอฟมีเรือนกระจกเพาะพันธุ์ดอกไม้ ที่จะมีทิวลิปหลายสายพันธุ์ออกดอกตลอดปีไว้รอนักท่องเที่ยวเข้าชื่นชมกับความงามได้ฉ่ำๆ

ออกจากสวนเคอเคนฮอฟ เดินทางสู่หมู่บ้าน Zaanse Schans (ซานส์ สคันส์) หรือหมู่บ้านกังหันลม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของชาวดัตช์เป็นอย่างดี

เมื่อถึง “ซานส์ สคันส์” จุดแรกที่ต้องเข้าชมคือ โรงงานทำรองเท้าไม้ (Clog) มีการจำลองสาธิตวิธีการทำรองเท้า ใครสนใจจะซื้อเป็นของฝาก หรือเลือกซื้อของระลึกอื่นที่ทำจากไม้เป็นของฝากตามอัธยาศัย

เสร็จจากดูการสาธิตการทำรองเท้าไม้ ไปต่อด้วยการเดินชมหมู่บ้านกังหันลม ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ผสมกับลมพัดตึ้ง…ตึ้ง ทำเอาหนาวเหน็บเข้ากระดูก

ในหมู่บ้านซานส์ สคันส์ มีพื้นที่กว้างมาก มีบ้านเรือนดั้งเดิมของชาวดัตช์ตั้งเรียงราย ดูสวยงามสไตล์วินเทจ ระหว่างทางเดินมี คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ตลอดทาง

ก่อนจบวันแรกหลังอาหารเย็นด้วยเวลาจำกัด ก็แบ่งคณะที่ร่วมเดินทางออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรก ไปย่านโคมแดง แหล่งขายบริการทางเพศถูกกฎหมาย แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป เมื่อถ่ายรูปไม่ได้ ก็ตัดสินใจเลือกกลุ่ม 2 กลับโรงแรมที่พักและเลือกเดินตามอัธยาศัย

มาถึงอัมสเตอร์ดัมทั้งทีต้องไม่ลืมไป เก็บภาพดามสแควร์ (Dam Square) หรือจัตุรัสดาม ที่ตั้งของอนุสาวรีย์ระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองที่รายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ จำนวนมาก

ตื่นเช้าอีกวันหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จ มีโอกาสไปเจอลูกชาย ซึ่งนั่งรถไฟความเร็วสูงจากปารีส ประเทศฝรั่งเศส มาที่อัมสเตอร์ดัม เจอลูกถามว่าใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง ลูกตอบ 3 ชั่วโมง แม่ถึงกับอุทาน ฮ้า…มันดีจริง

2 แม่-ลูก ซิตี้ทัวร์ อัมสเตอร์ดัม เริ่มต้นจากโรงแรมที่พักที่อยู่กลางเมืองอัมสเตอร์ดัม เดินข้ามถนนไปไม่ไกล พบกับตลาดขายดอกไม้บลูเมนมาร์ก (Bloemenmarkt) แผงขายดอกไม้ลอยน้ำที่ตั้งอยู่ที่คลอง Singel ตั้งแต่ปี ค.ศ.1862 และเป็นแผงลอยน้ำแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์

ตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยดอกไม้นานา พรรณของเนเธอร์แลนด์ ดอกไม้สด ต้นอ่อน หรือแม้กระทั่งหน่อของพรรณไม้ที่เป็น หัวๆ ตลอดจนของที่ระลึกต่างๆ เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์

เดินดูไปเรื่อยๆ มีดอกทิวลิปสดใหม่ เมล็ดพันธุ์พืชเมืองหนาว โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ดอกทิวลิปขาย สนใจแต่ไม่แน่ใจว่าจะเอาเมล็ดพันธุ์พืชเข้าประเทศได้ไหม เลยดูอย่างเดียว แล้วเดินผ่ากลางตลาดที่มีร้านรวงแหล่งท่องเที่ยวตลอดทาง จนทะลุอีกฟากหนึ่งของซอยเล็กๆ

ลูกบอกว่า แม่เดี๋ยวเราขึ้นรถรางหรือ แทรม (Tram) ไปพิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะห์ แต่ไม่ได้เข้าชม เพราะใกล้ๆ นี้มีสวนสาธารณะวอนเดลปาร์ก มันร่มรื่นมาก แต่วันที่ไปอากาศหนาว ยังมีคนไม่มาก

สิ่งที่สัมผัสได้ คือระหว่างทางเดินไปสวน จะได้กลิ่นแปลกๆ ไม่ใช่กลิ่นบุหรี่ มันคือกลิ่นกัญชา

หลังจากนั้น เดินชมสวน ชมเมือง ดูวิถีชีวิตคนอัมสเตอร์ดัม ก่อนนั่งแทรมกลับมาจุดที่ขึ้นครั้งแรก แล้วเดินลัดซอย เป้าหมายกินข้าวเย็นก่อนส่งลูกกลับปารีส

ระหว่างทางเดินเจอฝรั่งมุงจำนวนมาก ต้องเข้าไปดูว่าเขามุงอะไรกัน เข้าไปใกล้ๆ จึงถึงบางอ้อ ร้านขนมวาฟเฟิลคาราเมล ของฝากขึ้นชื่อแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์

มาถึงจะพลาดได้ไง นอกจากซื้อเป็นของฝากแล้ว ก็ต้องลองลิ้มรสชาติ ถามว่าอร่อยไหม ก็อร่อยนะ แต่ราคาคือแรงไปหน่อย

“อัมสเตอร์ดัม” เมืองเล็กๆ ที่มีความศิวิไลซ์ น่าอยู่ ระบบขนส่งมวลชนที่ดี

อ้อ..นักท่องเที่ยวหรือคนเดินถนนต้องระวัง “จักรยาน” เพราะคนที่อัมสเตอร์ดัมใช้จักรยานกันเยอะ และปั่นเร็วสมเป็นเมืองจักรยานโลก

พัทธ์ธีรา วงษ์อัศวกรณ์