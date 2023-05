ถึงเวลาประกายไฟแห่งการต่อสู้จะ สาดแสงขึ้นอีกครั้ง มงคลเมเจอร์ และ ไลออนส์เกต นำแฟนหนังทั้งโลกหวนคืนพาเน็ม สู่ปฐมบทแห่งปรากฏการณ์เดอะ ฮังเกอร์ เกมส์ บนจอภาพยนตร์ ด้วยการปล่อยตัวอย่างใหม่ และโปสเตอร์ใหม่ จาก The Hunger Games : The Ballad of Songbirds and Snakes ภาพยนตร์แอ๊กชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ที่สร้างจากหนังสือขายดี ทั่วโลก

เผยเรื่องราวที่โลกไม่เคยรู้ย้อนกลับไป 64 ปีก่อนการต่อสู้ของสาวน้อยผู้มากับไฟ แคทนิส เอเวอร์ดีน จะเริ่มต้นขึ้น โดยในตัวอย่างใหม่ที่ปล่อยออกมา เผยให้เห็นชีวิตของ คอริโอลานุส สโนว์ รับบทโดย ทอม บลายธ์ หนุ่มน้อยทายาทคนสุดท้ายของตระกูลที่ล่มสลายจากสงครามครั้งใหญ่ในแคปิตอล

เขาได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงของ ลูซี่ เกรย์ แบร์ด รับบทโดย เรเชล เซกเลอร์ เด็กสาวบรรณาการจากเขต 12 ที่เข้าร่วมการแข่งขันเกมล่าชีวิตครั้งที่ 10 ก่อนที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองจะก่อตัวขึ้นท่ามกลางเกมที่มีเดิมพันด้วยความเป็นความตาย

โดยในตัวอย่างได้เปิดตัวละครใหม่ที่เป็นตัวแปรสำคัญในจักรวาลเดอะ ฮังเกอร์ เกมส์ ครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็น คาสกา ไฮบอตทอม รับบทโดย ปีเตอร์ ดิงก์เลจ ผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็น ‘บิดาแห่งเดอะ ฮังเกอร์ เกมส์’ และ ดร.โวลัมเนีย กาอูล รับบทโดย วิโอลา เดวิส หัวหน้าเกมเมกเกอร์ผู้กุมชะตาชีวิตของผู้เข้าแข่งขัน

เข้าชมตัวอย่างล่าสุดของหนังได้ที่ https://youtu.be/_VhZwMxKkFs และเตรียมนับถอยหลังเข้าร่วมเป็นประจักษ์พยานในปรากฏการณ์ที่จะปฏิวัติทุกเกม พฤศจิกายนนี้ ในโรงภาพยนตร์